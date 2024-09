El ministro Cuerpo informará al Congreso el miércoles sobre el nuevo gobernador del Banco de España

Recta final para que el Banco de España cuente con una nueva cúpula. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, comparecerá este miércoles a las 15 horas ante la comisión de economía del Congreso de los Diputados para informar sobre el candidato del Gobierno a ser el nuevo gobernador, según informa la web de la Cámara baja. La confirmación de que el Ejecutivo no va a dilatar más los plazos se produce el mismo día en que el PP ha reafirmado que no pactará con el Gobierno la renovación del organismo si este insiste en proponer al ministro José Luis Escrivá como nuevo máximo dirigente de la institución. El mandato de Margarita Delgado, subgobernadora y gobernadora en funciones, vence el próximo 11 de septiembre y el Ejecutivo se ha comprometido a elegir a sus sustitutos antes de esa fecha.

La comparecencia de Cuerpo es preceptiva según la ley, pero se trata de un mero trámite. Los diputados no tienen que votar la elección del gobernador, ya que esta es potestad del presidente del Gobierno, mientras que el subgobernador es designado por el Ejecutivo a propuesta del gobernador. Pese a ello, la tradición desde 1994 es que el Gobierno elija a un gobernador asumible para el principal partido de la oposición y este actúe de forma recíproca con el subgobernador. Si finalmente no se alcanza un entendimiento, la polémica está garantizada: sería la primera vez que se rompe la tradición desde 2006, durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero. En 2012 hubo acuerdo, mientras que en 2018 no hubo estrictamente un pacto, pero cada uno de los dos principales partidos pudo elegir a uno de los candidatos.

La filtración a mediados de julio de que el Gobierno había propuesto como gobernador al PP el nombre de José Luis Escrivá, ministro para la Transformación Digital y antes de Seguridad Social, causó una ola de sorpresa y rechazo en el mundo económico y buena parte del político y mediático. El PP se opone tajantemente a sus nombramiento y dice estar dispuesto a quedarse si poder proponer un candidato a subgobernador.

Cambio de cromos

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha afirmado que "no habrá negociación" ni "cambio de cromos" para renovar la cúpula del organismo si el Gobierno mantiene a Escrivá como candidato para el puesto principal. Preguntado en una rueda de prensa sobre cómo iban las negociaciones con el Ejecutivo, Bravo ha respondido que es un tema que lleva la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y que la posición de su partido es que Escrivá no puede pasar de "un sillón de un ministerio a otro" en el Banco de España. "Conozcamos cuál es la propuesta del Gobierno y si el Gobierno mantiene o no mantiene a según qué posición. Entonces el Partido Popular tomará la decisión", ha añadido.

El Ejecutivo no ha dado muestras de tener intención de presentar otro candidato. Desde su entorno, de hecho, se viene defendiendo desde hace tiempo que el Banco Central Europeo (BCE) da prueba de que la elección de Escrivá "no sería excepcional". El consejo de gobierno de la autoridad monetaria de la zona euro está compuesto por 26 miembros, de los que seis forman parte de su comité ejecutivo y otros 20 son los gobernadores de los bancos centrales nacionales de los países de la Unión Monetaria. Fuentes gubernamentales vienen subrayando en las últimas semanas que siete de los 26 (dos ejecutivos y cinco gobernadores) fueron antes ministros de sus respectivos países. Es el caso de su presidenta, la francesa Christine Lagarde; de su vicepresidente, el español Luis de Guindos; y de los gobernadores de los bancos centrales de Grecia, Malta, Portugal, Eslovaquia y Finlandia.