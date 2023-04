El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado una inversión de hasta 2.130 millones de euros para promover regadíos sostenibles en España. Unos 1.255 millones de estas ayudas provendrán de los fondos europeos, mientras que 835 millones irán a cargo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), según ha anunciado el titular de la cartera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha celebrado este martes. El objetivo de este dinero es impulsar el ahorro de agua y el empleo de aquellas que no son convencionales y provienen de regadíos o de desaladoras. También se trabajará en la digitalización de las Comunidades de Regantes y se reforzará la cooperación de los planes hidrológicos del Ministerio de Industria con el PERTE Agroalimentario y del ciclo del agua. El ministro de Agricultura asegura que estar preocupado por la sostenibilidad del cultivo de regadío en España pero descarta que sean excesivo.

El ministro ha informado de la evolución de este plan que contempla actuar sobre más de 750.000 hectáreas y cuyo objetivo es lograr un ahorro medio del 10% respecto a la situación de partida. Planas ha situado este informe en el marco previo a la reunión de la Mesa de la Sequía que se celebrará este miércoles y en la que participarán las comunidades autónomas y las organizaciones agrarias y de regantes para analizar la situación actual y las "posibles medidas" a adoptar.

"Estamos en un momento particularmente difícil desde el punto de vista hidrológico y también desde el punto de vista de la pluviometría", ha reconocido el ministro, que ha indicado que el descenso de las lluvias desde el pasado 1 de octubre es del 18,8% respecto a la serie de años anteriores y, en el conjunto de España la disminución alcanza el 12 por ciento desde principio de siglo.

Respecto al regadío, que cubre 3,8 millones de hectáreas de cultivo, el 23% del total, pero que produce hasta el 65% del conjunto de la producción vegetal en España, Planas ha calificado de "clave para el futuro" por eso ha anunciado que el Gobierno está trabajando en "respuestas a corto plazo" en función de la reunión de la Mesa de la Sequía de este miércoles donde se reflexionará sobre las posibles medidas a adoptar y sobre medidas de futuro en relación con la sostenibilidad del sistema de regadío.

"El debate no es si regadío sí o regadío no, es regadío sostenible, que debe serlo de cara sin duda al presente y al futuro si queremos continuar con el nivel de producción que nos permita la autonomía alimentaria", ha comentado, por lo que ha insistido en que la modernización del regadío es clave para hacerlo más eficaz, al tiempo que ha incidido en la importancia de otras fuentes, como aguas recicladas o desaladas.

El plan de regadíos sostenible presentado asegura que contempla la inversión "más alta de la historia" de los que 1.255 millones son a cargo del plan de recuperación y otros 875 millones de los presupuestos generales del Estado con el objetivo de reducir un 10 por ciento el consumo de agua.

Polémica por el regadío de Doñana

Planas ha calificado de "claramente ilegal" la proposición de ley que se tramita en el Parlamento de Andalucía para regularizar cerca de 800 hectáreas de regadío en el entorno del Parque Nacional de Doñana. "Va en contra de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se arroga una competencia que no es autonómica y porque es irreal dado que no se dispone de agua y no se tiene título para atribuir agua", ha señalado.

El ministro se ha mostrado muy contrariado por la decisión del Parlamento de Andalucía y ha pedido a "los autores de la iniciativa" que den "un paso atrás" y eviten el daño reputacional que España puede sufrir por el plan de regularizar regadíos al sector. "Doñana es a la biodiversidad lo que el Prado es a la pintura, algo que tenemos que defender porque es nuestro patrimonio", ha remarcado Planas.

El ministro ha recordado que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que condenaba a España en el año 2021 por incumplir la Directiva marco del agua y la Directiva de hábitat. Además, considera "ilegal" e "irreal" esta propuesta porque trata de distribuir un agua que "en el contexto actual no existe en aquella zona". El ministro asegura que la iniciativa no podrá complacer a los agricultores de la zona y ha señalado que crea unas expectativas que "son irreales". Por ello, ha pedido a la Junta de Andalucía que retire la propuesta y ha refrendado el anuncio de vicepresidenta tercera del Gobierno de interponer recursos de inconstitucionalidad cuando si se completa el trámite jurídico.