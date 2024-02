Extremadura espera el ‘puente’ que la conecte (por fin) con el AVE

"Quiero ser el ministro que traiga el AVE a Extremadura". Fue lo que dijo el titular de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de Pedro Sánchez, Óscar Puente, el pasado 22 de diciembre durante su primera visita a Extremadura tras tomar posesión de su cargo. No acudió a tierras extremeñas por nada relacionado con las infraestructuras, si no para apoyar a José Luis Quintana en su presentación como Delegado del Gobierno en Extremadura; pero sabía que la región estaba pendiente de sus palabras. Por eso destacó que esta comunidad "no se queja de sus infraestructuras por exceso, se queja por necesidad" y que, por tanto, las comunicaciones extremeñas no son una prioridad para el Gobierno, sino "la prioridad".

La presidenta de Extremadura insta a Puente a dedicar "el mismo tiempo" a los trenes que a Twitter Con la antesala de estas manifestaciones este lunes Puente volverá a la región, pero esta vez, ya sí, para hablar de lo que realmente interesa: sus infraestructuras. Tiene previsto reunirse con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en Mérida (10.00 horas) en el que será el primer encuentro de carácter oficial que ambos mantengan desde que tomaron posesión. Guardiola lleva demandando una reunión con el departamento de Transportes del gobierno de Pedro Sánchez (primero con la anterior ministra, Raquel Sánchez y después, con Puente) prácticamente desde que llegara al Ejecutivo autonómico. Para ella, como ya ha manifestado en varias ocasiones, las infraestructuras también son una prioridad. El tren: tema principal Los temas que se tratarán en el encuentro girarán en torno al "retraso en las infraestructuras y las comunicaciones que padece Extremadura", según informan desde la Junta de Extremadura. Y el asunto central será, de hecho, las conexiones ferroviarias, con la alta velocidad en primera posición, pues lleva ya casi tres décadas de retraso. Esto ha sido la causa de algún encontronazo entre Guardiola y Puente. Uno de ellos, cuando la dirigente regional recriminó al ministro que si dedicara "el mismo tiempo a los trenes" de la comunidad que "al Twitter" (actual red social X) "el AVE habría llegado ya a Extremadura". El encuentro tendrá lugar en Mérida a las 10.00 horas. Después el ministro visitará el ‘bypass’ de Mérida Puente se ha comprometido a traerlo, pero de momento la región solo cuenta con un tramo de vía electrificada, entre Badajoz y Plasencia, que supone únicamente una reducción de cuatro minutos en el viaje. Falta por electrificar el resto del trayecto hasta Talayuela y construir el bypass de Mérida, ambos proyectos ya en ejecución (Puente, de hecho, visitará esta última obra tras la reunión con Guardiola). Y lo más importante, la implementación del sistema de seguridad ERTMS, que será el que permita a los trenes alcanzar los 220 km/h (ahora el límite permitido es 200 km/h) y, por tanto, reducir el trayecto Badajoz-Madrid a cuatro horas (en estos momentos se tardan casi cuatro horas y quince minutos). La previsión es que esté listo en el primer semestre de 2025, pero, dado que los compromisos con el tren pocas veces se han hecho realidad, una de las exigencias de la Junta será precisamente cumplir los plazos. A esto se une, además, la incorporación de un nuevo Alvia y de un Avant. Este último permitirá poder circular por vías extremeñas a 250 km/h (con los Alvia, único tren que ahora circula en Extremadura, solo se puede llegar a los 220km/h). Hablarán también del soterramiento de las vías de Navalmoral o de la autovía Badajoz-Córdoba En la conexión con Madrid con alta velocidad hay otra arista pendiente: el soterramiento de las vías de Navalmoral de la Mata. El proyecto diseñado por el Estado contempla el paso del tren por el casco urbano, mientras que el ayuntamiento, con el respaldo del Ejecutivo autonómico, exigen que vaya bajo tierra. El Gobierno ya ha advertido que modificar el proyecto implica retrasar (todavía más) la llegada del AVE a Extremadura. En materia ferroviaria Guardiola también reclamará la inclusión del corredor oeste Ruta de la Plata en la red ampliada europea, para que esta conexión entre Plasencia y Astorga, que se cerró en 1984, sea una realidad como máximo en 2040. De momento Europa lo mantiene en la red global, con el horizonte puesto en 2050, pero Extremadura considera una prioridad este corredor para conectar la comunidad por el noroeste sin necesidad de pasar por Madrid. En estos momentos la región no cuenta, por ejemplo, con un tren que permita llegar a Salamanca. El aeropuerto y las nieblas Al tren se une el aeropuerto. Su ubicación, en Talavera la Real (Badajoz), en las Vegas del Guadiana, hace que las nieblas sean recurrentes. Y eso impide muchas veces la salida de los vuelos. Este otoño-invierno más de 40 viajes han sufrido retrasos o cancelaciones por esta causa. Extremadura ya ha demandado en varias ocasiones al Gobierno de España que implante en el aeropuerto de Badajoz un sistema antiniebla para prevenir estos problemas. Y Guardiola volverá a reclamárselo este lunes a Puente. Las autovías Pendientes están también las conexiones por carretera. A la cabeza de estas reivindicaciones está la autovía A-58, que unirá Cáceres con Badajoz. El primer tramo, de 13,5 kilómetros entre la A-66 (conexión con Cáceres) y el río Ayuela, está ya en ejecución, pero falta licitar y construir el resto. A esta vía se une la necesidad de contar con la conexión con la autovía del Levante por Ciudad Real; la conversión de la N-432 que une Badajoz con Córdoba; y la autovía A-83 en su tramo Zafra-Huelva. Habrá que esperar a ver si el ‘puente’ que quiere conectar a Extremadura por AVE también lleva a la región a mejorar sus conexiones por tierra y aire.