Josep Maria Bonmatí, director general de Aecoc: "Los fondos de inversión ven que los alimentos van a ser estratégicos y están invirtiendo en ellos"

Josep Maria Bonmatí es uno de los directivos que mejor conocen el sector de la alimentación y del gran consumo en España. Dirige desde hace más de 20 años la organización Aecoc, una entidad que agrupa a casi 35.000 empresas fabricantes y distribuidores alimentarios que generan el 20% del PIB español. Bonmatí participa este martes en la asamblea general de la asociación, en un momento en el que todos los indicadores hablan de un buen momento en el sector, una vez superado el impacto que tuvo hace años la inflación disparada de los alimentos.

¿Estamos hablando de un sector en buena salud?

Si tú miras, todo parece que vaya bien, pero no sabes cuánto va a durar... Nadie se imagina un apagón, nadie se imaginaba el covid. El sector de productos de consumo ha tenido unos años brutales, desde 2020. El covid fue algo impresionante, porque las empresas tuvieron que fabricar lo mismo, tuvieron que suministrar igual, tuvieron que tener alimentos y productos de higiene igual, cuando todo el mundo estaba confinado, con muchas restricciones. Eso fue un reto tremendo y España respondió, fue el país con el nivel de servicio más alto a tiendas. Sin embargo, el año más difícil, desde el punto de vista económico, fue 2023 por la inflación. Y no fue una inflación fruto de un incremento de la demanda, sino una inflación de costes. El resultado es que antes tú tenías cadenas de suministro increíblemente eficientes, con prácticamente estoc cero. Ahora hemos pasado del 'just-in-time' al 'just-in-case', lo que quiere decir que también nos hemos tenido que preparar para asumir que cosas que son poco probables, pero que pasan.

Como un apagón, como el de la semana pasada...

Exacto. Entonces nos damos cuenta de que, oye, hay que tener generadores. No pasa nunca, pero ahora resulta que se van a hinchar a vender generadores. Los establecimientos grandes en general los tienen, pero una tienda de 300 metros en un barrio es muy difícil que haga una inversión en tenerlos por si un día... Estamos en un momento en que cosas que alguien tenía por si acaso, están siendo necesarias.

Y ante los aranceles, ¿dentro de la dinámica 'just in case' que mencionaba, están tomando medidas específicas?

Evidentemente, hay un tema geopolítico que nos va a afectar. Y un tema adicional, que es que en EEUU, especialmente en nuestro sector, tanto en la hostelería como en la distribución, hay mucha gente que es a la que Trump quiere expulsar. EEUU va a tener sin duda un incremento de la inflación, que va a repercutir en los tipos de interés y va a repercutir en todo. Podemos reaccionar siendo más competitivos, porque también estamos jugando con una devaluación del dólar, que en el fondo encarece también nuestros productos. Será un cambio, por decirlo de alguna forma, del orden mundial, pero, espero, que los contrapoderes ayuden a que determinadas cosas no avancen. Tenemos que reaccionar, empezando por Europa, que también se tiene que poner las pilas.

¿Qué quiere decir?

Europa, por decirlo de alguna forma, se ha pasado en regulación y ahora debe plantearse si es posible mantener los objetivos, por ejemplo desde el punto de vista medioambiental, como los reglamentos de deforestación. En este momento, hemos de seguir trabajando en competitividad, más que nunca. Y eso quiere decir también que la Administración, lo hemos dicho muchas veces, en lugar de decir 'te voy a dar ayudas', primero debería suprimir cosas que nos perjudican. Parece una tontería, pero somos el único país en Europa que tiene un impuesto sobre el plástico. Tenemos limitaciones absurdas como que en Portugal, en Francia o en Italia, se puede trasladar en un camión 44 toneladas y en España 40. Pero, ¿por qué?

Pero entonces, ahora no está apelando a Europa, está apelando al gobierno español.

