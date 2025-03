Promoción del sin alcohol e intervención del mercado: la receta de Bruselas contra la crisis del vino

La Comisión Europea ha presentado este viernes una serie de medidas que pasan por una intervención limitada del mercado o la apuesta por las bebidas sin alcohol, para responder a la profunda crisis que atraviesa el sector del vino en la Unión Europea.

Según cifras del Observatorio del Mercado del Vino que recoge la Comisión, el consumo se ha reducido entre un 2 y un 2,5% en la Unión Europea en los últimos 15 años. Esa reducción la compensaban a menudo las exportaciones. Pero esa tendencia también se está revirtiendo. Las exportaciones o están cayendo o “no crecen lo suficiente para compensar la reducción del consumo doméstico”, advierten fuentes de la Comisión Europea.

Por eso Bruselas lanzó el pasado año un diálogo con representantes del sector que dio lugar a una serie de recomendaciones que se traducen hoy en medidas concretas. En particular, la Comisión apuesta por una intervención limitada para reducir la oferta, una apuesta por el vino sin alcohol, y fomentar la inversión, aunque sin nuevos fondos.

“El futuro pasa por adaptarse a la evolución del mercado”, explican fuentes de la Comisión. Y eso pasa no solamente por reducir el volumen de producción dada la caída de la demanda, sino también por apostar por productos que se adapten a esa evolución. Esos productos son sobre todos los vinos sin alcohol.

"La UE es líder mundial en producción y exportación de vino. Además de la importancia económica del sector y del saber hacer de nuestros viticultores, los viñedos son parte integrante de nuestros paisajes y de nuestro patrimonio cultural," ha dicho el comisario de Agricultura, Christophe Hansen. El luxemburgués espera que las medias contribuyan "a estabilizar el mercado" y permitan a los productores ·aprovechar las nuevas oportunidades y responder a la evolución de las expectativas de los consumidores".

Oferta

Ante la falta de demanda, la Comisión ha optado por dar facilidades a los gobiernos para que puedan reducir la oferta, con intervenciones limitadas del mercado. Bruselas abre la puerta a que los gobiernos puedan limitar las autorizaciones de nuevas plantaciones “en zonas que tengan exceso de oferta”. Esas limitaciones “pueden ir hasta congelar el potencial productivo”, apuntan fuentes comunitarias.

Una persona llena un remolque con cajas de uvas durante la época de vendimia. / EP

Por otro lado, Bruselas ha propuesto que los productores que lo deseen renuncien a las autorizaciones que habían solicitado sin enfrentarse a sanciones administrativas, tal y como dicta la Política Agrícola Común en su formato actual. Además, la Comisión ha planteado ampliar la validez de esas autorizaciones de entre tres y seis años hasta ocho. Esto da más margen a los viticultores para decidir.

Otras posibles medidas de intervención del mercado por las que los gobiernos podrán optar son fijar rendimientos máximos, o establecer normas de gestión de stocks, como por ejemplo mantener un determinado volumen si el mercado lo requiere. La financiación de este tipo de medidas, eso sí, tendrá que ser nacional.

“El objetivo de este paquete de medidas era el de adaptar el marco legislativo que tenemos a los cambios de mercado y dar más herramientas a los estados miembros para que puedan actuar en caso necesario”, explican fuentes de la Comisión. Sin embargo, “no hay un aumento presupuestario o una partida presupuestaria” que acompañe a estas medidas.

La Comisión sí ha abierto la puerta a que los gobiernos apoyen económicamente al sector en caso de crisis, “cosa que no pueden hacer normalmente”, matizan fuentes comunitarias. “Si no está autorizado explícitamente en la legislación comunitaria, los Estados miembros no pueden intervenir en el mercado”, añaden.

Sin alcohol

En plena crisis del sector vitícola, Bruselas ha identificado un área en crecimiento: los productos sin alcohol. Una de las medidas que propone la Comisión Europea es apostar por este tipo de bebidas, simplificando las normas de etiquetado para hacerlas más “atractivas” y “familiares” a los consumidores.

“Adaptamos las reglas para los productos bajos en alcohol porque hemos visto que es un segmento que crece", explican fuentes de la Comisión. Aunque en el sector del vino el consumo todavía es reducido, la producción por ejemplo de cerveza 0,0% se disparó entre 2022 y 2023 un 23% según cifras de Eurostat. Bruselas alega que cada vez hay más productos y de mejor calidad también en el área vitícola.

En su apuesta por estos productos, el ejecutivo comunitario ha propuesto que los vinos producidos por desalcoholización y cuyo contenido esté por debajo de 0,5% pasen a llamarse “sin alcohol”. Mientras que estén por encima de 0,5% pero el volumen es al menos un 30% inferior al grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo de la categoría antes de la desalcoholización, tendrían la denominación “bajo” o “ligero” en alcohol.

Otra modificación la Comisión ha propuesto en este sentido es que se pueda utilizar vinos desalcoholizados como base para producir espumosos, algo que no permitía la legislación actual. Bruselas también ha propuesto incluir en este paquete la fabricación de vino aromatizados.

“Los vinos aromatizados hoy, con la legislación que tenemos hoy, no se pueden desalcoholizar”, explican fuentes de la Comisión. Aunque la desalcoholización de los vinos se introdujo en 2021 en la reforma de la Política Agrícola Común, esto no incluía la comercialización de vinos aromatizados con un bajo contenido de alcohol como el vermouth. Esto es lo que ha propuesto hoy el ejecutivo.

Una copa de vino tinto y otra de vino blanco frente a un viñedo. / EP

Etnoturismo

Con el objetivo de incentivar la demanda, Bruselas también ha propuesto alargar los programas de promoción en terceros países de tres a cinco años para consolidar la entrada en estos mercados. También ha propuesto ampliar qué organizaciones pueden beneficiarse de medidas de apoyo al enoturismo. Hasta ahora, solo podían hacer las organizaciones interprofesionales. El ejecutivo comunitario ha propuesto que también participen los consejos reguladores de las denominaciones de origen o de las indicaciones geográficas.

La Comisión busca además fomentar las inversiones en el sector del vino. Por ejemplo, Bruselas apuesta por fomentar la cooperación entre productores. “Las cooperativas tendrán a partir de la adopción de este reglamento el mismo trato que cualquier pequeña y mediana empresa y serán elegibles a la tasa máxima de ayuda [80%] para el apoyo a las inversiones y a las innovaciones en el sector del vino”, explican fuentes comunitarias. En la práctica, esto se traduce en que más gastos sean elegibles a efectos de ayudas.

La Comisión ha propuesto además que los gobiernos pueden aumentar la ayuda financiera máxima de la Unión hasta el 80% de los costes de inversión subvencionables para inversiones destinadas a la mitigación de los efectos del cambio climático y la adaptación al mismo.

Aranceles

La guerra comercial en ciernes con Estados Unidos también genera nerviosismo en el sector. La Casa Blanca ha anunciado un nuevo paquete de aranceles a todas las importaciones de países que impongan lo que Washington entiende como “barreras arancelarias” a sus productos.

Aunque no se conocen los detalles, preocupa el potencial impacto para el sector agrícola en la Unión Europea, y especialmente el vitícola. Según fuentes comunitarias, este paquete de medidas no tiene en cuenta esta posibilidad porque de momento, no se ha producido.

“En el momento en que se produzcan, se analizará la situación y la Comisión responderá teniendo en cuenta los intereses económicos de la industria europea”, aseguran fuentes del ejecutivo. Cuando llegue el momento, Bruselas estudiará si es necesario tomar medidas en respuesta o de apoyo al sector.