El Gobierno andaluz ha presentado su Presupuesto para 2024 que bate récord al alcanzar los 46.753,2 millones de euros, un 2,5% más que el año anterior, 1.149 millones de euros más. La Junta aprobó sus cuentas y las entregó al Parlamento andaluz en un Consejo de Gobierno telemáticamente presidido por Juan Manuel Moreno, que acudió a la jura de la Constitución de la princesa Leonor. El Gobierno hizo la presentación de sus cuentas con quejas por la “inestabilidad política” y la falta de datos por parte de un Ejecutivo en funciones. No se conocen ni las reglas fiscales ni las entregas a cuenta para el próximo ejercicio. Elevó además una reclamación de 1.000 millones de déficit anual, que demanda por un sistema de financiación autonómica que considera “maltrata” a la comunidad.

La consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, defendió que se trata de un Presupuesto eminentemente social, que dedica seis de cada diez euros a políticas de sanidad, educación, dependencia o empleo (29.038,2 millones de euros). El Gobierno de Moreno sigue presentando toda sus comparativas en las cuentas y en sus políticas respecto a 2018, hace cinco años, el último ejercicio que estuvo el PSOE en la Junta de Andalucía. El PP tiene mayoría absoluta y manos libres para elaborar sus números.

Preocupados por la sanidad

Cuando crecen las protestas de sindicatos y profesionales y la oposición atiza a Moreno al unísono por el deterioro en la sanidad pública andaluza, el Gobierno andaluz lleva días defendiendo que “nunca antes se han destinado tantos recursos públicos” a políticas sanitarias, con 14.246 millones de euros, el 7,1% del total. La otra gran partida es la educación, con 10.552 millones (5%).

Andalucía prevé un crecimiento del 2%, un dato que tiene “el aval de la Airef” (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) y se sitúa “en el término medio” de las cifras de distintos analistas independientes, entre el 2,1% de Analistas Independientes de Andalucía y el 1,5% del Observatorio Económico de Andalucía. Una previsión “prudente”, por encima de la del anterior ejercicio, en un clima de “inestabilidad institucional” y en un “contexto complicado”, por una crisis inflacionaria mundial, el elevado precio del dinero y la guerra. Lo que en Andalucía se agrava además por un sequía prolongada que “lastra la actividad económica un 2%”. La Junta prevé que la tasa de paro bajará al 17,9% y se crearán 53.400 empleos (la previsión para este año fue de 68.300).

Inflación y recaudación

El Gobierno andaluz prevé que sus ingresos tributarios, a través de la recaudación de impuestos, crezcan un 9,5% (hasta los 22.853 millones de euros). Un ascenso que se explica por el aumento del IRPF y del IVA, lo que permitirá a la Junta de Andalucía ingresar 1.990 millones de euros más por esta vía pese a las bajadas de impuestos aprobadas por el Ejecutivo andaluz en los últimos años. La consejera de Economía admitió que ese incremento se explica porque el 2024 se ingresará la liquidación de 2022 y “hay que ajustar la recaudación extraordinaria, que no se contabilizó en las entregas a cuentas, fundamentalmente por la inflación”, por eso la Junta cuenta con ese dinero a su favor. Sin embargo, señaló España, no se prevén más bajadas de impuestos, porque la propia Airef ha alertado de que esa subida de la recaudación se debe a “aumentos temporales y recomienda no consolidar incrementos de gasto o no usar ese dinero para bajar impuestos porque es una situación extraordinaria”, explicó la consejera andaluza. La titular de Hacienda reprochó además al Gobierno que no hay informado a las comunidades sobre si prorrogará las bajadas en el IVA de la energía y los alimentos, aunque en el plan enviado a Bruselas “daba a entender que no continuaría”.

El Gobierno andaluz defendió que la comunidad “no es un infierno fiscal” y se ha convertido en la segunda región donde “menos impuestos se pagan”. Con seis bajadas de impuestos aprobadas desde 2019, la comunidad "deja de ingresar 900 millones de euros al año", sobre todo por las reducciones en IRPF, impuestos de transmisiones patrimoniales (-28%), con un descenso además de la compra y venta de viviendas, bajadas en sucesiones y donaciones (-3,3%) y supresión de Patrimonio. Con todo la subida de la recaudación por la inflación permite hablar de mayor recaudación tributaria de la Junta.

El Gobierno defendió que cada año genera “menos deuda nueva” y que la partida destinada a inversiones creció un 6,2%, hasta los 5.809 millones de euros. El dinero que la Junta de Andalucía destina a pagar a sus 292.000 empleados públicos asciende a 15.591,6 millones de euros, con un incremento del 5,4% que explica por una subida de los salarios del 2,5% y una previsión “de subida de las plantillas en educación y sanidad”.

A pesar de que el 76% de los gastos del presupuesto 2024 se financiarán con recursos propios que provienen de la Junta de Andalucía, lo que se conoce como autofinanciada, los Fondos Europeos también jugarán un papel importante en estas cuentas, con 3.564 millones de euros, cifra que es un 15,5% menor a la del año anterior (655 millones de euros menos). Este descenso se debe a la finalización del marco 2014-2020 y al desconocimiento de los criterios de elegibilidad para desarrollar proyectos incluidos en el marco 2021-2027.