D-ONA invierte en 'start-ups' creadas por mujeres

Si el activo más cotizado por los fondos de capital de riesgo tuviese rostro, este sería masculino, tendría 38 años y contaría con un nivel de estudios «altamente cualificado». En el 80% de los casos, habría complementado su formación universitaria con un máster e incluso con un doctorado y, antes de lanzarse a emprender, trabajaría por cuenta ajena en una empresa.

Este es el perfil del emprendedor en España según el Mapa del emprendimiento español 2024 elaborado por South Summit, un patrón que apenas ha cambiado en la última década. El informe también revela la persistente brecha de género en el sector: solo el 20% de los emprendedores son mujeres. La diferencia resulta más notoria cuando se observa que las empresas creadas por mujeres tan solo reciben el 2% de los fondos disponibles en Europa y Estados Unidos, según datos de la plataforma Pitchbook de 2023.

La creación de un fondo

Ante este contexto, Andrea Carandell (Manlleu, 1989), CEO de Benito Urban —empresa de equipamiento urbano que factura 100 millones de euros—, y Anna Font (Torelló, 1981), directora comercial del grupo de distribución Bon Breu —que en 2024 alcanzó una facturación de 2.259 millones de euros—, han decidido lanzar D-Ona, una iniciativa de inversión de riesgo dentro del fondo Ona Capital. Participada al 50% por los dos grupos, su objetivo es canalizar financiación hacia start-ups fundadas por mujeres en Europa.

D-Ona cuenta con un presupuesto de cinco millones de euros para invertir en compañías en fase inicial o pre-seed, aquellas que aún no tienen un producto completamente desarrollado y que, por ello, enfrentan más dificultades para atraer inversores. A principios de marzo, anunció su primera ronda de financiación, un total de 431.000 euros invertidos en cuatro start-ups.

La primera de ellas es Werlax Invest, que ha desarrollado un traje de protección respiratoria con una capacidad de filtración del aire del 99,8%. La segunda, Flamaid que ha elaborado un dispositivo de defensa pasiva en forma de lo que ha llamado granada pacífica, que es capaz de proporcionar una alarma sonora de 110 dB, geolocalizar a la persona que la activa y conectarla con sus contactos de emergencia y la policía. Le sigue Bleta Solutions, con una tableta con un sistema operativo intuitivo, simplificado y adaptado a las personas mayores. Y, por último, Hulahoop Media, que ha diseñado una plataforma que conecta inversores con proyectos cinematográficos.

Distribución dispar

«La distribución de la inversión no ha sido equitativa», explica Alba Carandell, directora de D-Ona y hermana de Andrea, aunque prefiere no revelar las cifras exactas. Más allá del liderazgo femenino, las empresas deben estar en fase inicial, es decir, ser proyectos que aún no tienen un producto completamente desarrollado y que, por ello, «enfrentan más dificultades para atraer inversores», añade. Las inversiones se relaizarán a través de la sociedad de capital riesgo creada en 2007, que actualmente suma una cartera de 25 participadas y una inversión acumulada de 16 millones de euros en compañías como Parlem Telecom, Sud Energies Renovables y Netrivals.

Alba Carandell, que ya formaba parte del comité de inversiones de Ona Capital, tendrá un papel activo en la gestión de D-Ona. Su trayectoria en fusiones y adquisiciones comenzó en Fluidra, donde trabajó durante más de cinco años y desempeñó un papel clave en la fusión con Zodiac en 2018. Actualmente, lidera este departamento en Benito Urban y Alba&Andrea Division, la matriz que gestiona el patrimonio empresarial de la familia Carandell. Este incluye compañías como Benito (1992), Ona Capital (2007), Ausa (2008), Kled (2009), Technotraf (2013), Krampak (2014), Novatilu (2015) —que en 2023 se fusionó con Benito— y Etailers (2016).

Siete generaciones

La familia Carandell, originaria de Osona, tiene una larga tradición industrial que se remonta a siete generaciones dentro del sector textil. Joaquim Carandell, padre de Andrea y Alba, fundó Fundición Dúctil Benito en 1992, aprovechando las oportunidades de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Aunque la familia se había dedicado tradicionalmente al sector textil, la crisis llevó al clan a reinventarse en el negocio de las tapas y rejas de alcantarillado, y luego en el mobiliario urbano.

En 2011, Joaquim Carandell vendió la empresa al fondo de inversión Ergon (hoy Apheon), una decisión que sus hijos, quinenes veían a la compañía como «un hermano más», nunca llegaron a comprender. Sin embargo, en 2018, la familia recuperó Benito tras una crisis de Ergon y lo fusionaron con Novatilu, la empresa de iluminación fundada por Andrea Carandell en 2015. Hoy, Benito Urban tiene presencia en 80 países, 140 empleados y una facturación de unos 100 millones de euros.