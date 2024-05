Mallorca reduce su techo de plazas turísticas por primera vez: "Es el momento de parar y poner límites"

El primer gobierno de la isla que reduce el crecimiento turístico es el del PP, ha insistido este viernes el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés. El popular ha anunciado que reducirán el techo de plazas de 430.000 a 412.000. Son. 18.000 plazas menos, un descenso del 4,2 % Cuando arrecian las críticas y el descontento social por la saturación la institución insular ha decidido actuar ante un crecimiento que ha puesto "en riesgo la convivencia entre residentes y turistas". "Ahora es el momento de parar, de poner límites y eso es lo que hacemos y lo que haremos", afirma Galmés.

"Es la primera vez en la historia que un Consell adopta una decisión tan importante y valiente como reducir el número máximo de plazas turísticas en una isla", asegura Galmés. El president ha cargado contra la "falsa" moratoria en vigor aprobada por el Govern de Francina Armengol, porque "en la práctica" con las excepciones que marcó se ha seguido creando plazas turísticas en Mallorca. Ha reconocido que «uno de los principales desafíos a gestionar en Mallorca son los flujos turísticos». "Para luchar contra la masificación que vivimos en determinados momentos "apuesta por adoptar «medidas valientes» para evitar «poner en riesgo la convivencia entre residentes y turistas». "Este equipo de gobierno ha decidido no esperar más y actuar en beneficio de todos los ciudadanos".

Decrecimiento para mejorar la convivencia

Ahora tocará modificar el Plan de Intervención de Ámbitos Turísticos (PIAT). "El propósito máximo es mejorar la convivencia dentro de un marco sostenible de la actividad turística", ha declarado el conseller de Mallorca, Marcial Rodríguez, que ha comparecido con Galmés en rueda de prensa.

Así las cosas, en Mallorca habrá 308.000 plazas hoteleras y 104.000 de alquiler vacacional, siendo "la primera vez" en la que hay un descenso en el número máximo de plazas turísticas, insiste Rodríguez, que supone un 4,2 % menos. "Hasta ahora se hablaba de moratorias, pero ocurría todo lo contrario", dice en referencia a que se ha crecido en 87.000 plazas en las dos últimas legislaturas con Francina Armengol. "Es el momento de parar", subraya el conseller.

Para ilustrar lo que supondrá el decrecimiento de 18.000 plazas en la isla el president insular ha puesto de ejemplo Playa de Palma, destino que suman alrededor de 36.000 plazas. Es decir, la propuesta del PP es una reducción equivalente a la mitad de las plazas existentes en esa zona turística. "Ahora es el momento de parar, de poner límites", y el Consell no permitirá la creación de ninguna plaza más, por lo que se modificará el PIAT. A continuación Galmés se ha referido al otro gran pilar en su legislatura en materia turística, "la lucha contra la oferta ilegal", por su efecto en la masificación en la isla.

"No podemos crecer más en volumen de plazas"

El PIAF será el que establezca el techo de plazas definitivo a partir de las que hay en la actualidad, y delimitará las zonas y tipología de estas, que se modificará junto con el departamento insular de Territorio, ha explicado Rodríguez.

Además de la reducción del techo de plazas, el Consell se compromete a que las 11.000 plazas que determinaba el PIAT que debían entrar en la bolsa en julio –ahora están suspendidas por la moratoria – no lo harán. "No podemos crecer más en volumen de plazas", dice el conseller. Se mantendrán las que se estén tramitando, según calcula Rodríguez, que no serán más de un millar.

También anuncia Rodríguez que se incorporarán cinco tramitadores más Inspección turística para agilizar los expedientes de sanción en la lucha contra la oferta ilegal.

Consenso con hoteleros

"Por supuesto" que se ha consensuado con el sector turístico, tanto con los hoteleros como con los representantes del alquiler vacacional, afirma el president, que brinda su apoyo al equipo de gobierno para decrecer, después del "crecimiento desmesurado" con el pacto de izquierdas con el que se sumaron desde 2017 casi 90.000 plazas más en Mallorca, critica.

"Los gobernantes han de escuchar a los ciudadanos", hay "un sentimiento unánime" en contra de la saturación turística. El equipo de gobierno del Consell es "consciente de que no podemos crecer más en volumen". "Por primera vez en la historia" ahora se van a reducir, porque el crecimiento que el popular achaca a la izquierda "ha puesto en riesgo la convivencia entre residentes y turistas" y la industria turística.

Moratoria

El levantamiento de la moratoria, medida que defendía el Govern de Marga Prohens, no le afecta a Mallorca, dice Rodríguez, porque está sometida a la enmienda que se aprobó en el último pleno del Consell en la anterior legislatura, por la que eliminaron 17.000 plazas con la modificación del plan territorial. “La decisión valiente de este gobierno es que no habrá ni un plaza más, excepto las que tengan derechos adquiridos”, insiste el popular.