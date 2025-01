Mario Conde en Alicante: "Es un disparate que BBVA pretenda absorber al Sabadell"

El Banco Sabadell ha encontrado a un inesperado aliado -y, probablemente, tampoco deseado- en su lucha por zafarse de la opa hostil que le ha lanzado el BBVA. El que fuera presidente de Banesto Mario Conde -que fue condenado a 20 años por estafa y apropiación indebida tras la intervención de esta entidad-, ha calificado este jueves de "disparate" la operación.

Ha sido durante la conferencia que ha protagonizado en un conocido salón de eventos, durante un acto organizado por la Cámara de Comercio de Alicante, cuyo presidente, Carlos Baño, ha llegado a decir que el exbanquero "es un ejemplo para muchos" por las lecciones de humildad que ha dado, pasando por alto su condena. Un acto en el que también ha participado como moderador el vicepresidente de la institución cameral, Jesús Navarro, que también ha elogiado al conferenciante, aunque en este caso sí ha recordado sus problemas con la justicia.

Como suele hacer en sus intervenciones públicas, Conde se ha presentado como un mártir, víctima del sistema y ha aprovechado para criticar los procesos de fusión que se han producido en el sector bancario -que atribuye al impulso de los ejecutivos socialistas- y que, según ha señalado, no tienen por objetivo conseguir unas entidades "más fuertes", sino que el sector sea más fácil de controlar por el Gobierno, al haber menos actores a los que tutelar.

El también abogado del estado considera que lo "que le ha hecho el pueblo español al rey Juan Carlos no tiene nombre" y elogia las políticas de Trump o Milei

En este punto, ha asegurado que le parece "un disparate que ahora se pretenda absorber a un banco como el Sabadell, que es suficientemente rentable", y ha negado que estas operaciones tengan sentido desde el punto de vista de la economía de escala. "Con la tecnología actual no se necesita aumentar tamaño para aumentar la eficiencia", y ha advertido que los accionistas del Sabadell que acepten la oferta tendrán "pan para hoy y hambre para mañana", al tener menos entidades con las que negociar.

Crispación

Conde ha arrancado su conferencia mostrando su aparente preocupación por la "crispación" existente, con frases rotundas como que "los políticos en vez de razonar con argumentos, lo hace con insultos" o que "el discurso de la corrupción ha sustituido al de la razón". Y en esta misma línea populista, ha señalado que "la juventud no entiende que estemos en un momento de bonanza cuando no pueden acceder a bienes básicos".

Según la teoría que ha expuesto, el origen de este "caos" está en el hecho que los tres pilares que, a su juicio, mantenían el sistema hasta ahora "se están descomponiendo". Así, ha atacado a la clase política, que, según ha dicho, "se ha hecho más endogámica" y se "ha apropiado del estado", instalándose en la mediocridad y alejándose del pueblo.

También a los medios de comunicación, a los que ve "al servicio del sistema" y cada vez más débiles. Frente a estos, ha contrapuesto el auge de las redes sociales, que ha considerado una "salvaguarda de libertad". Así, aunque ha admitido el peligro de las "fake news", ha asegurado que estas también se dan en los medios convencionales.

Jesús Navarro, Mario Conde y Carlos Baño, durante el acto organizado por la Cámara de Alicante. / Pilar Cortés

Por último, se ha referido al poder económico, en realidad, financiero, "que ya no tiene el poder que tenía". Entre otras cuestiones, por ese proceso de concentraciones que ha reducido el número de actores. Pero también porque es un sector que se ve amenazado por las criptomonedas. "La gente cree que es una cosa de 'frikis', cuando ya hay trillones de riqueza invertidos en ellas", ha asegurado.

Unas criptomonedas que, según ha expresado, son la respuesta lógica al hecho de que los Gobiernos le den a la "máquina de imprimir billetes" cuando necesitan dinero, devaluando el valor de los bienes de los ciudadanos. Por eso ha asegurado que el avance de las criptomonedas es "imparable" y ha llamado al sector y las administraciones a adaptarse.

Eso sí, Conde tiene una opinión mucho menos favorable del futuro euro digital, que, según ha apuntado, servirá para que "cuando te tomes una copa sepan qué has tomado y hasta cuándo lo has tomado o con quién". Un "robo de intimidad" frente al que ha defendido que "el dinero físico es la libertad".

Rey Juan Carlos

Ha sido durante una de las preguntas del público cuando le han pedido su opinión por la actual situación del rey emérito, con el que mantiene una amistad. "Me parece descomunal lo que el pueblo español ha hecho con el rey Juan Carlos, no tiene nombre", ha asegurado contundente, antes de defender los méritos del gobernante que, según ha recalcado, "renunció a los atributos que le había dado Franco", antes de acusar al país de "cainita".

"¿Qué es lo que ha hecho? ¿Si se ha llevada un duro de los españoles? ¿Qué no ha presentado la declaración tributaria? Si eso te obliga a irte a Dubai, no miro a nadie, pero nos encontramos en Dubai todos", se ha preguntando, generando las risas de la audiencia.

En cuanto a sus posicionamientos ideológicos, el expresidente de Banesto ha dicho que le da "igual" que digan que es de "extrema derecha" y que lo le importa es que se hagan las cosas que cree que se deben hacer, entre ellas recuperar valores como la autoridad o la competencia.

Eso sí, pese a no querer identificarse abiertamente con la extrema derecha no ha tenido empacho en alabar a lo largo de su intervención las políticas de Milei en Argentina o de Donald Trump en Estados Unidos, y también ha tenido palabras de cariño para la que fuera una de las líderes de Vox Macarena Olona, que ha acudido al evento a escucharlo.

Entre quienes han participado en el turno de preguntas, también estaba el empresario Enrique Ortiz, que ha querido saber si, "a pesar del precio pagado" -abonándose así a la idea de que Conde fue condenado injustamente, como el exbanquero defiende pese a su condena ratificada por el Supremo-, recorrería "el mismo camino" y si querría que lo hicieran sus hijos. A la primera pregunta ha respondido que "sin dudarlo" y ha recalcado que ahora está "más orgulloso" de sí mismo que cuando presidía Banesto, porque ha "aguantado" y no han logrado "doblegarlo". Sobre la segunda, ha reconocido que no querría lo mismo para sus hijos, "porque para navegar en aguas llenas de fango y miseria, hay que ser especial" y "no todos somos iguales".

En el cierre de la conferencia, el presidente de la Cámara de Alicante, Carlos Baño, ha asegurado que Mario Conde "es un ejemplo para muchos. Nos ha dado una lección de humildad". Un momeno en que le ha conminado a explicar cuando un jefe de ETA le aseguró que se salvó de ser objetivo de la banda terrorista al ser detenido. Ha sido uno de los varios momentos en que los presentes en el acto, la mayoría empresarios y representantes de organizaciones económica, han aplaudido sin rubor alguno al exbanquero.