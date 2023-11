El proceso para elegir al sucesor de Werner Hoyer al frente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), un cargo al que optan la vicepresidenta primera del Gobierno en funciones, Nadia Calviño, y la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, la danesa Margrethe Vestager, sigue pendiente de que Berlín y París aclaren cuál es su candidata preferida para el puesto del organismo con sede en Luxemburgo. El plazo límite expira a finales de año -Hoyer abandonará el puesto el 1 de enero de 2024- y el tiempo empieza a agotarse para tomar una decisión. “Los grandes accionistas deben aclarar su posición y este no es el caso por el momento”, ha advertido este miércoles a su llegada a la reunión del Eurogrupo el ministro de finanzas belga y presidente de turno del consejo de gobernadores del BEI, Vincent van Peteghem, en alusión a Alemania y Francia.

Según ha explicado Van Peteghem su intención es presentar este martes, durante el desayuno de trabajo que mantendrán los ministros de economía y finanzas de la UE, el estado del proceso con la idea de redoblar la presión sobre Berlín y París para que tomen una decisión de una vez por todas. “Es urgente tomar una decisión. El tiempo se agota. Para el 1 de enero necesitamos un nuevo presidente del BEI (porque) si no, no podremos tomar nuevas decisiones. Iría en detrimento de la UE si no conseguimos un presidente del BEI”, ha insistido admitiendo al mismo tiempo que este martes no habrá decisiones.

Dos son las condiciones que el candidato elegido tiene que cumplir para salir victorioso del pulso: lograr el apoyo de 18 Estados miembros que representen el 68% del capital del banco, que se reparte en función del PIB de cara socio. Por eso “es importante que los grandes accionistas aclaren sus posiciones”, ha reconocido el belga que ha asegurado también que “no estamos lejos” pero que es necesario que las dos grandes capitales europeas se decanten. El liberal alemán Christian Lindner, de la familia política de Vestager, aseguró durante la última reunión del Eurogrupo celebrada en Luxemburgo hace un mes que el Gobierno alemán ya había tomado una decisión pero fuentes diplomáticas aseguran que todavía no hay un acuerdo cerrado dentro del gobierno de coalición que lidera el socialdemócrata Olaf Scholz.

Cinco candidatos todavía

Aunque Calviño y Vestager son las dos grandes favoritas para el puesto en la contienda siguen el ministro de finanzas italiano Daniele Franco, la polaca Teresa Czerwinska y el sueco Thomas Ostros que han optado por no retirarse de momento lo que está complicando la tarea del Ejecutivo belga de lograr la mayoría requerida. Además de por la presidencia del BEI, España también compite por hacerse con la Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) cuya sede aspira a albergar Madrid, lo mismo que otras grandes capitales europeas como París o Roma, y cuya candidatura fue presentada oficialmente este martes en la sede del Parlamento Europeo por el secretario de estado del Tesoro y representantes de la Comunidad de Madrid.

Calviño ha negado este miércoles que la candidatura española a esta agencia sea una “moneda de cambio” para hacerse con el BEI. “El Gobierno de España ha estado desde el primer momento comprometido con la candidatura de Madrid. Tenemos una autoridad muy respetada a nivel internacional. Tenemos una estructura que sería similar a la europea, un gran reconocimiento, experiencia”, ha destacado Calviño a su llegada a la reunión del Eurogrupo en la que ha reiterado lo que ya dijo en octubre. “Solo puedo repetir que la candidatura de España es fuerte y que tenemos fuertes apoyos”.

Sin acuerdo sobre reglas fiscales

A España no solo se le resiste la candidatura del BEI. Tampoco hay acuerdo sobre la reforma de las reglas fiscales. Las negociaciones avanzan con mayor lentitud de la previsto en la hoja de ruta presentada en septiembre pasado por la vicepresidenta primera en funciones, Nadia Calviño, y la propuesta legislativa que debe hilvanar la presidencia de la UE, que ocupa este semestre España, no llegará hasta después de la reunión de ministros de economía y finanzas de este jueves. De momento, las 27 capitales se tienen que conformar con una nueva “pista de aterrizaje” que, aunque contiene avances, no satisface del todo, según fuentes diplomáticas, pese al optimismo con el que afronta el gobierno esta etapa negociadora final.

“En estas ultimas semanas hemos intensificado el trabajo y el diálogo con todos los ministros. He tenido ocasión de hablar con todos y he podido ver una actitud constructiva y positiva y una disposición muy favorable a que lleguemos a un acuerdo antes de finales de año”, ha asegurado Calviño. Según la vicepresidenta primera en funciones, el nuevo texto permite concluir que “prácticamente el 70% de los textos” están acordados y que ahora de lo que se trata es "de dar el empujón final” para cerrar un acuerdo en diciembre. Uno de los países más críticos con la revisión ha sido Berlín que empieza a ver colmadas algunas de sus peticiones con la inclusión de requisitos adicionales para garantizar la reducción del déficit aunque sigue esperando más progresos.” Las posiciones son perfectamente legítimas pero tenemos un calendario que impone concluir antes de finales de año", ha recordado el comisario Paolo Gentiloni.