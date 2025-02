Montero estalla contra los consejeros del PP: "Se han marchado por cobardía, para no tener que votar contra la quita de deuda"

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha estallado este miércoles contra los consejeros de Hacienda de las autonomías gobernadas por el PP, después de que todos ellos hayan abandonado en bloque la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiero (CPFF), incluso antes de empezar a debatir la quita de 83.252 millones de euros de deuda autonómica, principal punto del orden del día.

Montero ha calificado de "esperpéntico" el episodio, y ha tachado de "infantil e irresponsable" la "pataleta" que han protagonizado los 14 representantes de las comunidades autónomas y de las dos ciudades autónomas gobernadas por el PP. "Se han marchado por cobardía. No se atreven a volver a sus territorios y decir que han votado en contra. Tampoco se atreven a ir en contra de las directrices de Génova [calle madrileña donde reside la sede del PP]. Y han tirado por la calle de en medio y por eso se han levantado del Consejo", ha dicho con todo muy enojado Montero, durante la rueda de prensa posterior a la reunión.

La ausencia de los consejeros del PP, no ha impedido que el CPFF haya dado su aprobación a la propuesta de Hacienda para la quita de deuda. El hecho de que los consejeros del PP hayan estado al principio de la reunión, ha permitido que hubiera quorum suficiente para que la votación fuera válida, aunque luego se hayan ausentado, sin tener que votar. Para el Gobierno, este elemento es un dato más que confirma que, en el fondo, el PP no ha querido tumbar la quita. Lo cierto es que, finalmente, la iniciativa ha salido adelante con los votos del propio Gobierno (que ostenta el 50% del peso) y de los de los representantes de Catalunya, Castilla-La Mancha y Asturias, donde gobierna el PSOE.

El procedimiento, a partir de ahora

A partir de ahora, Hacienda convocará comisiones bilaterales con cada comunidad autónoma, al mismo tiempo que se avanza en la redacción el proyecto de ley orgánica donde deberá vehicularse la quita de deuda. El Gobierno espera que la tramitación de la ley pueda estar concluida a final de año. Después de ello, Hacienda debería convocar las correspondientes comisiones mixtas y es ahí donde cada comunidad deberá decir 'sí' o 'no' a firmar el correspondiente convenio para el perdón de parte de su deuda.

"Podríamos apostar aquí a que la mayoría de las comunidades del PP, si no todas, van a suscribir el convenio, porque les beneficia", ha retado Montero. "Lo que pasa es que mientras tanto prefieren mantener el tono bronco, para que la bronca domine el debate político", ha añadido.

El plante del PP

Cuando apenas había avanzado media hora la reunión del CPFF, los consejeros de las 12 comunidades autónomas gobernadas por el PP y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se han levantado y han abandonado la sala en protesta por la inclusión en el orden del día de la reunió de la votación de acuerdos que previamente habían sido cerrados entre el Gobierno y Junts, como el reparto entre las autonomías de los ingresos derivados del nuevo impuesto a la banca y la condonación de 83.252 millones al conjunto de los territorios de régimen común.

La consejera de Hacienda de Andalucía, Carolina España, la de Madrid, Rocío Albert (a su derecha), y el de Galicia, Miguel Corgos (a su derecha).consejera economia hacienda fondos europeos junta andalucia caro / ÁNGEL PÉREZ MECA/EUROPA PRESS

"Es una tomadura de pelo que nos traigan para aprobar las cuestiones que previamente han aprobado y han pactado con los independentistas", han subrayado de forma reiterada el consejero de Galicia, Miguel Corgos, y las consejeras de Andalucía, Carolina España, y de Madrid, Rocío Albert, que han actuado de improvisados portavoces de las comunidades del PP tras abandonar la reunión del CPFF.

"Las deudas hay que pagarlas, no se perdonan porque las deudas no desaparecen. Además, no vamos a ser cómplices. No vamos a blanquear el acuerdo de las cesiones permanente al independentismo. No nos van a utilizar para eso a las comunidades autónomas", ha denunciado la consejera de Madrid. En lugar de eso, los representantes del PP urgen a debatir la reforma del modelo de financiación autonómica y acusan a la ministra de Hacienda de demorarlo, "porque Montero solo obedece a Junqueras y Puigdemont", han declarado ante los medios de comunicación.

Documento del PP

Antes de dar su portazo en el CPFF, sin haber llegado aún al punto del orden del día relativo a la condonación de la deuda autonómica, los consejeros del PP han hecho entrega a la vicepresidenta y ministra de Hacienda un documento de 5 páginas en el que los 14 representantes territoriales del PP han dejado, negro sobre blanco sus puntos de vista.

"Expresamos nuestra oposición a que el CPFF aborde la mutualización de la deuda autonómica, porque dicha decisión se plantea con el propósito de sostener una mayoría parlamentaria. Prueba de ello es que fue el líder de Esquerra Republicana de Cataluña quien la anunció de forma unilateral y previamente a que la ministra de Hacienda lo trasladase al resto de las comunidades", afirman los consejeros del PP. "Por todo ello, declinamos participar en la votación de esta medida, a la que nos oponemos tajantemente de forma unánime", añaden.

En segundo lugar, los populares inciden en "la necesidad de no retrasar más la reforma del sistema de financiación autonómica y local". Para ello, los 14 representantes populares reclaman al Gobierno su compromiso de ampliar el montante económico total del sistema de financiación autonómica y solicitan la creación de un fondo transitorio "para paliar la infrafinanciación que padecen todas las comunidades autónomas y ciudades autónomas".