Sánchez pide a los turistas españoles que viajen a Valencia como “muestra de solidaridad colectiva” tras la DANA

El Gobierno quiere convertir el turismo en una de las grandes palancas de recuperación de la Comunidad Valenciana tras los estragos provocados por la DANA. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado su tradicional visita a la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra esta semana en Madrid, para lanzar una petición pública a todos los españoles para que elijan la Comunidad Valenciana como destino de sus viajes para afianzar la reactivación de la región.

“Valencia está de sobra preparada para acoger a tantos visitantes enamorados de su gastronomía, de sus playas y de su gente”, ha subrayado Sánchez, que se ha lanzado a “pedir públicamente a los españoles que elijan España y, si pueden, que elijan sobre todo Valencia. Este año más que nunca” con el objetivo de que el turismo se convierte en “la mayor muestra de solidad colectiva”.

El Ejecutivo ha querido confirmar este respaldo a la recuperación de Valencia con el lanzamiento de una campaña de promoción internacional de la región por parte de Turespaña, con 130 actividades de marketing en lasoficinas de promoción de España por todo el mundo, según ha anunciado en el mismo acto el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. Y el presidente del Ejecutivo también ha anunciado que el gran acto por el cuarenta aniversario de Turespaña se celebrará el próximo junio en Valencia.

Turismo como motor económico

Sánchez ha ensalzado el protagonismo de España como potencia turística global ("Hemos pasado del Spain is different al Spain is one of the best") y también ha reconocido la gran reactivación del sector turístico nacional desde el parón total por la pandemia de covid hace cinco años ("Teníamos hambre de remontada") a confirmarse ahora como la locomotora de la economía española. "La pandemia no nos iba a quebrar. Y no nos quebró. Como tampoco nos va a quebrar lo que sucedió en Valencia con la DANA".

"Podemos decir con orgullo que el sector turístico es uno de los motores de nuestro crecimiento", ha destacado el presidente, apuntando que la actividad tur´sitico es directamente responsable de una cuarta parte de todo el crecimiento del PIB nacional el año pasado y que el sector creció más del doble que el conjunto de la economía española. "Si la economía española fuera un Airbus A380, uno de sus cuatro motores sería el turismo".

El PIB turístico escaló el año pasado hasta un máximo histórico de casi 207.800 millones de euros, con un fortísimo incremento 6,5% desde un 2023 que ya fue excepcionalmente bueno, según el último informe de Exceltur, el lobby que agrupa a una treintena de las mayores empresas turísticas del país (entre ellas, Meliá, Minor, Iberia, Globalia, Riu o Amadeus).El turismo volvió a ser por segundo año consecutivo el sector que mayor aportación directa hizo al crecimiento del PIB, con una inyección extra el año pasado de casi 10.650 millones de euros.

Patrimonio cultural

Sánchez ha apostado por seguir consiguiendo avances cualitativos en el modelo de turismo del país, con el objetivo de impulsar la desestacionalización ("Hacer el agosto también en noviembre o febrero"), la diversificación de la oferta turística y de destinos, y calidad y sostenibilidad de todo el producto turístico. Sánchez, que de hecho enmarcaba su intervención en el acto 'El patrimonio histórico y cultural como motor de la diversificación turística', ha subrayado que las inversiones del Gobierno en patrimonio histórico van a superar los 500 millones de euros.

"Tenemos que mantener y proteger nuestro legado", ha apuntado, subrayando que los 500 millones de inversiones en conservación y dinamización del patrimonio cultural estará destinada a "grandes iconos" de España, "tanto arqueológicos como bienes de patrimonio nacional" que necesitan una rehabilitación. A modo de ejemplo, Sánchez ha mencionado la Biblioteca Nacional, el Museo Reina Sofía o el propio Museo del Prado.