Vicente Chiva, secretario general de UGT en Castellón: “El azulejo debe pagar bien a los trabajadores y diversificar su producción”

— ¿Cómo afronta esta nueva etapa al frente de UGT en Castellón?

Son muchos años en el sindicato y de alguna manera es gratificante, estoy contento de representarlo.

— ¿Compensa la responsabilidad?

Soy una persona al 100% de UGT y soy liberado de una empresa cerámica. El sindicato me ha apoyado en mi vida y yo contesto ahora con la misma moneda al sindicato.

— Sustituye a Francisco Sacacia, quien ha ocupado el cargo 9 años. ¿Qué opinión le merece?

Es una excelente persona que ha estado al frente en momentos difíciles, como la pandemia, y es de agradecer lo que hizo entonces. No todos están preparados para pasar épocas malas, pero los sindicalistas nunca tenemos buenos tiempos, siempre luchamos por convenios y que los ciudadanos estén mejor.

— ¿Y usted cómo se definiría en las negociaciones para lograr convenios: dialogador o incisivo?

Me considero dialogante, pero también soy insistente en conseguir lo que creo que es justo.

— Justo esta semana salieron los datos de empleo en la provincia, con 1.135 puestos de trabajo netos creados, la mayoría en hostelería. El paro ha bajado en 164 personas y hay 33.439 desempleados. ¿Cómo valora estos números?

A mí me gustaría que bajaran mucho más, pero la realidad es que tenemos muchos retos enfrente ahora, con políticas que siembran una tempestad que veremos cómo avanza a la larga. Los gobiernos van a tener que estudiar bien qué hacer. Si esto continúa así, nosotros tendremos que proteger los puestos de trabajo y a la sociedad.

— ¿Se refiere usted a los aranceles de EEUU con Donald Trump?

Claro, hablo de los aranceles. Parece que esto va a empezar a afectar si sigue así. Lo que dice Trump no es nada bueno… El sector industrial, con el coche, ya está sufriendo mucho y esto no va a ayudar, pero en general la industria agroalimentaria también va a sufrir por lo que viene del otro lado del Atlántico.

— Los convenios son uno de los principales quebraderos de cabeza para los sindicatos de Castellón. En su opinión, ¿qué están haciendo mal las patronales?

Se quieren esconder en la posible reducción de jornada para no hacer incrementos, cuando la vida ha subido muchísimo más que los salarios. Las empresas repercuten el precio a los futuros compradores, con lo cual los trabajadores necesitan aumentos de sueldo para poder subsistir. Esto es la pescadilla que se muerde la cola. Ahora estamos con el del azulejo, la patronal (Ascer) está dura ahí y se tiene que centrar en pagar bien a los trabajadores y ser capaz de encarrilar el tema del azulejo hacia nuevos horizontes y nuevas realidades, diversificar mucho más y ver otros productos complementarios. De lo contrario, el coste de la energía puede ser de 25.000 euros y el de una contrata, de 15.000. Parece que esto es lo que vale más que las personas. Y lo mismo sobre los salarios de los trabajadores, eso debe cambiar. No digo que se tenga que aumentar un 10% al convenio, pero sí subir el IPC más algo más. Hay que revisar el sistema de la cláusula de revisión.

— Otro punto de conflicto laboral en la provincia es el cierre de Marie Claire. ¿Cómo ve la situación para sus extrabajadores?

Pues mal. Marie Claire lleva muchos años sufriendo y ha llegado a su fin, prácticamente. Sin Marie Claire, Vilafranca va a sufrir. Es una pena y lo único que podemos decir desde UGT es que la Generalitat y la Diputación deben dar la ayuda necesaria. Si se pudiera implantar ahí un giro de empresas allí, no de empresas grandes porque ya sabemos todos lo que pasa con las empresas grandes. Cuando caen, es un desastre todo. Que se instalen empresas de 7 o 15 empleados será muy importante para el pueblo.

— ¿Cuál es su valoración de las políticas laborales de los gobiernos central y autonómico?

La política de trabajo en España hace que la parte del Gobierno central tenga más fuerza que lo que la autonomía puede contemplar hacer. Pero bueno, en todo caso queda margen para pelear más, este Gobierno yo creo que ha hecho cosas muy buenas por los trabajadores. Cuando nadie apostaba por ello, el paro ha bajado mucho y los puestos de trabajo son más continuistas para no vivir el desempleo.

— Sin embargo, en temas como la tributación, algunos han llegado a criticar la política socialista del Gobierno en esta materia.

Bueno, creo que las dos partes tienen razón, es decir, se deben contener el SMI o debería tributar el IRPF sin lagunas que tienen menos los que no pueden pagar que los que pagan, ya tenemos bastantes impuestos, que son buenos, no digo que sean malos, pero no todo el mundo los pagamos igual. Entiendo que eso quema, los trabajadores que cobran el salario mínimo no deberían tener IRPF.

— Con los vientos liberales y conservadores que soplan desde tantos rincones del mundo, ¿cómo ven los sindicatos parar el movimiento sindical ante una segunda etapa agitada entre EEUU y Europa?

El tema es que el euro aún no tiene la solidez política que en su día pensaron, porque si no a mi modesta opinión creo que la gente apostaría mucho más por esta moneda. Pero uno sí entiende que hay efectos mundiales de Argentina, de Italia, la debilidad en Samoa... hay países que están siguiendo un mensaje fácil: no subir impuestos y que el mercado se autorregule. Nosotros estamos para regular los mercados con justicia social.