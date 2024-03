El Gobierno baraja mejorar el acceso a la jubilación de los fijos discontinuos

El Gobierno baraja mejorar las condiciones de acceso a la jubilación de los fijos discontinuos y compensar los periodos no cotizados para que así los trabajadores puedan acreditar antes los años suficientes para retirarse. Una medida que actualmente podría beneficiar a corto plazo a unas 50.000 personas, atendiendo a los datos de afiliación, según los cuales hay esa proporción de trabajadores con más de 60 años y dados de alta con un contrato fijo discontinuo. "Se ha planteado llevar a la mesa el acceso a las prestaciones de los trabajadores fijos discontinuos", apuntan fuentes de la Seguridad Social.

El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha mantenido este lunes una nueva reunión con patronal y sindicatos para avanzar en su reforma del sistema de pensiones. Las partes han abordado las diferentes carpetas que tienen abiertas, como los nuevos coeficientes reductores para ampliar el derecho a la jubilación anticipada a aquellos oficios más peligrosos y penosos. También la mayor implicación de las mutuas para tratar a trabajadores de baja por un accidente traumático, aunque este haya sucedido fuera del trabajo.

Y otra de las materias tratadas entre el departamento dirigido por Elma Saiz y los agentes sociales es las condiciones de jubilación de los fijos discontinuos. Fuentes sindicales de CCOO y UGT trasladan que la Seguridad Social ha adquirido el compromiso verbal de mejorar las actuales condiciones para este colectivo y que en la próxima reunión, fijada para el 8 de abril, les remitirán una propuesta por escrito.

Perjudicados con el último cambio

Los trabajadores fijos discontinuos se vieron perjudicados por el cambio de criterio que entró en vigor el octubre pasado y que sí que benefició a centenares de miles de trabajadores a tiempo parcial. El Gobierno eliminó los coeficientes de parcialidad, un mecanismo que regía hasta el año pasado y que funcionaba de la siguiente manera. Un trabajador a tiempo parcial trabajaba un día durante el 75% de la jornada ordinaria de ocho horas, por poner un ejemplo. Si no se aplicara ninguna medida correctora, dicho trabajador no hubiera cotizado un día entero, sino el 75% de un día. Lo que hubiera sido un problema al final de su vida laboral, porque no tendría probablemente los años suficientes cotizados para poder jubilarse sin penalizaciones.

Para evitar que el colectivo de trabajadores a tiempo parcial -mayoritariamente formado por mujeres- tuviera que dilatar sus carreras, el Gobierno aplicaba hasta hace poco un coeficiente de parcialidad, para compensar parte de esas lagunas. Si bien a partir del 1 de octubre del 2023 la Seguridad Social cambió de criterio y ahora un día trabajado, ya sea a jornada completa o parcial, equivale a un día cotizado.

Los fijos discontinuos se han visto perjudicados con este cambio, porque ese mecanismo de compensación de lagunas que existía antes para los trabajadores de tiempo parcial les beneficiaba a ellos también. Y les ayudaba a compensar los días que no trabajaban a lo largo del año, en aquellos periodos que la actividad en su empresa bajaba y esta los mandaba al paro, con compromiso de volver a llamarles para la próxima temporada.

Ahora la Seguridad Social se ha comprometido con patronal y sindicatos a estudiar cómo crear un nuevo mecanismo para compensar esas lagunas de cotización. Especialmente teniendo en cuenta el actual auge de esta figura, aupada con la última reforma laboral por encima del contrato temporal.

Pendientes de la jubilación parcial

El departamento de Elma Saiz ha calificado la reunión de "muy fructífera" y con "importantes avances", si bien desde los sindicatos -la patronal ha declinado realizar declaraciones- no comparten su optimismo. Una de las grandes carpetas que faltan por abrir en la negociación es la de la jubilación parcial. Es decir, poder dejar de trabajar parte de la jornada durante los últimos años de la carrera profesional. Las centrales aspiran a generalizar su acceso a todos los sectores, vinculada con el contrato de relevo, y alertan de que sin acuerdo en este punto no habrá acuerdo en ninguna otra materia.

Facilitar el acceso a la jubilación parcial implica un coste para las arcas de la Seguridad Social -ya que empieza a pagar antes parte de la pensión- y va en contra de la estrategia mantenida hasta por el Gobierno de habilitar incentivos para que los trabajadores tarden más en jubilarse. De hecho, está previsto que se reformen los incentivos para facilitar que un profesional pueda compaginar parte de la pensión y su sueldo (o ingresos, si es autónomo) en caso de que quiera seguir trabajando más allá de la edad legal de jubilación. El Ejecutivo se ha comprometido a presentar una propuesta sobre esto -conocido técnicamente como jubilación activa- en la próxima reunión, fijada el 8 de abril.