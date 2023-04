Nuevo toque de atención del Banco Central Europeo (BCE) a la banca de la zona euro. Su vicepresidente, Luis de Guindos, ha defendido este miércoles que la situación de las entidades del continente es "muy distinta" a la que provocó la caída de los estadounidenses Silicon Valley Bank y Signature Bank y del suizo Credit Suisse hace unas semanas, pero ha advertido a los banqueros europeos de que no deben bajar la guardia. "La banca está bien, pero sin complacencia", ha resaltado durante un acto de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) en Madrid.

"Ha habido un deterioro importante del sentimiento de mercado, como se vio con lo que pasó con las cotizaciones de los bancos europeos. No fue un proceso trivial y por lo tanto los bancos europeos tienen que continuar siendo conscientes de que este deterioro de la situación de los mercados se puede reproducir otra vez en el futuro, en un contexto macroeconómico que no va a ser sencillo. No se puede ser complaciente, hay que tener cuidado con los niveles de capital -y cada vez iremos pasando más señales al respecto- y con los niveles de liquidez de la banca europea", ha demandado el exministro de Economía de los Gobiernos de Mariano Rajoy.

Guindos, asimismo, ha advertido de que las turbulencias financieras van a provocar un endurecimiento del crédito que provocará menores crecimiento económico e inflación. "Los bancos van a mirar mucho más la liquidez, van a tener más en consideración el capital como elemento fundamental de cara a hacer frente a posibles deterioros en la situación de los mercados, y este endurecimiento de las condiciones de financiación va a llevar a que el consumo y la inversión en Europa se vean afectados, y esto en última instancia tendrá un impacto en el crecimiento económico y la inflación", ha relatado.

Inflación pegajosa

El número dos del BCE, asimismo, ha sostenido que la banca europea está "mucho mejor que hace 15 años", en referencia a la crisis anterior, pero ha advertido de que "también el mundo ha cambiado bastante y un pánico bancario ('bank run') puede acelerarse con un clic", una "cuestión novedosa" que las autoridades están tomando en consideración. En cualquier caso, ha subrayado que la posición de capital de la banca europea "en promedio es buena" y ha defendido que la subida de tipos le supone un impacto neto positivo, ya que la mejora de ingresos es superior a las pérdidas en las carteras de renta pública.

Por otro lado, Guindos ha advertido de que pese a la caída de la inflación general, la subyacente (sin energía ni alimentos) está demostrando ser "mucho más pegajosa y ligeramente en aceleración" (5,7% en marzo). "Creemos que la inflación general seguirá moderándose pero no somos tan optimistas sobre la subyacente", ha reconocido. En este sentido, ha afirmado que es "fundamental evitar una espiral de precios, salarios y márgenes empresariales". Estos últimos, ha apuntado, subieron más que los costes laborales unitarios el año pasado, pero este ejercicio previsiblemente sucederá lo contrario debido a la desaceleración económica y a que las demandas salariales medias rondan el 5%.