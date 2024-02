'El tractor', el "himno" de la comarca de Benavente que sonará en la protesta del sector agrario en Madrid

[object Object]

Agricultor desde siempre, Timi Fernández no vislumbra un porvenir halagüeño para una comarca agraria como la benaventana. "El futuro en los pueblos cada vez es más jodido porque mucha gente que vivía de la agricultura ahora ya no puede. Tienes que tener más terreno, trabajar más, tener más maquinaria, hacer más inversión, y endeudarte más", dice.

"Si antes se vivía con veinte hectáreas, ahora tienes que tener cien. A eso vamos y así está montada la cosa. Los pequeños agricultores se están yendo al garete", afirma.

A su juicio la Política Agraria Común (PAC) "está pensada para que no se abandonen las tierras. Si no existiera, en esta zona donde estamos mucho terreno no se podría cultivar. ¿Qué ocurriría con un país con un montón de terreno no cultivable? Nos quedaríamos sin comer".

"A veces se juega a la lotería. Hasta que no acaba el año y tienes el dinero en la cartera no puedes asegurar nada. Dependemos del tiempo, de que te metan productos de fuera que tiran el mercado. ¿Quién domina esto? Los cereales, entre cuatro en todo el mundo. El problema que estamos teniendo es que no libramos gastos. No hay seguridad para los productos", aduce.

"Los gastos que hacemos en secano llevaremos dos años que no se han cubierto. Pero que te gastes 1.000 euros o más por hectárea de cereal, entre pitos y gaitas, es lo normal y no los sacas luego. Llevamos dos años que no hemos librado los gastos porque ha habido sequía. Con suerte sale bien un año de cuatro o de cinco", agrega.

La situación no es distinta con los viñedos. "Es igual. Este año han estado las bodegas atascadas de vino, pues qué van a hacer. Si no pueden quemar pues ahí queda. La pagan a nada. Hay excedente y sobra uva porque las bodegas están llenas. Cómo van a comprar si no han vendido. Debería haber una ley para que las bodegas puedan quemar".

Timi cree que aunque la PAC "no deja de ser una compensación por lo que deberías de ganar. Pero lo suyo es poderlo ganar. Poder producir y poder cobrar los productos a su justo precio".