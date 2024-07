Noticias alentadoras para los padres: anunciada la fecha de compensación del permiso parental de 8 semanas

La conciliación de la vida familiar y el trabajo es un tema complicado. Para paliarlo, Europa creó la Directiva Europea de Conciliación, una normativa que obligaba a los países miembros a aplicar un permiso parental de ocho semanas retribuido para el cuidado de menores de 8 años.

Como toda normativa procedente de Europa, España está obligada a aplicarla. Por ello, el Gobierno recogió esta medida en el Real Decreto-ley 5/2023, justo antes del adelanto electoral que se produjo hace un año. Sin embargo, esta ley se quedó a medias, ya que el gobierno español no especificó que fuesen remuneradas.

Ante esta situación, la Comisión Europea denunció a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a finales del pasado año. Si esto no es subsanado recientemente, España puede ser sancionada.

¿Qué es el permiso parental de ocho semanas?

Este permiso se enmarca dentro de las Directivas Europeas en materia de conciliación. Esta normativa europea permite a padres, madres o personas con menores en acogida tener hasta ocho semanas de permiso para cuidar a sus hijos menores de ocho años. En el caso de las familias monoparentales, se amplía hasta las 16 semanas.

Este permiso podrá disfrutarse a tiempo completo o parcial, según lo establecido reglamentariamente. No obstante, todavía no se ha creado ni desarrollado dicho reglamento, por lo que los trabajadores, en la actualidad, no saben cómo podrán realizarlo a tiempo parcial.

Esta normativa europea indica que el permiso debe ser remunerado a partir de agosto de 2024, y este pago será asumido por la Seguridad Social. Además, los trabajadores seguirán cotizando.

Cuándo será retribuido en España

Como Europa presiona, España se ve en la obligación de imponerlo si no quiere ser sancionada. Por ello, ante la lentitud de los procesos legislativos, el Gobierno, y más específicamente el Ministerio de Derechos Sociales, liderado por Pablo Bustinduy, ha barajado dos alternativas para aplicar la normativa europea de manera completa:

Por un lado, que se integre como enmienda a través de la Ley de Familias. Este proyecto ley, que fue aprobado en el Consejo de Ministros, introduce cambios, como que las familias monoparentales con dos hijos poseerán el estatus de familia numerosa. En cualquier caso, todavía tiene que pasar por el Congreso de los Diputados.

Por otro lado, el Gobierno plantea aprobarlo como Real Decreto, vía Consejo de Ministros, en caso de que la Ley de Familias no se tramite con la suficiente celeridad en el Parlamento. Hay que recordar que la fecha límite que marca Europa es del 2 de agosto. Si no se aplica, España será sancionada.

El salvoconducto del gobierno

Ante esta disyuntiva, en la que el Gobierno no sabe si llegará a tiempo, la modificación del periodo de lactancia puede sustituir, a ojos de Europa, al permiso parental de ocho semanas. Esto se debe a que el Gobierno se acoge a la "cláusula paralela", un salvoconducto que permite acumular y contar todos los permisos ya vigentes en esta materia a efectos de cumplimiento.

Sin embargo, expertos consultados por "El País" argumentan que, en caso de que esta situación fuese aceptada, traería problemas y discrepancias entre empresario y trabajador, ya que los primeros podrían argumentar que las semanas del permiso de lactancia gastan parte del permiso parental.