Mbappé SA: todo el negocio ligado a su marca

"Quiero ser más que el tipo que patea la pelota y termina su carrera, se va al yate y cobra su dinero. A veces la gente puede pensar que es mucho y que tengo que enfocarme en jugar fútbol, pero yo creo que no. Creo que el mundo ha cambiado", aseguró Kylian Mbappé a The New York Times en 2022. Pocos meses antes había renovado con el PSG un contrato de 630 millones brutos en tres años, según Le Parisien. Finalmente, el francés no ha ejecutado la cláusula de renovación que tenía para la tercera campaña. Con él se marchan de París no solo el futbolista, sino también la figura comercial. El PSG ha visto partir en 12 meses a Leo Messi, Neymar y Mbappé.

Para sus negocios fuera del césped, el jugador tiene un amplio equipo de trabajo detrás. Cuenta con su propia sociedad gestora de su imagen, Interconnected Ventures, que facturó 11,4 millones en el último año y que dio un beneficio de 2,2 millones. Desde que la creó en 2017, acumula unos beneficios (sin repartir) de 16,6 millones. Para dirigirla fichó a Ziad Hammoud, antiguo responsable de estrategia e inversiones de beIN Media Group y consejero de Premier Padel, el circuito profesional promovido por Qatar Sports Investments, dueño del PSG. Otro punto relevante es que buena parte de estos ingresos provienen de fuera de Francia. Tres de sus principales patrocinadores son Nike, Oakley y Hublot. En su país tiene un acuerdo con Dior, que, como Hublot, pertenece al holding del lujo LVMH. Todas estas marcas publicaron posts específicos en las redes para felicitarle por su nueva aventura, reflejando la importancia del atleta en sus respectivas campañas globales de comunicación.

Productoras y comunicación

Además, el goleador también posee una productora (Zebra Valley), una fundación, una sociedad para sus asuntos de comunicación y dos sociedades más para sus inversiones inmobiliarias. La publicación especializada Forbes calcula que fuera del campo ingresa unos 18 millones con sus diferentes negocios.

Otro de los puntos en los que Real Madrid y Mbappé van alineados es en su interés por el mercado de Estados Unidos. Buena parte de los últimos grandes patrocinios del club provienen de allí. En el caso del futbolista, sus visitas a Norteamérica se han incrementado en los últimos años. Con Zebra Valley ya ha firmado acuerdos con la NBA y tiene en LeBron James a un amigo y un asesor en sus inversiones. En uno de estos viajes, acudió a las oficinas de EA Sports. El francés, portada del FIFA –hoy FC– entre 2021 y 2023, entró en la reunión de estrategia "indicando los distintos elementos que afinaría", explicó después David Jackson, vicepresidente de la compañía. Mbappé no deja nada al azar.