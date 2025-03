Los extranjeros apuran las últimas semanas de vida de la 'golden visa': "Necesitamos comprar pisos. Pago al contado"

"En abril retiran la 'golden visa'. Necesitamos comprar pisos antes. No importa el estado. Pago al contado. Urge". Con este sugerente anuncio se promociona una empresa en varios buzones del centro de Madrid. Este (el de la imagen), descansó durante unas horas en un portal de la calle Bailén, muy cerca de la Basílica de San Francisco. A solo unas semanas de que desaparezca la norma que permite obtener la residencia española por la compra de una casa, ¿los inversores extranjeros han acelerado sus adquisiciones?

La 'golden visa' o visado dorado, aquel que otorga desde 2013 la residencia española a extranjeros que compren una vivienda en territorio nacional de más de 500.000 euros, tiene las horas contadas, ya que desaparecerá para siempre el próximo 3 de abril. El objetivo de esta supresión, en palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo". Precisamente, esta medida fue puesta en marcha durante la primera legislatura de Mariano Rajoy para incentivar la inversión inmobiliaria, muy afectada por el estallido de la burbuja.

Aunque la ley que deroga la 'golden visa' se aprobó el pasado 2 de enero, la eliminación no entrará en vigor hasta el 3 de abril. Hasta ese momento, las solicitudes "se tramitarán en las mismas condiciones", los visados ya expedidos seguirán siendo válidos hasta su fecha de caducidad y aquellos que tengan que renovar el suyo lo harán "con arreglo a las normas que estaban en vigor cuando se expidió el primer permiso", explica la agencia inmobiliaria GG Real Estate.

Los visados dorados van a poder seguir obteniéndose durante cuatro meses desde que se conoce su desaparición, algo que ha permitido a los inversores que lo deseen obtenerlo. "Si bien este aumento no ha sido exponencial, sí ha habido una reacción en el mercado para aprovecharse del marco de la 'golden visa' antes de que el Gobierno la quite. Hemos notado un ligero incremento en el interés de compradores internacionales por comprar propiedades de 500.000 euros", señala François Carriere, CEO Coldwell Banker España y Andorra.

Influencia baja de la 'golden visa' en el mercado

La realidad, fuera del ruido político que ha generado esta medida, es que la incidencia de la eliminación de la 'golden visa' en el mercado es mínima, según los diferentes expertos consultados. Paloma Pérez Bravo, CEO de Spain Sotheby's International Realty, desarrolla: "Hemos observado un aumento en el interés por parte de compradores internacionales que buscan cerrar operaciones antes de la eliminación. No obstante, sigue siendo un factor complementario más que determinante a la hora de invertir en España. Los compradores de alto poder adquisitivo valoran el mercado español por su calidad de vida, estabilidad y oferta inmobiliaria excepcional, y estas razones seguirán pesando más allá de la modificación legislativa.

Dependiendo la fuente o la percepción de cada empresa, el consenso del mercado es que solo el 5% de las compras por parte de extranjeros son únicamente por la 'golden visa'. "Si bien es importante evitar sobredimensionar estas situaciones, también es fundamental reconocer su influencia en el sentimiento del mercado y, en el comportamiento de determinados compradores. Hemos notado un impacto específico en la zona de San Sebastián. También en Sevilla, donde observamos una notable repercusión entre los estadounidenses, que están comprando en la ciudad para la obtención de la 'golden visa', al igual que clientes chinos que están invirtiendo en residencia habitual comprando propiedades entre los 500.000 y el millón de euros", añade Constanza Maya, COO de Engel & Völkers Iberia.

Segundo golpe a los extranjeros, un nuevo impuesto

La limitación a la compra de vivienda por parte de extranjeros no acaba en la eliminación de la 'golden visa'. El Gobierno trabaja ya en la creación de un impuesto para aquellos extracomunitarios que quieran adquirir una vivienda en España. Este gravamen podrá ser de hasta el 100% del valor del inmueble y solo aplicaría a los no residentes de fuera de la Unión Europea, ya que la libre circulación de capitales de lo tratados comunitarios impediría aplicarlo a ciudadanos del Viejo Continente. Esta medida fue anunciada por Pedro Sánchez, pero por el momento no ha logrado nuevos avances.