Los empresarios piden una FP más ágil para Extremadura: «Hay empresas que no encuentran mano de obra»

«Tenemos jóvenes con ganas de formarse y empresas que buscan mano de obra y no la encuentran, con lo cual algo está fallando». Con estas palabras el presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, Mariano García Sardiña, enunciaba ayer un problema que comienza a enquistarse en distintos sectores laborales, como la construcción, la hostelería o el sector agrícola y de instalaciones y electricidad, entre otros.

Para intentar poner solución a la falta de mano de obra de muchas empresas, algo que pone en peligro no solo el trabajo diario sino también su relevo futuro, la Consejería de Educación citó a ayer en Mérida a los responsables de las Cámaras de Comercio de ambas provincias y de otras asociaciones empresariales de la región para conocer los perfiles profesionales que necesitan y adaptar la oferta educativa a sus demandas.

La consejera de Educación, Mercedes Vaquera, presidió el encuentro e insistió en la necesidad de avanzar de la mano con el sector empresarial. «No podemos llevar adelante una educación profesional sin los empresarios y sin nuestros autónomos», dijo antes de comenzar el encuentro.

Para ello, además de escuchar las propuestas del empresariado, avanzó que la Junta de Extremadura va a destinar este año dos millones de euros a dar subvenciones a pymes y entidades sin ánimo de lucro para costear los contratos de formación de los alumnos de FP Dual en los sectores en los que hay menos demanda de estudiantes y tienen una alta empleabilidad. «Somos conscientes de que no podemos achuchar más a las empresas, no les podemos cargar más ni burocrática ni económicamente», destacó Vaquera. Y entre los sectores con mayor necesidad de trabajadores para los que está pensada esta medida señaló el agrario, hostelería y turismo, servicios socioculturales y a la comunidad, edificación y obra civil, industrias alimentarias o electricidad y electrónica.

Empresarios y autónomos de la región, reunidos ayer en la Consejería de Educación. / JUNTAEX

El objetivo es que la formación y la inserción laboral vayan de la mano y para eso los responsables de las cámaras de comercio provinciales solicitaron a la administración una estrategia clara, bien definida y diseñada con el mundo empresarial y también una formación más ágil: «Hay que pasar de la teoría a la práctica, la administración va muy lenta y hay mucha burocracia; los proyectos de aquí a dos o tres años no nos valen. Hay que ponerse las pilas. Hay empresas que en 5 o 6 años se están jubilando y posiblemente cerrarán porque no hay relevo, ya no en la dirección sino en los operarios que están trabajando», señaló ayer antes del encuentro Diego Hernández, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Cáceres.

«En Cáceres hay 10.000 parados mientras hay empresas que necesitan operarios, hay que ponerse las pilas porque los oficios se aprenden en las empresas», subrayó Hernández, quien pide una estrategia «donde el empresario diga lo que quiere y la administración lo forme», lo cual, advirtió, «llevamos año y pico esperando».

Por su parte, el García Sardiña señaló que la FP Dual es una «oportunidad» tanto para las empresas como para los trabajadores y ahondó en la necesidad de poner en marcha una estrategia «que ligue completamente esa formación con la inserción laboral». A su juicio, «hay que empezar por lo fácil» y conocer primero en qué destaca cada comarca y qué buscan las empresas de esos sectores y empezar a insertar a los estudiantes para que pongan en práctica sus habilidades: «A trabajar se aprende trabajando», insistió el presidente de la Cámara de Badajoz.

García Sardiña reconoce que la FP Dual, que actualmente está implantada en todos los primeros cursos de los ciclos de la región, no vale para todos los sectores. «Es idónea en empresas maduras, de cierto tamaño y en las que realmente empresa y alumno se beneficien mutuamente». Entre estos citó la construcción, la industria del metal, el campo o la tecnología.

Los empresarios también destacaron que la FP tiene una alta empleabilidad y ofrece "mejor rendimiento" en las empresas que otros títulos. Y en este sentido abogan por hacer pedagogía en la sociedad para que los jóvenes contemplen el sector privado para desarrollar su carrera profesional.