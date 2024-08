OHLA se juega su futuro en litigios milmillonarios por todo el mundo

El pasado lunes, Tomás Ruiz, director general de OHLA, explicaba en la conferencia ante analistas posterior a la presentación de resultados del primer semestre de 2024 que buena parte de los 'números rojos' registrados en el primer semestre, con pérdidas de 34,2 millones, se deben al impacto de 8 millones de euros desembolsados al fondo IFM por el acuerdo alcanzado con este para zanjar dos litigios de concesiones en Colombia y Perú. Se trata de uno de los pagos que el grupo constructor pactó con el fondo de inversión australiano a través de un plan financiero que concluirá en 2030 por el que la compañía dirigida por los hermanos Amodio pagará a IFM 74 millones de euros para cerrar los arbitrajes vinculados a cesiones de crédito y sobrecostes en la etapa de construcción en la autopista de peaje peruana Red Vial 4 y por la colombiana Río Magdalena.

Los litigios, tanto arbitrajes como pleitos, son una de las mayores rémoras de OHLA tal y como se puede apreciar el informe de auditoría elaborado por EY sobre las cuentas del primer semestre del grupo constructor. EY apunta directamente al arbitraje que desde 2014, OHLA tiene abierto con Qatar por el Hospital de Sidra. "A la fecha actual, existen incertidumbres que podrían afectar a la resolución final del arbitraje", señala el documento que pone de manifiesto las advertencias que el auditor hace sobre la compañía a través de otro párrafo en ese mismo informe destacando la “incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad del grupo para continuar como empresa en funcionamiento”. Se trata, no obstante, de un procedimiento habitual. En circunstancias de gran tensión como las que enfrenta OHLA, tanto la compañía como el auditor detallan los riesgos hasta sus posibles consecuencias finales, aunque estas puedan parecer poco probables.

No obstante, los litigios merecen un destacado apartado en el documento que la propia compañía publicó en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este miércoles, una fecha que casi coincide con la inminente resolución de un arbitraje en Colombia en el que están en juego 34 millones de euros. Se trata del arbitraje abierto por la construcción del Aeropuerto del Café, un arbitraje presentado ante la Cámara de Comercio de Bogotá y que debería resolverse, según ha informado la autoridad colombiana Aerocivil, el 4 de agosto, es decir, este domingo. as divergencias están relacionadas con la etapa inicial de construcción del aeródromo, ubicado aproximadamente a 330 kilómetros de Bogotá. En julio de 2022, los promotores del proyecto señalaron que esta fase, que implicaba el movimiento de tierra para las pistas, había sufrido retrasos considerables. El progreso de la obra debería haber alcanzado el 50% en esa fecha, pero solo había llegado al 16%. Por su parte, el grupo dirigido por la familia Amodio decidió solicitar la suspensión del contrato, argumentando que las elevadas multas por incumplimientos les estaban generando una presión económica insostenible.

Litigios en varias geografias

En 2008, un consorcio participado en un 55% por OHL (antigua denominación de OHLA) y en un 45% por Contrack Cyprus se adjudicó la construcción del hospital de Sidra, en Doha, un proyecto cuyo presupuesto ascendía a 1.759 millones de euros. Sin embargo, la Fundación de Educación, Ciencia y Desarrollo de Qatar rescindió en julio de 2014 el contrato alegando el incumplimiento por parte de OHLA de las obligaciones contractuales, entre ellas, el ritmo de los trabajos y los plazos de entrega. Comenzaba un arbitraje, presentado ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI), que, como se ha apuntado, ha sido señalado por EY en su informe de auditoría semestral, y que es el que mayor cuantía tiene en juego. Según el propio anexo a las cuentas presentadas por OHLA, Qatar reclama al grupo constructor un total de 984 millones de euros. Por su parte, OHLA y y su socio piden 340,8 millones de los que ya tienen reconocidos 240 millones. En este sentido, hay que recordar que CCI ya ha emitido dos laudos parciales a favor de la joint venture, formada con Contrack Cyprus, y un laudo parcial a favor de Qatar Foundation. El informe de OHLA, sobre este proceso señala que pese a los actuales niveles de incertidumbre en el proceso "no es probable que se produzcan quebrantos adicionales para el grupo".

