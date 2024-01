España volvió a tener en 2023 la luz más barata de las grandes economías de la UE

El precio medio de la electricidad en España volvió a ser el año pasado el más bajo de las grandes economías del euro por segundo año consecutivo. Con una media anual de 87,43 euros por megavatio/hora (MWh) en el mercado mayorista, el precio español fue el 58,3% más barato que en 2022 y el 14,13% inferior al promedio de las tarifas vigentes en Alemania, Francia, Italia y España, que alcanzó los 101,82 euros. Frente a los 87,3 euros por megavatio que promedió el mercado en España, en Alemania fue de 95,6; en Francia, de 97,3 y en Italia, de 128,9 euros.

En su informe mensual al cierre de diciembre, el agregador energético Grupo ASE atribuye este buen comportamiento del precio de la energía eléctrica en España al aumento de la contribución de la generación renovable, cuya aportación creció el 15,7% en el ejercicio y permitió que por vez primera las fuentes de energía limpia produjeran más de la mitad (en concreto, el 52,6%) de la electricidad anual generada en el país.

La llamada 'excepción ibérica' (el mecanismo que limita el precio del gas natural en tanto que se use como referencia para la retribución de otras tecnologías que no consumen este hidrocarburo) no contribuyó al abaratamiento en 2023 –a diferencia de lo que ocurrió en 2022, cuando se erigió en el factor determinante para doblegar el precio de la luz en el mercado mayorista– porque la caída del precio del gas en el mercado internacional evitó la entrada en acción de la fórmula ibérica. Tampoco lo hará a partir de este año porque desde el pasado día 1 ha caducado la autorización otorgada por la Unión Europea a España y Portugal para recurrir a este mecanismo de intervención en el sistema de formación de precios vigente en la UE, organizado con el criterio marginalista, por el que se retribuye a todas las fuentes de energía con el precio de la que resulte ser más cara.

La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), que agrupa a las principales compañías electrointensivas destaca también en su último barómetro la buena evolución del precio de la electricidad en el mercado diario y la favorable cotización de los precios futuros para este ejercicio, pero subraya que, pese al menor precio de la electricidad en España, este tipo de compañías de alto consumo energético terminan pagando más que sus competidores franceses y alemanes como consecuencia de que adquieren la energía "con contratos más competitivos" que el precio vigente en los mercados eléctricos de sus países respectivos.

Según AEGE, "aunque los precios eléctricos del mercado alemán y francés han sido superiores a los de nuestro mercado" en los últimos doce meses, "para la industria electrointensiva española –considerando las medidas aprobadas en su estatuto y las compensaciones del ajuste de gas– se estima un precio a fin del año" pasado "en España de 93,14 euros por megavatio, más del doble que el precio francés, que es de 41,76 euros". En el caso de Alemania, el coste real para la industria electrointensiva fue, según esta asociación empresarial, de 66,83 euros.

Los mercados de futuro de la electricidad, con datos a 31 de diciembre, apuntan a que la ventaja del precio diario en el mercado mayorista español va a persistir en 2024 respecto a los precios mayoristas de las otras grandes economías de la Unión y que incluso el abaratamiento se va a prolongar en España, con un precio promedio inferior al de 2023, lo que supondría el tercer año consecutivo de descenso. No obstante, Grupo ASE alerta de que el precio de los derechos de emisión de CO2, que descendieron en gran parte de 2023, volvieron a repuntar con una "brusca subida" en la segunda quincena de diciembre, lo que encarecerá las fuentes primarias como el gas, que fija precio al resto, y el carbón.