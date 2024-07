Tomás Chamorro (Manpower): "La IA puede ser despiadada, pero siempre será mejor que un mal jefe"

El responsable global de innovación de ManpowerGroup, Tomás Chamorro, tiene claro que la inteligencia artificial abre una ventana de oportunidad para corregir muchos de los sesgos irracionales y discriminatorios que existen hoy en el mercado laboral. Aunque también reconoce que puede ser, a su vez, un gran amplificador de los mismos. Autor del libro 'I, Human: AI, Automation, and the Quest to Reclaim What Makes Us Unique', en conversación con El Periódico de Cataluña, de Prensa Ibérica, reflexiona sobre como Chat GPT, como icóno pop de los algoritmos, están cambiando conceptos como la creatividad, la vida de las empresas o los despidos, entre muchos otros.

Hace un año y medio de la irrupción de Chat GPT. ¿Cómo crees que ha cambiado el empleo?

El impacto principal es que la mayoría de los trabajadores intelectuales interactúan y dependen de la IA generativa en su día a día cotidiano. No sabemos exactamente cuanta gente lo usa porque hay mucho uso clandestino. Aumenta la productividad no de la manera que quieren los directores de empresas, porque la producción, en términos absolutos, muchas veces no ha aumentado. Si un trabajador ahorra un 20-30% de su tiempo, no va corriendo el jefe a decirle que le de más trabajo.

El Chat GPT ha generado trabajadores más descansados.

Exacto. Se usa sobre todo para hacer presentaciones, mails, resumir cosas... También usos un poco más avanzados, como gente que manda a Chat GPT a una reunión y hace que participe en ella y luego le pase un resumen. También se usa en los procesos de selección de personal. Los candidatos usan una IA para generar 5.000 currículos perfectos y los manda para que... ¡los acabe analizando otra IA! De momento automatiza tareas de bajo valor.

Aunque también se usa en trabajos más ‘creativos’.

Sí, vemos como estudiantes que escriben sus ensayos con Chat GPT y luego los profesores también los corrigen con IA. Es muy interesante porque esto demuestra que muchas de las cosas que pensábamos que eran intelectuales y creativas, en realidad son muy predecibles y no requieren pensar tanto.

La definición de lo creativo está en crisis.

Totalmente. Para mí ahora la creatividad es hacer algo que no puede hacer Chat GPT o utilizarlo de una manera que tus colegas no saben utilizarlo. También requiere el conocimiento y la experiencia, porque hay que corregir los errores y saber si lo que te da la IA está bien o no. Pero la creatividad requiere siempre hacer algo que sea impredecible.

A la larga, la inteligencia artificial automatiza la mediocridad humana

¿La IA acaba siendo una máquina de predicción?

Sí. Si esta entrevista es muy similar a la que te propondría Chat GPT, no será una entrevista muy creativa. Ahora bien, ver lo que preguntaría una máquina puede ayudarte a hacer algo más impredecible. Porque a la larga, la inteligencia artificial automatiza la mediocridad humana. La creatividad exige también que haya muchos errores, que haya cosas que a lo mejor son originales pero absurdas.

¿Si lo hace un humano es mejor?

Hay un cierto esnovismo cultural que piensa eso. Muchos consultores, periodistas, abogados, etc., viven de hacer un copiar y pegar de Chat GPT, sin decirlo. Si no podemos apreciar la diferencia entre su trabajo y el de la máquina, en realidad no tendrá tanto valor, ¿no?

No tardaremos en ser nosotros el copiloto de chat GPT

¿Acabaremos trabajando para chat GPT, en el sentido de complementar con pizcas de autenticidad un esqueleto que brinde la IA?

Sí. Ahora estamos en una fase en la que Chat GPT es nuestro copiloto y no tardaremos en ser nosotros el copiloto de chat GPT.

¿Cómo va a cambiar eso las empresas?

El estilo de liderazgo ya debería haber cambiado, porque seleccionar a un líder por lo que sabe, porque tiene un MBA, ya no tenía mucho sentido. Ahora un buen líder tiene que saber inspirar, conectar, energizar, hacer lo que no puede hacer un chatbot. Tiene que saber calmar un poco las ansiedades y la incertidumbre de la gente.

Entrevista a Tomás Chamorro, responsable global de innovación de ManpowerGroup / JORDI OTIX

Si la creatividad está en cuestión, ¿cómo se medirá la productividad?