Vinculado a este, OHLA se encontró con un nuevo frente judicial con el grupo indio Tata, a través de su filial Voltas. Así, en agosto de 2023, Tata y su socio Kentz presentaron un recurso contra la decisión de la joint venture liderada por el grupo constructor de ejecutarle garantía por valor de 197,7 millones al que fuera el mayor subcontratista en la obra del hospital de Sidra así como 76,9 millones por daños y perjuicios. No obstante, la joint venture solicita una reconvención en el proceso reclamando a Voltas 815,9 millones de euros. Por su parte, Kentz reclama al consorcio liderado por la empresa española un total de 301,6 millones de euros, proceso en el que la joint venture también ha solicitado una reconvención reclamando 852,1 millones de euros. En este litigio, OHLA también ha demandado a Doha Bank por impago en la ejecución de los avales, reclamando 46,5 millones.

Sin salir de Qatar, OHLA, junto a otras dos compañías, inició otro arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI) contra Qatar Railways Company por el proyecto del Metro de Doha. Este nuevo litigio surge después de que un tribunal inicial, convocado en respuesta a una reclamación presentada en 2017, se declarara incompetente al no cumplirse los requisitos establecidos en la cláusula arbitral en el momento de la presentación del caso. En el actual procedimiento, OHLA y sus socios están reclamando 384,3 millones de euros, mientras que Qatar Railways ha 'contrademandado' por 252,2 millones. Un primer laudo parcial emitido por el tribunal el 31 de diciembre de 2023 ha fallado a favor de OHLA, declarando que la terminación del contrato por parte de Qatar Railways fue ilegal e inválida, ya que no cumplió con las condiciones estipuladas en el contrato.

También en Oriente Medio, OHLA, en 2017, inició un arbitraje junto a las italianas Rizzani de Eccher y Trevi en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) contra Kuwait, al que solicitaba 306,4 millones de euros argumentando actuaciones obstructivas, abusivas y arbitrarias en perjuicio del inversor extranjero, en la construcción del viaducto en Jamal Abdul Nasser. Kuwait presentó una reconvención solicitando 97,8 millones de euros a los constructores europeos. No obstante, la joint venture comunitaria ha decidido solicitar la anulación del laudo.

En Polonia, y tras un periodo de suspensión, continúa la tramitación de la demanda presentada por la constructora española contra la compañía polaca PGB, en la que se reclaman 44,4 millones de euros al tipo de cambio actual. El conflicto se centra en el proyecto de la autopista que conecta el aeropuerto con el puerto de Gdansk, específicamente en su tramo IV, conocido como Slowackiego IV. Este proyecto, adjudicado en 2012 por un importe de 221 millones de euros, fue liderado por OHL con el 55 por ciento del capital del consorcio, mientras que su socio PGB tenía el 45 por ciento restante.

Por su parte, al otro lado del Atlántico, el informe semestral de OHLA resalta los litigios iniciados por la constructora en Chile. Entre estos se incluyen reclamaciones de 30 millones de euros por el embalse de Chacrillas, 84,2 millones por el Hospital Gustavo Fricke y 29 millones por el proyecto Manto Blanco.

Centro Canalejas en España

El arbitraje más destacado en España relacionado con OHLA es el de Centro Canalejas. En el capital de Proyecto Canalejas Group, donde OHLA y Mohari tienen una participación del 50% cada uno, se ha iniciado un proceso de arbitraje ante la Corte de París, según lo estipulado en el acuerdo de accionistas. Mohari Hospitality Limited, la empresa inversora del magnate Mark Scheinberg y dirigida por el ex presidente de Four Seasons Allen Smith, ha emprendido acciones legales debido a que no se han podido resolver las diferencias sobre la interpretación de ciertas obligaciones asumidas por OHLD, OHLA y Grupo Villar Mir según el acuerdo de accionistas, según indicó la sociedad en un comunicado. La cuantía reclamada por Mohari sería superior a 10 millones de euros en un proceso en el que Allen & Overy es el asesor de OHLA, mientras que Cuatrecasas está con Mohari.