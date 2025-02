La Airef advierte de que las autonomías no podrán gastar más en sanidad o educación con lo que se ahorren en intereses

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) advierte de que el ahorro en pago de intereses que podrán obtener las comunidades autónomas con la quita de deuda pública que ofrece el Ministerio de Hacienda no "genera un mayor margen de gasto en otras políticas públicas" de su competencia, como podrían ser la sanidad, la educación o la dependencia.

Así lo dijo la presidenta de la Airef, Cristina Herrero, a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y a los representantes autonómicos que aún estaban presentes en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este miércoles, donde se aprobó la propuesta de condonación de 83.252 millones de euros de deuda autonómica. Herrero, además, pidió condicionar la quita de deuda a una mayor disciplina fiscal de cada comunidad autónoma: "No tiene sentido hacer una condonación de deuda si no se garantiza que no se va a seguir acumulando deuda a futuro por encima de lo que permiten las reglas fiscales", sostiene la Airef.

"No genera mayor margen de gasto"

En una nota emitida este jueves, el organismo encargado de garantizar la sostenibilidad financiera de las cuentas públicas ha querido comunicar el punto de vista Herrero expresó en la reunión del CPFF respecto al acuerdo por el que Hacienda ofrece perdonar a las autonomías la cuarta parte de su deuda total.

La vicepresidenta Montero sostiene que, con la quita propuesta, el conjunto de las comunidades autónomas tendrán un ahorro de hasta 7.000 millones de euros que los gobiernos regionales podrán destinar a financiar el estado de bienestar, dentro de sus competencias.

La Airef, sin embargo, advierte de que el diseño de las nuevas fiscales aprobadas por la Unión Europea, que han entrado en vigor en 2025, impiden que el ahorro generado por el pago de intereses pueda servir para elevar el techo de gasto. "Hay que considerar que los intereses no se incluyen en el cálculo de gasto computable a efectos de la regla de gasto", señala el comunicado de la Airef. "En consecuencia, este ahorro no modifica el cálculo de la regla de gasto y, por lo tanto, no genera un mayor margen de gasto en otras políticas públicas", remata la Autoridad Fiscal.

No aclara el comunicado si ese ahorro en pago de intereses sí podría ser aplicado a otras partidas que las reglas fiscales dejan fuera del 'gasto computable', como podría ser el caso de medidas puntuales y de carácter temporal ('one-off', en terminología presupuestaria). En última instancia, ese ahorro podría servir para reducir la necesidad de financiación de las comunidades autónomas, es decir, para sanear su deuda pública.

Suscríbete para seguir leyendo