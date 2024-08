Juegos Olímpicos de París: la hora de ajustar cuentas

Una semana después de la clausura de los Juegos Olímpicos de París, va siendo hora de ajustar cuentas. Los últimos cálculos anticipan que el coste de los Juegos ha superado los 10.000 millones (en lugar de los 3.000 millones previstos en un principio) y que alrededor de la mitad ha correspondido a las arcas públicas.

En el otro lado de la balanza, el Banco de Francia prevé un crecimiento económico de entre el 0,35% y el 0,45% para el tercer trimestre, e insisten en que hasta 0,25 puntos de este avance podría atribuirse a los Juegos Olímpicos, cuyos beneficios económicos procederían en gran medida de la venta de entradas. El Gobierno calcula, además, que el impulso se dejará notar a lo largo de los 15 próximos años, con una recaudación fiscal adicional de 9.000 millones en los tres próximos lustros.

Coste creciente

Uno de los principales puntos atractivos de la candidatura francesa de estos Juegos Olímpicos era su coste. París presentó sus Juegos como los más económicos de la historia, bajo el paraguas de la eco-responsabilidad y de huir de ese concepto basado en la construcción de mega complejos deportivos, para aprovechar edificios ya existentes. Sin embargo, como es habitual en este tipo de grandes eventos, la promesa no se cumplió.

En un principio, el presupuesto de los Juegos Olímpicos estaba tasado en 3.000 millones, pero posteriormente se elevó a entre 6.000 y 9.000 millones de euros, de los cuales 2.300 millones corrían a cargo del Estado. No obstante, el monto final asciende a más de 10.000 millones de euros, y la parte que asumen las arcas públicas ha pasado de un 20-30% a un 50%.

La mayoría del gasto ha ido destinado a seguridad, a las famosas “primas olímpicas” que evitaron las famosas huelgas parisinas durante los Juegos Olímpicos, y a sus funcionarios, tal y como reconocen las autoridades. Sin olvidar, el mega embalse de Austerlitz de 1.400 millones de euros, con el que el Ayuntamiento de París pretende devolver el río Sena a sus ciudadanos. Ante este elevado desembolso, la pregunta que surge ahora es, si Francia realmente recuperará lo invertido.

11,5 millones de visitantes y 9,5 millones de entradas vendidas

Una buena organización, unos transportes públicos que han superado las expectativas y un sector del turismo satisfecho. Según la Ministra delegada de Turismo, Olivia Grégoire, el país recaudará 9.000 millones de euros en los próximos 15 años, gracias a los Juegos Olímpicos. Aunque, los economistas del país prefieren ser más prudentes y afirman que los datos sobre los beneficios olímpicos aportados están lejos de reflejar lo que serán finalmente, puesto que, los efectos positivos de estos Juegos en la economía de Francia se verán a largo plazo. Como ya pasó en la Barcelona del ‘92, que consiguió convertir a la Ciudad Condal en un atractivo turístico.

Sin embargo, a París no le faltan turistas, como reconoce la directora general de la Oficina de Turismo de París, Corinne Menegaux: “Ya somos una capital extremadamente turística, el desafío para nosotros era poder promover todos los valores de la ciudad”. A pesar de no ser necesarios, las autoridades esperaban con ansia la llegada de 15 millones de visitantes. Después de todo, según los últimos datos de la Oficina de Turismo, entre el 23 de julio y 11 de agosto, 11,2 millones de personas participaron, con o sin entrada, en las actividades relacionadas con los Juegos Olímpicos en la región parisina. El mismo número de visitantes que en el mismo periodo de 2023, aunque con una pequeña diferencia, en este caso, el 85% ha sido turismo nacional.

Se trata de una importante cantidad de turistas que se traduce en un aumento del 25% de visitantes en museos, bares y restaurantes. Aunque cabe destacar, que muchos de los “turistas olímpicos” obtuvieron pases gratis a centros culturales. Por lo que, este dato no muestra los beneficios reales para el sector de la cultura.

En el caso de los hoteles, en un principio se auguraba una alta demanda y una explosión de precios, y así fue nada más ponerse a la venta las primeras entradas para los Juegos Olímpicos. Sin embargo, los precios desorbitados frenaron el sueño olímpico de muchos, obligando a los hoteles a bajar los precios de sus habitaciones. “Al principio fue una locura, encontrabas habitaciones en hoteles muy básicos por 400 euros la noche, pero a medida que se acercaba la fecha y los hoteles no se llenaban, fueron regulando los precios y a finales de junio podías encontrar habitaciones por 150€. Algo más normal para estas fechas de verano en la capital”, explica Bernard, economista.

Una historia que coincide con las declaraciones del presidente del sindicato de hostelería de París, Frank Delvau, días antes de arrancar los Juegos Olímpicos: “Las tasas de ocupación son muy bajas en el caso de los hoteles, 15 puntos por debajo respecto al año anterior (...). En el caso de la restauración, roza los 20 puntos”. Cifras que corroboran los últimos datos, en los que muestran que, aunque junio fue algo más bajo que años anteriores, entre el 23 de julio y el 6 de agosto, los hoteles alcanzaron el 84% de ocupación en París intramuros, 10 puntos más que en las mismas fechas de 2023. Esto se traduce en un beneficio de 357 millones de euros para los hoteleros franceses, según cálculos de la empresa MKG.

Pérdidas de 50-70% en negocios lejos de las competiciones

Sin embargo, no ha llovido fortuna para todos los franceses. Los restauradores situados lejos de los lugares de competiciones lamentan pérdidas de entre el 50 y 70%. Por lo general, el comportamiento de los espectadores de unos Juegos Olímpicos no suele ser como el de un turista tradicional. Los visitantes olímpicos se mueven por zonas cercanas a los estadios, y en las semanas de competición no suelen consumir atracciones turísticas. Aun así, el sector conserva la esperanza de que estas dos semanas, entre los olímpicos y paralímpicos, puedan remontar.

Los taxis son otro de los sectores que menos ha recaudado en estos Juegos. El importante perímetro de seguridad que prohibió la libre circulación de vehículos por buena parte del centro turístico de París, y el buen funcionamiento de los transportes públicos, jugaron una mala pasada para el sector del taxi, quienes consideran que no han sido los grandes beneficiados de este negocio.

Aun así, los números no mienten, y el Banco de Francia ya anticipa un crecimiento económico de entre el 0,35% y el 0,45% para el tercer trimestre, e insisten en que hasta un 0,25% del crecimiento podría atribuirse a los Juegos Olímpicos, cuyos beneficios económicos procederían en gran medida de la venta de entradas. Unas cifras positivas teniendo en cuenta de que, este año, Francia presentó un presupuesto de recorte del gasto público de 10.000 millones de euros, ante un déficit público del 5,5%.

Los paralímpicos como última oportunidad

El sector turístico hace un balance positivo de los Juegos Olímpicos, y confían en que se mantenga esta racha en los Paralímpicos, que tendrán lugar del 28 de agosto al 8 de septiembre.

Para esta segunda parte de la competición deportiva más seguida, se esperan cuatro millones de visitantes, el 90% de ellos franceses. Por lo que, Francia aún tiene tiempo para seguir sacando rédito de esta competición.

