La 'start-up' catalana Pangea Aerospace cierra una ronda de 23 millones con el fondo de Pablo Casado para crecer en el sector espacial

Pangea Aerospace, start-up con sede en Barcelona y Tolouse especializada en el desarrollo de sistemas de propulsión para el sector aeroespacial, ha recibido una inversión de 23 millones de euros en su ronda Serie A liderada por Hyperion Fund, fondo especializado en tecnologías aeroespaciales, ciberseguridad, IA y defensa, que promueve el ex presidente del PP, Pablo Casado. También participan CDTI, el fondo italiano Primo Space y ex CEO de Ariane Group, André-Hubert Roussel.

Según explica la compañía, el objetivo es impulsar su expansión en el mercado europeo para seguir ampliando su base de clientes privados e incorporarse a los programas de la Agencia Espacial Europea (ESA) y otras agencias espaciales. La compañía trabaja para definir el motor europeo de alto empuje -importante avance en el desarrollo de tecnologías de propulsión espacial-, y para diseñar, fabricar y validar las tecnologías de la próxima generación de motores de gran tamaño europeos junto con la ESA y un consorcio de empresas.

La entrada de Hyperion Fund permitirá a Pangea fortalecer sus capacidades de fabricación, integración y pruebas, "avanzando en el desarrollo de tecnologías estratégicas que permitan garantizar la soberanía nacional y europea, en un momento clave a nivel mundial". Con más de 8 millones de euros levantados hasta ahora, Pangea se ha convertido en una referencia del sector. Actualmente, cuenta con ocho contratos activos en paralelo, tanto con clientes del sector privado como con instituciones públicas. La facturación de 2023 (último ejercicio cerrado) fue de 3,3 millones de euros; y en 2024, a falta de auditar las cuentas, el volumen de negocio ha superado los 3,5 millones de euros. Las oportunidades comerciales detectadas para los próximos meses se sitúen por encima de los 120 millones de euros.

Con esta operación, Hyperion Fund inicia su fase de inversión tras haber levantado 150 millones de euros como primer fondo especializado de Europa en aeroespacio, ciberseguridad, IA y defensa. Después de haber analizado 220 empresas, está en proceso de negociación con varias compañías de distintos países de la OTAN que lideran varias subverticales tecnológicas en inteligencia artificial, robótica, geolocalización, fotónica, electromagnética o aeronáutica.

Hyperion se lanzó desde la gestora de fondos Singular Asset Management, con un equipo fundador de socios con trayectoria internacional como Pablo Casado, con experiencia industrial como Joaquín Ortiz y José Antonio Bartrina, y con especialización financiera como Ricardo Gómez-Acebo, Daniel Lorrain, y los nuevos asociados Juan Muñoz y Marina Quintero. Además, su comité asesor cuenta con expertos en el mundo de la defensa como el ex secretario general de la OTAN, Anders Rasmussen; la subsecretaria de Estado de EEUU, Paula Dobriansky; o la ministra de defensa de Francia, Michele Aliot. Y también de la industria, como el ex CIO de Saab aero, Rob Murray; o el ex jefe de ciberseguridad de AWS, Ilan Leiferman.

Pangea Aerospace fue fundada en 2018 y está especializada en el desarrollo de tecnologías avanzadas de propulsión para la industria espacial. Sus innovadores sistemas de propulsión permiten cohetes más eficientes y reutilizables que emplean combustibles sostenibles; y reducen los costes de lanzadores, satélites y vehículos de transferencia orbital. Cuenta con una plantilla de 59 empleados, de 16 nacionalidades diferentes; de los cuales un 60% se ubican en Barcelona y un 40%, en Toulouse.

Los socios fundadores de Pangea son ingenieros con dilatada experiencia aeroespacial y empresarial, como Adrià Argemí en Airbus, Nicola Palumbo en Northrop Grumman, y Federico Rossi en AVIO. Con esta inversión, podrán duplicar la plantilla y reforzar las capacidades de fabricación, integración y pruebas. La compañía posee una cadena de suministro para la fabricación con socios y proveedores en España y otra en Francia. Los procesos de integración y pruebas se hacen internamente en Barcelona y Alguaire, donde tienen un centro de pruebas de motores en el aeropuerto de Lleida. Ahora, con la financiación conseguida aumentarán las capacidades internas en fabricación, integración y pruebas.

Hasta 3.000 satélites en 2025

Los datos facilitados por la empresa indican que cada día se lanzan al espacio entre 4 y 5 satélites, y que ya hay más de 10.000 satélites en órbita. Se estima que en 2025 se lanzarán entre 2.500 y 3.000 satélites, de acuerdo con los planes de expansión de las actuales megaconstelaciones, y nuevas iniciativas en el ámbito de las telecomunicaciones y la observación terrestre.

Según las cifras de 2023, el 52% de estos lanzamientos son realizados por operadores estadounidenses, de los cuales el 84,4% corresponden a SpaceX. Por su parte, China llevó a cabo un 30% de los lanzamientos. Por todo ello, las autoridades europeas se han comprometido a desarrollar sus propias capacidades en un sector crítico para las telecomunicaciones, la movilidad y la defensa, con el fin de alcanzar la independencia estratégica en el más breve tiempo posible.

Los sistemas de propulsión suelen costar el 30% de todo el desarrollo de un cohete, como ocurrió con el Falcon1 de SpaceX, que costó 40 de los 130 millones totales del programa. Además, definen el rendimiento del lanzador y son los responsables del 50% de fallos en los lanzamientos. Estos factores convierten a la propulsión en un sistema clave para la industria y su crecimiento.

Pangea Aerospace es la única empresa en Europa centrada únicamente en motores para el sector espacial, con productos para lanzadores y para otros vehículos espaciales. Su ventaja competitiva radica en diferentes tecnologías que ofrecen sistemas de propulsión más eficientes y rentables, y permiten a sus clientes maximizar los beneficios de los lanzamientos y reducir el tiempo y el coste de desarrollo.

"Este conocimiento es clave para el futuro de la industria y posiciona a España como referente mundial en propulsión espacial, siendo Pangea la primera empresa en el mundo que ha conseguido encender un motor Aerospike con combustibles ecológicos como metano y oxígeno líquido, que es una de las soluciones tecnológicas más eficientes por escalable, sostenible y reutilizable", argumentan desde la empresa.