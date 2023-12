El pescado da un respiro en una nueva Navidad inflacionista

Otro año más, la cesta de la compra navideña va a ver cómo la inflación le pasa factura. Algunos aseguran que la de este 2023 va a ser la Navidad más cara en muchos años, con un aumento del gasto en comida del 10,3%, según ha estimado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Pero a pesar de que la inflación sigue castigando a los alimentos, hay productos que van a dar un respiro. ¿Cuáles? Aunque no lo parezca, algunos pescados y mariscos están este año algo más baratos que el pasado. También las carnes de pollo y otras aves y algunas piezas 'premium' de ternera. En El Periódico de Cataluña, de Prensa Ibérica, hemos hecho una selección de una treintena de pescados, los considerados típicamente navideños, y hemos seguido su evolución de precios en el último mes y medio, cuando los pescaderos empezaron a preparar la campaña navideña y comenzaron a aconsejar a sus clientes que fueran comprándolos ya.

Y este seguimiento nos ha permitido extraer dos conclusiones. La primera la confirma también el presidente del Gremio de Mayoristas de Pescado en el mercado central de Mercabarna, Ángel Máñez, que destaca que "en el último año, se han producido bajadas importantes en varios productos". Máñez cita los casos de la gamba langostinera congelada -un clásico de estas fechas-, que disminuye en un 30% respecto a 2022, y el salmón de acuicultura, que también registra un descenso de en torno al 15% (casi 4% si es en filetes). Lubinas, doradas y pulpo cocido también han contenido precios, después de haber alcanzado un pico el pasado octubre. "Entre el producto congelado, que es cada vez de mayor calidad, y el de acuicultura, que ya representa el 40% de las ventas, hemos podido mantener precios", subraya el presidente del gremio de los pescaderos.

La segunda conclusión es más inmediata (y también más previsible): como era de imaginar, los precios de algunos de estos alimentos han experimentado una remontada en los últimos días, a medida que se acerca la Navidad.Y aunque no han llegado a alcanzar los del año pasado, los mayoristas no dejan de insistir a los consumidores para que "anticipen sus compras y hagan la previsión can la mayor antelación posible, para así poder ahorrar algo", aconseja Llum Ortega, miembro del gremio del pescado. "La primera semana de diciembre hubo pescados típicos de las fiestas que estaban más baratos que el año pasado", agrega el presidente de la entidad.

También se moderan el pollo y el pato

También se mantienen, "y en algunos casos incluso bajan", los precios del pollo y las aves en general, indica Josep Capdevila, gerente de la empresa Avinova y miembro de la Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició. "Las producciones este año se han normalizado gracias al descenso del precio de los cereales y eso ha permitido que, por ejemplo, haya habido buena producción de pato", señala Capdevila, que resalta también cómo han aumentado las producciones ecológicas, a campo abierto, de razas de pollo autóctonas en Catalunya, entre ellos el del Penedès, "que son ideales para estas fiestas".

En total, las asociaciones de distribuidores de Mercabarna prevén despachar esta Navidad unas 103.000 toneladas de productos frescos, según han explicado este miércoles los responsables de los distintos gremios que integran el gran mercado central barcelonés. Los precios serán este 2023 ligeramente más elevados en frutas y hortalizas, los productos más expuestos al impacto de la crisis climática. En concreto, las uvas de Aledo, típicas de la Nochevieja, subirán más de un 60% respecto al año pasado, porque la cosecha ha sido mala en toda la cuenca mediterránea, ha explicado el vicepresidente de la Asociación de Empresas Mayoristas de Mercabarna, Jaume Flores.

Más castigados por la inflación climática, los distribuidores de frutas y verduras confían en que "tras unos meses en que la tormenta ha sido intensa, hasta septiembre, ahora entramos en cierto periodo de normalidad", admite Flores. El distribuidor destaca el esfuerzo que están haciendo los distribuidores por conseguir uvas de cara a finales de año. "Habrá producto, eso está garantizado, pero será más caro", agrega Pere Prats, vicepresidente del gremio de frutas y hortalizas. Otro de los alimentos que notarán un aumento de precio por la escasez de cosecha es la alcachofa.

El capítulo de carnes se cierra, no obstante, con una mala noticia para los amantes de celebrar la Navidad con el contundente cabrito al horno. "Va a haber muy poco y va a estar caro... También por culpa de la sequía", ha reconocido Martí Colomer, portavoz del sector cárnico de Mercabarna. Como alternativa, Colomer ha propuesto comprar pierna de cordero deshuesada y cocinarla, también al horno, con especias y hierbas aromáticas, además de unas patatas, que, por cierto, son una de las pocas hortalizas que este año sí van a bajar de precio.