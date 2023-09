El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha convocado para el próximo 27 de septiembre el primer consejo de administración de la compañía tras la compra de Saudí Telecom del 9,9% de la multinacional española, según han confirmado fuentes de la empresa. Se trata de una fecha que estaba prevista antes de conocer que la compañía estatal saudí se había convertido en su primer accionista, según añaden estas fuentes, de forma que se descarta un adelanto o una celebración extraordinaria para analizar dicha operación.

Según el reglamento del consejo de administración de la compañía, el calendario de las sesiones ordinarias se fija antes del comienzo de cada ejercicio, aunque puede ser modificado por acuerdo del propio consejo de Administración o decisión del presidente, y se reunirá una vez al mes. No obstante, el presidente podrá convocar reuniones extraordinarias si así lo decide el presidente "o quien haga sus veces" o porque así se lo soliciten "al menos tres consejeros". También puede ser convocado por al menos un tercio de los miembros del consejo con indicación de los temas a tratar si previa petición al presidente éste sin causa justificada no hubiera hecho la convocatoria en el plazo de un mes.

Sobre la convocatoria ordinaria de este 27 de septiembre, la compañía no ha querido hacer comentarios sobre el posible orden del día o sobre los temas que se tratarán durante su celebración, aunque fuentes cercanas al operador han informado a EFE que durante la reunión se analizará en profundidad la operación conocida el 5 de septiembre tras anunciar Saudí Telecom la compra de un 4,9% del capital social del grupo español y otro 5% adquirido a través de diversos instrumentos financieros.

El anuncio de Saudí Telecom pilló por sorpresa a la compañía y a su presidente que se encontraba en California, desde donde viajó a Arabia Saudí en compañía del consejero delegado, Ángel Vilá, para reunirse con el grupo saudí. La operación ha sido calificada de "amistosa" por ambas empresas, pero no han trascendido más detalles sobre las conversaciones entre ambas. La compañía saudí ha afirmdo que no tiene intención de adquirir el control o una participación mayoritaria en la empresa española, pero no ha revelado si quiere un asiento en el consejo, algo que fuentes cercanas a la compañía afirman que se conocerá más adelante, tras conocer si la operación recibe la autorización o no del Gobierno español.

Al tratarse de una participación superior al 5% en una compañía relacionada con la defensa nacional, los accionistas saudís deben pedir el permiso al Gobierno para ejecutar el 5% ahora en instrumentos financieros y obtener, así, el derecho a voto total del 9,9% de la teleco. Saudí Telecom deberá, para ello, solicitar dicha autorización al Ministerio de Defensa, aunque la decisión última corresponde al Consejo de Ministros, tras el informe que emita la Junta de Inversiones Exteriores, que depende de la Secretaría de Estado de Comercio. La ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmó este lunes que todavía no había una petición formal al respecto.