Barcelona será la plataforma de entrada de los vehículos del grupo Chery en España

El Port de Barcelona volverá a vivir la actividad antaño protagonizada por los Nissan Patrol, Nissan Vanette, Nissan Terrano, Nissan Tino y Nissan Navara. El ir y venir de barcos cargados de vehículos puede convertirse de nuevo en realidad con el aterrizaje de la marca Omoda en Europa.

El mayor exportador de coches de China, el grupo automovilístico Chery, ha elegido España para establecer su estrategia de despliegue continental y el puerto de Barcelona como punto de entrada de los primeros modelos Omoda 5 que circularán a partir de finales de año por las carreteras españolas. Tal y como han confirmado a El Periódico, de Prensa Ibérica, directivos de la marca china con sede en Wuhu, las instalaciones portuarias barcelonesas serán el punto desde donde distribuirán al resto de la península. La sede de Omoda en España estará en Alcobendas y su director general será Darren Tu.

La 'operación Europa' iniciada por Chery se encuentra en su primera fase en la que, según del director general de Chery Internacional, Zhang Guibing, "queremos darnos a conocer al público y ofrecer nuestros productos para que comprueben su calidad. Sabemos que España es un mercado muy competido, exigente y muy interesante para nosotros. Es muy importante entender la mentalidad de la demanda en Europa, y España es un buen punto de partida", reconoce a EL PERIÓDICO. "No llegamos para salir después, porque sería un desastre para los compradores. Es un requisito de mínimos", añade.

La apuesta por España implica un compomiso de la marca del grupo Geely para consolidar su expansión, una propuesta a la que se unirá en 2024 otra de sus marcas internacionales, Jaecoo (concretamente seis meses más tarde) y más adelante (2025) la exclusivamente eléctrica Exeed (que podría pasar a llamarse Xllantis).

Las opciones de Zona Franca

Chery mantiene abiertas de par en par las opciones de la compañía de instalarse en la antigua planta de Nissan en la Zona Franca. Así lo ha confirmado su director general internacional, Zhang Guibing, que admite que "tomaremos la decisión antes de que acabe el año". Guibing reafirma el interés por Barcelona como eje vertebrador de su estrategia europea.

"La contribución local es muy importante, y nuestro objetivo es que el cliente esté satisfecho -usa la expresión que 'sea feliz'- y que los gobiernos locales estén contentos con nosotros y nosotros con ellos", una clara referencia al buen entendimiento que mantienen con Barcelona. "Tenemos muy buena relación con el gobierno local y hemos sido muy bien recibidos -en referencia a la visita que hicieron a Barcelona en junio pasado-, nos entendemos muy bien y seguimos explorando positivamente esa posibilidad para instalar nuestro CKD (centro de ensamblaje) allí", admite el director general de Chery Internacional. "Eso nos ayudaría a lograr un equilibrio y que el cliente confíe en la marca", alade.

El pasado mes de junio, el conseller de Empresa y Treball de la Generalitat de Catalunya, Roger Torrent, anunció que estaban trabajando de la mano de Chery para la construcción de una nueva planta o para instalarse en los terrenos de Nissan, opción que es la más probable.

Actualmente Chery dispone fuera de China de doce centros CKD, una fórmula que favorece la penetración en los mercados a bajo coste productivo ya que se trata de plantas de ensamblaje de piezas, no de fabricación completa de vehiculos. Los centros de Chery repartidos por el mundo se encuentran en Brasil (2), Venezuela (2), Egipto (2), Siria (2), Rusia, Malasia, Iraq y una en Indonesia, a las que en breve se unirá otra en Turquía, además de la europea que apunta a Barcelona. Esa llegada a Barcelona se produciría en una segunda fase tras la implantacion en el mercado español y europeo.

La queja de Europa

Sobre la idea de la Comisión Europea de investigar las subvenciones del gobierno chino a las marcas chinas, el director general de Chery Internacional reconoce que "es normal y entendemos que Europa quiera proteger su industria local, porque necesita hacerlo", aunque admite que "nosotros no vamos a cambiar nuestra manera de trabajar. Chery es una marca que exporta desde hace muchos años y desde que empezamos en 2001 nos hemos enfrentado a muchas políticas regulatorias".

"No tenemos prisa para iniciar las operaciones industriales, pero si es cierto que en una segunda fase de desarrollo necesitaremos producir en Europa. Habrá que iniciar la producción local, sobre todo por si deciden a incrementar los aranceles y probablemente ampliar nuestras instalaciones de I+D. Tenemos que contribuir en Europa", señala Guibing.

Omoda y Jaecoo

La producción de modelos de Omoda y Jaecoo, con plataformas de los segmentos C-SUV, centrarían las preferencias de fabricación en la antigua planta de Nissan. Paralelamente, Chery apuesta por el desarrollo y la investigación, por lo que encajaría perfectamente con las instalaciones del Centro Técnico de Nissan (que sigue en Zona Franca) y las de IDIADA (para el test y certificación de los vehículos). Chery ya dispone de instalaciones similares en China y podría ampliar su radio de acción a Europa desde Barcelona.

Otro punto a favor de la propuesta de Zona Franca es la proximidad del transporte marítimo (el port de Barcelona donde ya han llegando los primeros 250 unidades del Omoda 5) y ferroviario. "Llevamos mucho tiempo investigando y trabajando en el desarrollo de las posibilidades de fabricar en Barcelona. Además, pensamos que el cliente español es abierto y va a recibir muy bien nuestros productos. Es clave buscar el encaje industrial donde el cliente esté satisfecho", admite Guibing.

Una marca joven

El perfil de cliente de Omoda encaja bastante con el de otra marca que surgió en el seno de otra compañía. Estamos hablando de Cupra y de Seat. La propuesta de Cupra y sus buenos resultados también han ayudado en la decisión de Chery de adentrarse en el mercado europeo con una marca más fashion, tecnológica y orientada a un público joven como es Omoda. "Han hecho un muy buen trabajo, con su propio estilo", admiten desde Chery Internacional. En el nombre de la marca la 'O' se refiere al efecto sorpresa y la palabra 'moda' tomada del español, hace mención al 'fashion' inglés, explican responsables internacionales de Chery.

La idea de traer las dos marcas a Europa, Jaecoo y Omoda, responden a la idea ese público joven (que no de bajo coste). "Somos una marca global y el perfil encaja en todo aquel que se sienta joven y atraído por la tecnología y el diseño, con una mentalidad joven. Buscamos gente que no tenga miedo a los cambios y no se deje convencer por los convecionalismos tradicionales", admite la vicepresidenta de Omoda y Jaecoo, Lilian Xiong a El Periódico, de Prensa Ibérica. "Para modelos de menor coste tenemos la gama que ofrecerá nuestra marca Tiggo", aunque su llegada todavía está por confirmar a partir de 2025.

En cuanto a la posibilidad de que lleguen vehículos más pequeños eléctricos (tipo los microcoches per algo más grandes) que hemos podido ver el Wuhu (y que llaman en China Small Ants (hormigas pequeñas), los responsables de Chery Internacional admiten que "pese a ser una posibilidad es algo que todavía no nos hemos planteado. Nuestra intención actual es entrar en el mercado, darnos a conocer y coger reputación, y por ellos lo haremos con el Omoda 5. Para los pequeños no hay un estudio formal al respecto", añade el vicepreseidente de Chery Internacional y director general de Omoda y Jaecoo, Shawn Xu.