La falta de personal lastra el despegue del sector tecnológico en Castellón

Inteligencia artificial, telecomunicaciones, computación cuántica… ¿Están preparadas las empresas castellonenses para afrontar el futuro? Lo cierto es que las firmas tecnológicas de la provincia afrontan un déficit de personal especializado que lastra su crecimiento.

Desde la Asociación de Empresas Tecnológicas de Castellón (Xarxatec) alertan de que la falta de profesionales «lleva a que muchas empresas que se plantean instalarse en Castellón desistan, y la falta de más compañías hace que nuestro sector tenga que seguir avanzando a un ritmo más lento de lo que podría ser, y eso que somos el que más crece proporcionalmente en la provincia con 3.000 empleados cuando hace cinco años no llegaban al millar», afirma su presidente, José Bort. Así, considera que al igual que se impulsa la promoción de la provincia como destino turístico «habría que vender Castellón como territorio para atraer profesionales con talento».

Para Bort, «desde la FP Dual y desde la universidad sale gente bien cualificada, a la que no solo están empleando empresas tecnológicas, sino industriales, como Porcelanosa o EFI Cretaprint, que también buscan programadores». El problema reside «en la falta de personal más especializado, un perfil sénior con entre 5 y 10 años de experiencia en un tipo de programas concretos, porque en un equipo tiene que haber cinco júniors y un sénior para guiarles, ya que los jóvenes necesitan rodaje».

Ante esta situación, las empresas provinciales «tienen que montar oficinas en otros lugares de España porque aquí no encuentran gente, así que la mayoría no tienen equipos solo en Castellón».

pinchaaqui.es

Un ejemplo es pinchaaqui.es, empresa de consultoría digital y marketing estratégico con personal en Canarias, Valladolid o Granada. Su CEO, Víctor Rodríguez, señala: «Las dificultades surgen para encontrar perfiles especializados en tecnologías muy avanzadas, a nivel local cuesta y las empresas recurrimos a menudo a una búsqueda global ya que el teletrabajo facilita contar con gente en cualquier punto de España o del mundo; Sudamérica ofrece muchas opciones, nosotros, por ejemplo, colaboramos con personal en México».

No obstante, «la principal apuesta pasa por coger gente joven de aquí, y con un buen plan de inmersión en la empresa, hacerlos evolucionar y construir buenos profesionales, pero es una labor a medio plazo, no una respuesta inmediata a las necesidades del sector». Rodríguez cree que «hay un desequilibrio porque las tecnologías avanzan muy rápidamente y los planes educativos no cambian al mismo ritmo para ajustarse a las necesidades del mercado».

Universidad

Al respecto, Ana Piquer, directora de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales (ESTCE) de la UJI, destaca novedades como la especialización en Automatización y Digitalización Industrial dentro de Ingeniería Eléctrica, o los itinerarios en Ingeniería Informática: Ingeniería del Software, Tecnologías de la Información, Ingeniería de Computadores y Sistemas de Información. Tanto quienes acaban estos estudios como otros del ESTCE tienen un altísimo índice de ocupación. Impulsan además iniciativas como su Feria de Empresas, que celebrará su quinta edición el 9 de abril reuniendo a 40 empresas que buscan perfiles técnicos. Una buena manera de que el sector encuentre los profesionales que necesita.

Inteligencia artificial

«La inteligencia artificial lo va a cambiar todo en un abrir y cerrar de ojos». Víctor Rodríguez (pinchaaqui.es) advierte que «muchas empresas están ahora en alerta para ver si tiene sentido seguir contratando determinados perfiles de profesional, ya que con la IA lo que costaba meses pasa a costar minutos. Estamos ante una verdadera revolución».