Ayudas para mayores de 65 años: de los viajes del Imserso a la entrada para el cine

El Gobierno ha aprovechado la precampaña y ahora la campaña electoral para anunciar medidas destinadas a distintos segmentos de la población. Además de los jóvenes, otras se han centrado en los mayores de 65 años y pensionistas y en novedades o el mantenimiento de otras ventajas. Una de las últimas, anunciada como la mayoría de ellas en actos electorales, es la financiación de la entrada para el cine para los mayores.

1. Entrada para el cine

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechó un mitin en Castilla-La Mancha para anunciar una medida para fomentar que los mayores de 65 año vayan al cine. Se dotará una partida de unos 10 millones para subvencionar a salas de exhibición para que este colectivo pueda entrar los martes a ver películas por solo dos euros. Los socios del en el Gobierno, -Unidas Podemos, opinan que la medida debe extenderse a otros colectivo, como jóvenes o parados.

2. Ayudas al alquiler

En el plan estatal de vivienda 2022-2025 incluye una medida para mayores de 65 años, que cubre hasta el 50% de la renta mensual. El precio del alquiler debe ser mayor de 600 euros y menor de 900 y la vivienda ser la habitual del demandante. Además, el beneficiario no puede poseer ningún inmueble en propiedad y tener unos ingresos que no deben triplicar el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).

3. Ayudas para personas mayores dependientes

Otras ayudas a mayores de 65 años son las dirigidas a personas dependientes. Pueden ser de naturaleza económica o mediante prestación de servicios: teleasistencia, asistencia a domicilio, centro de día y de noche, residencia, etc. Cuando es una prestación económica, si es una dependencia moderada o grado 1 son 153 euros mensuales; con dependencia severa o grado 2, entre 201,59 y 268,79 euros mensuales; y con gran dependencia o grado 3, entre 290,73 y 387,64 euros mensuales. La capacidad económica del beneficiario ha de ser igual o inferior al IPREM. Si la persona es beneficiaria de otra subvención pública del mismo carácter, se le restará la cuantía de esta otra prestación. No obstante, nunca se establecerá una cuantía menor a la máxima del grado de dependencia moderado, es decir 153 euros.

Cuando la prestación económica es para servicios privados o asistencia personal, cuando es dependencia moderada o grado 1 son 300 euros mensuales; con dependencia severa o grado 2, entre 300 y 426,12 euros mensuales y con gran dependencia o grado 3, entre 429,04 y 715,07 euros mensuales. La capacidad económica del beneficiario debe ser igual o inferior al IPREM. Cuando el solicitante es beneficiario de una prestación pública del mismo carácter, a la ayuda por dependencia se le restará la cuantía de esta otra prestación. Aunque nunca se establecerá una cuantía menor a la máxima del grado de dependencia moderado, 300 euros.

4. Pensión no contributiva

Cuando no se ha cotizado para tener pensión, se puede acceder a la no contributiva, que ha experimentado este año un aumento del 15%, casi el doble que las contributivas (8,5%). La máxima es de 5.899,60 euros anuales o 421,40 al mes y dos pagas extraordinarias. La mínima: 1.474,90 euros anuales o 105,35 mensuales. Si en unidad familiar hubiera varios beneficiarios de este tipo de prestación disminuye: 2 beneficiarios: un máximo de 358,19 euros mensuales y 3 beneficiarios, un máximo de 337,12 euros mensuales. Para poder cobrarlas hay que tener 65 o más años, no beneficiarse de otras pensiones y subvenciones incompatibles como pensión no contributiva de invalidez, pensiones asistenciales, subsidios de garantía de ingresos mínimos o cuando las rentas o ingresos de que se disponga, en cómputo anual, sean inferiores a 6.784,54 euros anuales, entre otros requisitos. También hay unos umbrales según el número de convivientes.

5. Bono social de electricidad

El bono social eléctrico es una rebaja en la factura eléctrica que pueden solicitar quienes hayan contratado el PVPC (Precio Voluntario Para El Pequeño Consumidor) en su residencia habitual y cumplan con varios requerimientos. Esta rebaja es de un 25%, en el caso de consumidores vulnerables, y de un 40%, en el caso de los consumidores vulnerables severos. En caso de que la persona se encontrara en riesgo de exclusión social (los servicios sociales que abonan como mínimo el 50 % de la factura), no será posible interrumpir el suministro eléctrico si se diera una situación de imposibilidad temporal de hacer frente al pago.

6. Ayuda económica para el teléfono

Los beneficiarios del abono social telefónico o de telecomunicaciones tienen que ser jubilados y pensionistas. Esta es una bonificación en la línea telefónica fija individual y consiste en la disminución del 70% de la cuota de alta y del 95% del pago por mes. Se establece como requisito que la renta familiar no debe ser mayor de 10.080,00 euros ni tampoco debe superar el 120% del IPREM. Existe también la opción de contratar internet.

7. Ayudas en viajes del Imserso

Esta ayuda para personas mayores de 65 años tiene que ver con disfrutar y divertirse. El programa de viajes asciende a 300 millones para la campaña 2023-2024. El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) elabora un programa de turismo para ofrecerles viajes en lugares de costa y de interior. También proporcionan un programa de termalismo, estancia y manutención. Los usuarios asumen el 78% del coste del viaje y el Estado, el 22 % restante.