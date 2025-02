Los sindicatos presionan a MasOrange para no completar el ERE y renunciar a 80 despidos forzosos aún pendientes

MasOrange aún está lejos de completar todo el recorte de plantilla previsto en el ERE que lanzó el año pasado. El gigante nacido de la fusión de MásMóvil y Orange España, ahora la mayor teleco del mercado español por número de clientes, pactó un expediente de regulación de empleo (ERE) con parte de los sindicatos que contempla 650 salidas. Los sindicatos presionan ahora a la dirección de la operadora para conseguir que no se ejecuten todas las salidas y dejar sin cubrir los algo más de 80 despidos forzosos que quedan por asignar.

La dirección de MasOrange ha confirmado a los sindicatos UGT y Fetico -los que apoyaron y pactaron el ERE (frente al rechazo de CCOO) y los únicos que ahora forman parte de la mesa de seguimiento del proceso- que ya se han materializado un total de 513 salidas de trabajadores del grupo y que otros 54 causarán baja en los próximos meses tras el aplazamiento pactado de sus salidas, según explican fuentes sindicales a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Quedan pues 83 despidos forzosos por ejecutar y la compañía dispone de plazo hasta el próximo 30 de junio para poder materializarlos. La dirección de la operadora guarda silencio sobre si está dispuesta a reducir la cifra total de despidos, pero los sindicatos ven a la compañía poco proclive a acceder a esta concesión. Tanto UGT como CCOO han pedido abiertamente a la dirección de la compañía que no materialice los despidos vacantes y renuncie a completar el ERE.

Más de 100 despidos forzosos ya ejecutados

MasOrange planteó un recorte de 650 empleos cuando abrió formalemente el ERE, pero sólo recibió hasta medidados de noviembre 465 solicitudes para acogerse de manera voluntaria al ajuste. Desde entonces la compañía podía empezar a ejecutar despidos forzosos hasta completar todo el ajuste de plantilla previsto, hasta un total de 185 salidas forzadas. Hasta ahora ha ejecutado algo más de un centenar de despidos entre empleados que no se apuntaron de manera voluntaria al ERE. Pero quedan otros 81 pendientes.

Fuentes oficiales de MasOrange no hacen comentarios sobre la evolución del despido colectivo. Los servicios jurídicos de la operadora, no obstante, apuntaron hace unas semanas que la compañía aún no ha decidido qué hacer con las salidas forzosas pendientes en un escrito remitido a la Audiencia Nacional con motivo del proceso legal abierto por el recurso de los sindicatos CCOO y USO para anular todo el ERE. “No es posible concretar, puesto que todavía no ha sido decidido, el detalle de las extinciones que se podrían producir, dentro del número máximo de extinciones pactadas en el acuerdo de despido colectivo, hasta la finalización del periodo de ejecución del despido colectivo el 30 de junio de 2025”, indicaron los representantes legales de la compañía, según explican desde CCOO.

De momento, hasta esta misma semana se habían producido un total de 513 salidas, con 386 mediante bajas incentivadas (297 voluntarias y 89 despidos forzados) y también 127 prejubilaciones (121 voluntarias y 6 forzosas). A estos se sumarán otras 54 salidas aplazadas y que se irán produciendo de manera progresiva en los próximos meses, a la espera de que la compañía decida finalmente qué hacer con los salidas forzosas pendientes y aún por determinar.

Un ERE pactado

El ERE pactado el pasado octubre por la dirección del nuevo gigante de las telecos españolas con una representación mayoritaria de sindicatos contempló finalmente la salida de 650 trabajadores, un 18% menos que las 795 salidas planteadas al inicio del proceso. La compañía también fue mejorando las condiciones del recorte de plantilla para conseguir un acuerdo que ha provocado una guerra entre sindicatos con UGT y Fetico apoyando el pacto y CCOO y USO recurriendo el ERE ante la Audiencia Nacional para tratar de anularlo.

Las indemnizaciones propuestas para los afectados son de entre 34 y 47 días por año trabajado para los empleados que se inscriban de manera voluntaria al ERE, con un máximo de 24 mensualidades. Si no se cubren con bajas voluntarias todo el recorte previsto, la compañía ejecutará despidos forzosos. Para los despedidos la indemnización baja con carácter general hasta entre 33 y 45 días por año, también con un límite de 24 mensualidades, pero para mayores de 63 años sería de 20 días por año y un límite de 12 mensualidades.

La compañía también ha pactado una prima extra de 3.000 euros para los afectados con una antigüedad de menos de 8 años en el grupo, de 8.000 euros para entre 9 y 12 de antigüedad y de 15.000 euros para los trabajadores con más de 12 años en la compañía. La suma de todos los conceptos no puede superar un tope máximo de 300.000 euros. El grupo finalmente amplió la garantía de empleo para no ejecutar nuevos despidos colectivos hasta el 30 de junio de 2026. Y también retiró la cláusula de no competencia, que prohibía a los trabajadores que abandonen el grupo trabajar en otras telecos rivales (durante 6 meses en el caso de los empleados que salgan de la compañía y durante todo el tiempo en que siguen percibiendo rentas en el caso de los prejubilados).