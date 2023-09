Las próximas elecciones europeas, que tendrán lugar en junio de 2024, serán el momento de decidir “qué tipo de futuro y qué modelo de Europa” queremos, de valorar lo que “importa”, de pensar en la guerra de Rusia en Ucrania, en el “impacto del destructivo cambio climático” o de cómo influirá “la inteligencia artificial en nuestras vidas. Así ha arrancado este miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, su último discurso sobre el estado de la Unión ante un Parlamento Europeo lleno a rebosar en el que ha hecho un llamamiento a la unidad, a concluir el trabajo que comenzaron hace cuatro años al inicio de la legislatura y en el que ha anunciado una investigación a China por las subvenciones a los vehículos eléctricos.

“La competencia global es buena para los negocios. Crea y protege buenos empleos aquí en Europa. Pero la competencia sólo es verdadera mientras sea justa” y “con demasiada frecuencia, nuestras empresas quedan excluidas de los mercados extranjeros o son víctimas de prácticas predatorias”, ha recordado la alemana poniendo como ejemplo a China y a sus prácticas comerciales desleales en la industria solar. “Muchas empresas jóvenes fueron expulsadas por competidores chinos fuertemente subsidiados. Empresas pioneras tuvieron que declararse en quiebra y los talentos prometedores partieron al extranjero”, ha continuado.

Para evitar que ocurra lo mismo en otro sector clave para Europa como el de los vehículos eléctricos, Von der Leyen ha anunciado la puesta en marcha de una investigación a China por las subvenciones en este sector. “Es una industria crucial para la economía limpia, con un enorme potencial para Europa. Pero los mercados globales ahora están inundados de autos eléctricos chinos más baratos. Y su precio se mantiene artificialmente bajo gracias a enormes subvenciones estatales. Esto está distorsionando nuestro mercado”, ha avisado subrayando que Europa está abierta a la competencia pero que debe defenderse de las prácticas desleales.

Gestión difícil

El de Von der Leyen no ha sido un mandato sencillo. La alemana ha tenido que afrontar y gestionar las consecuencias sanitarias, económicas y sociales de una pandemia de coronavirus y una invasión rusa de Ucrania que sigue y seguirá exigiendo mucha atención y que ha generado un terremoto geopolítico en el continente europeo. “Cuando me presenté ante ustedes en 2019 con mi programa para una Europa verde, digital y geopolítica, sé que algunos tenían dudas. Y eso fue antes de que el mundo se pusiera patas arriba con una pandemia global y una guerra brutal en suelo europeo”, ha reconocido la presidenta que ha destacado como logros el Pacto verde europeo, el programa de recuperación Next Generation EU y las medidas para lograr la independencia de la UE en sectores críticos como la energía, los chips o las materias primas.

“Hemos cumplido más del 90% de las orientaciones políticas que presenté en 2019. Juntos hemos demostrado que cuando Europa es audaz, consigue hacer las cosas” pero “nuestro trabajo está lejos de terminar, así que mantengámonos unidos”, ha reivindicado poniendo el acento en la lucha contra la violencia contra las mujeres. “Me gustaría que se convirtiera en ley otro principio básico: No, es no. No puede haber verdadera igualdad si no desterramos la violencia”, ha asegurado en un mensaje aplaudido por el hemiciclo.