Es uno de los desafíos más importantes que tenemos por delante. Debería hacerse de una manera totalmente transparente y honesta. En el mundo anglosajón hay bastante hipocresía al respecto, porque los ejecutivos de empresas dicen que su estrategia no es automatizar, sino aumentar el potencial y desbloquear la creatividad humana. Y luego esas mismas empresas incorporan IA para acabar despidiendo a trabajadores porque no producen tanto como la IA. Aunque no nos engañemos, va a ser un proceso con despidos, como los hubo, por ejemplo, cuando al pequeño tendero le surgió la competencia del comercio online.

¿Cómo impactará en los procesos de selección?

La IA cada vez será más sofisticada en todos los procesos. Hace mucho que las empresas utilizan herramientas que te escanea el currículum, buscan palabras y las conectan. Si una empresa recibe cientos o miles de aplicaciones lo acaba usando no tanto para seleccionar, sino para excluir. Porque si sabes que en un 95% de probabilidad este candidato no tiene las calificaciones, lo puedes excluir directamente...

La IA la acaba evaluando un ser humano, con todos sus sesgos y prejuicios

Hay ciertos colectivos que se quejan de que son sistemáticamente excluidos, como los parados mayores de 45 años. ¿La automatización de estos procesos agravará esa posible discriminación

Aquí peco de optimista porque en realidad el potencial que tiene la IA para corregir y mejorar eso está muy claro y es superior a seres humanos sin ninguna herramienta ni ningún dato. La IA solamente encuentra patrones y repite lo que hay. Si yo entreno el modelo para buscar a gente de cierta edad, de cierto género, de cierta experiencia... la IA me va a dar eso. Pero la IA también puede excluir variables, como la edad o el género, e incluso penalizar si toman como referencia, aunque sea indirecta, esa variable. El problema es que todo eso lo evalúa un ser humano, con todos los sesgos y los prejuicios que los seres humanos tienen.

Entonces evitar las discriminaciones pasa por una mayor sensibilización en las empresas.

Claro, claro. La IA te va a dar lo que le pides. Yo siempre digo que se podrían reprogramar todos los algoritmos de Netflix, Spotify, Twitter, etc., no para que no te den lo que ya más te gusta, sino para que te de material que te muestre cómo piensa otra gente. Pero si lo hicieran mucha gente se iría de esas plataformas.

Si las empresas no aceptan frenar esas discriminaciones o las alimenten, ¿la IA las van a superalimentar?

Es un riesgo real. Que se automatice un proceso que tiene datos ya corruptos o que perjudican la meritocracia, la igualdad, la diversidad, la inclusión. Por eso necesitamos una regulación y por eso justamente hay tanto énfasis en revelar los datos que se utilizan para entrenar a los algoritmos. Pero insisto, si se los programa bien, los algoritmos te permite realmente ignorar muchas de las cosas que los seres humanos no pueden ignorar.

¿Qué valores nos van a hacer más seleccionables en el futuro para un empleo?

No sé cuáles van a ser, pero te puedo decir los que pienso que deberían ser. La curiosidad, porque las ganas de aprender y de realmente estudiar algo en profundidad es más importante que nunca. La humildad, porque tenés que cuestionar lo que sabes, saber lo que no sabes y ser autocrítico. Y las competencias interpersonales, porque ahí la IA nunca va a llegar.

La eficiencia siempre es el enemigo de la humanización

¿El más popular de la clase va a ser más seleccionable que el más listo?

Es una provocación interesante. La eficiencia siempre es el enemigo de la humanización. Aunque tampoco es bueno irse al otro extremo y contratar a tal persona porque me cae bien y sin dar explicaciones.

¿En aras de esa eficiencia, se encargará la IA de los despidos?

La inteligencia artificial puede ser despiadada en este sentido, por eso es muy importante que haya un humano detrás de todas las decisiones, con la máxima información posible, pero con criterio propio. Y, a su vez, que los posibles afectados sepan cuales van a ser los criterios por adelantado para que tengan la posibilidad de mejorar.

Pero un despido sigue siendo un despido.

Pensar en un jefe artificial puede ser horrendo, excepto si lo comparamos con un muy mal jefe. Los jefes abusivos e incompetentes de carne y hueso son muy comunes, no hay que olvidarlo. La IA puede ser despiadada, pero siempre será mejor que un mal jefe. Por lo menos no te va a torturar.

