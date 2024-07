UGT recurre el auto para defender el mantenimiento de Marie Claire en Vilafranca

El sindicato UGT ha recurrido el auto de la jueza de Castellón que no autoriza la venta de Marie Claire a la oferta de For Men-Koltex, para defender como imprescindible que la firma siga viva en Vilafranca y se mantenga el empleo en una zona despoblada.

El sindicato argumenta que el objetivo de todos los concursos de acreedores es mantener en marcha las líneas productivas y en el caso de Marie Claire, como organización personada, se debe seguir luchando por el mantenimiento del empleo -actualmente 78 trabajadores- y por que la empresa no vaya a liquidación.

Ese cierre supondría "la deslocalización" de los jóvenes y pasar a engrosar la lista de la España vaciada, ya que en la comarca hay poca industria, según explican a EFE fuentes de este sindicato. El plazo para recurrir la resolución del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Castellón, que ha resuelto no autorizar la venta de la unidad productiva de la firma de lencería Marie Claire a la oferta For Men-Koltex, ante la oposición del Fogasa y la exclusión de la compra de instalaciones imprescindibles para la actividad, concluye este mismo martes.

La resolución de la jueza puede ser recurrida en reposición en el plazo de cinco días ante el propio juzgado, que acaba a las doce de la noche de este martes. En una reunión celebrada este lunes en Castellón y según UGT, el Fogasa estaría dispuesto a valorar la oferta de For Men SA y Koltex Plastic Recycling Systems SRL para la compra de la unidad productiva de Marie Claire si se modifican las cuestiones que han justificado su oposición a la operación.

Si el grupo que presentó la oferta subsanara una serie de cuestiones como su inactividad -For Men SA es una empresa inactiva desde 1996 aunque no se ha extinguido-, acreditar la solvencia o la continuidad de los trabajadores, así como una garantía de alquiler de los terrenos de las instalaciones complementarias, el organismo estudiaría la viabilidad y, si se cumplen los requisitos, no entorpecería la venta, según las fuentes.

No obstante, la jueza tendría la última palabra, ha señalado UGT, que lamenta que el tiempo corre en contra de Marie Claire, ya que se da la circunstancia de que la titular del juzgado acaba en este órgano a finales de este mes y su sustituto tendrá que ponerse al día de todos los asuntos pendientes.