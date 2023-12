La Caixa apuesta por internacionalizar su modelo inversor y filantrópico

La Fundación La Caixa, una de las mayores del mundo por activos e inversión social con un patrimonio de más de 26.000 millones, tiene una presencia internacional creciente, por la vía de sus inversiones, la obra social o los organismos sectoriales globales. A través de CriteriaCaixa, de la que posee el 100% y que le proporciona recursos para la obra social, cuenta con una cartera diversificada de acciones en más de 80 compañías de 13 países con un valor de más de 2.400 millones de euros. La mayoría son grupos líderes en sus sectores y en 2022 significaron el 16% de los ingresos consolidados de Criteria y en la primera mitad del presente ejercicio suponen el 15% del valor bruto de la cartera de esta hólding.

En el plano empresarial esa es una de las partes de la cartera de Criteria, que además de primer accionista de CaixaBank, con el 32,24%, es socio de referencia en Naturgy (26,4%), The Bank of East Asia (19,09%), el Grupo Financiero Inbursa (el 9,10%.como socios del magnate mexicano Carlos Slim), Cellnex (4,36%) y Telefónica (2,40%), que a su vez están muy internacionalizadas y que suman un valor de casi 20.000 millones. A ello hay que sumar las no cotizadas, como el 99,5% de Saba Infraestructuras; el 15% de Aguas de Barcelona y la actividad de capital riesgo a través de Caixa Capital Risc y otros vehículos de inversión, así como la cartera inmobiliaria que gestiona activos por más de 2.700 millones.

Comercio y distribución en Portugal

En el apartado de participadas extranjeras, además de Inbursa (1.300 millones) o The Bank of East Asia (646 millones), el 80% de las inversiones en la cartera de diversificación tiene un valor de 1.928 millones. Destaca el 5% del gigante portugués del comercio y la distribución Sonae. En el caso de CaixaBank, el negocio generado fuera de España alcanzó alrededor del 10% en 2022, con Portugal como punta de lanza, ya que posee el 100% del banco BPI, la cuarta entidad financiera de ese país.

La internacionalización de la fundación, presidida por Isidro Fainé, que a su vez lidera Criteria, además de en el plano empresarial se da en la obra social, que se nutre de los ingresos procedentes de la cartera empresarial. Esta actividad este año alcanza el presupuesto récord de 538 millones para iniciativas sociales, científicas, educativas y culturales. Es la primera fundación de España, la segunda de Europa y una de las mayores de mundo, tras la de Bill y Melinda Gates de EEUU y la británica Wellcome Trust. En estas actividades ha pasado en los últimos años de un compromiso local a una creciente presencia internacional directa en países como Portugal o mediante relaciones con entidades y organismos internacionales con iniciativas en favor de la infancia, la tercera edad o el acceso al empleo de colectivos vulnerables, entre otras.

El tercer plano de su internacionalización es el institucional con influencia en organizaciones como el World Savings Bank Institute (WSBI), presidida por Isidro Fainé, que a su vez encabeza la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA); y el European Savings and Retail Banking Group (ESBG), entre otros organismos.

A través de esas tribunas, Fainé promueve un modelo de negocio basado en el compromiso social originario de las antiguas cajas. Esta misma semana, Fainé ha sido elegido presidente del nuevo Consejo Social y Filantrópico de WSBI y ESBG, entidades de las que es presidente y vicepresidente, respectivamente, y desde la que reforzará su estrategia de propagar el modelo, afirman en la entidad.

De la inclusión social a la investigación médica

En materia de obra social destaca su actividad en Portugal. En los cinco años que lleva en ese país ha invertido más de 136 millones. Este año prevé llegar a los 50 millones en inversión social. Además de los programas sociales, la fundación apuesta también por la cooperación internacional en África, Asia y Latinoamérica mediante proyectos internacionales junto a más de 800 entidades de todo el mundo.

Otro de los pilares es la salud global. En colaboración con la Alianza para la Vacunación Infantil (GAVI), en los últimos 15 años se han vacunado 9 millones de niños de Latinoamérica y África, con recursos de la fundación y donaciones de empleados, clientes y empresas. También ha tejido alianzas sociales junto con sus participadas internacionales, como el Bank of East Asia o con la fundación Inbursa en México.

Otro es el apoyo al programa Icaria contra la malaria en Sierra Leona o el programa Mom contra la malnutrición infantil en Etiopía en colaboración con Acnur, entre otras muchas actuaciones. También es un actor de referencia en la investigación médica internacional con colaboraciones con el Instituto de Salud Global (ISGlobal) o el CaixaResearch Institute, un nuevo centro de investigación interdisciplinario especializado en inmunología, que se construye en Barcelona.