España se ha posicionado en muchos temas con el lema del 'y yo más'. Hay veces en que esta especie de competencia por anticiparnos, nos pasa en España a nivel de comunidades autónomas también. Entendamos que ahora más que nunca es muy importante respetar lo del mercado único. Muy importante. Y lo es a nivel de España y lo es a nivel europeo. Cada vez que hacemos reglamentaciones que rompen el mercado único es negativo para nosotros.

Josep Maria Bonmatí, director general de Aecoc, en la sede de la asociación en Barcelona. / Macarena Pérez / EPC

¿Cómo son las relaciones de la distribución con el sector primario, sobre todo después del año pasado, cuando los agricultores salieron a denunciar los incumplimientos de la ley de la cadena alimentaria, exigiendo más controles sobre la distribución?

Sí, pero esas protestas no solo fueron por nosotros.

Bueno, no solo, también se protestaba contra la PAC

O contra el cuaderno digital, que es otro ejemplo de lo que decíamos de que el Gobierno traslada cada vez más obligaciones y ahora resulta que es más complicado pedir una ayuda. Pero déjeme que lo separe. Una, que tiene razón, que es cuando existe una cadena como esta, donde hay asimetrías, es decir, niveles de concentración muy diferentes, tú puedes tener tensiones y puedes también tener una visión de que no se reparte correctamente la aportación de valor de cada producto. Y luego tienes otra parte, y esa parte del problema es en la que nosotros, es que hablar de incrementos de precio en porcentajes es un absurdo. O sea, si tú tienes que poner una tienda en la Diagonal de Barcelona, y tienes que pagar empleados, un alquiler, el aire acondicionado, la música, el párking... Si yo vendo una naranja, al precio de esa naranja le tengo que sumar todo eso, por poner un ejemplo, 10 céntimos o 20 céntimos. Claro, si yo he comprado las naranjas a 5 céntimos, eso quiere decir que lo estoy cargando un 400%. Otra cosa es si en el sector primario se recibe el precio adecuado para cubrir los costes o no. Ahí sí que hay que entender cuál es la formación de precios, cómo se forman los precios.

¿Como ha pasado con los huevos, por ejemplo?

Bueno, los huevos son un ejemplo facilito. Está el tema más coyuntural, de que son la proteína más barata y ha aumentado el consumo. Pero la clave han sido las condiciones de sanidad y de bienestar animal. Es evidente que si tenían un sistema superintensivo de explotación y les han pedido gallinas libres de jaulas, las productividades han sido menores... Cuando a veces se hunden los precios y no han cambiado los costes ni la producción, no es culpa de la distribución, es culpa de que la formación de precios, que depende del estoc, de los mercados de futuros. A raíz de aquellas protestas, sí empieza a haber un cambio, y este sector ha empezado a ser prioritario. De hecho, la Comisión Europea lo ha dicho. Hasta el covid ni se nos podía ocurrir que faltasen alimentos. Y ahora hemos visto que puede ser y vuelve ese concepto de soberanía alimentaria. Hoy no puede ser que en una cadena de suministros, un sector como en este caso puede ser el primario, sea el eslabón débil. Porque eso está debilitando el conjunto de la cadena.

¿Y cómo deberían hacerlo, en su opinión?

El sector primario se tiene que agrupar. Un ejemplo extraordinario lo tenemos en Guissona, con su marca BonArea, que ha hecho un proceso de ganar dimensión en los tres ámbitos. Ametller, que no es cooperativa... Son precisamente dos ejemplos de integración hacia adelante. En Valencia está también Sanecop, que es una de las grandes cooperativas exportadoras. Lo que quiero decir es que, en general, en el sector primario, la dimensión es muy difícil conseguirla desde una única empresa si no es la unión en cooperativas de segundo grado, por ejemplo. También hay compañías de 'private equity', de capital privado, que han entrado en el sector primario. Tienes a Miura Partners entrando en lo que era Martínavarro y Citri&Co.Tienes a Fremman Capital, que ha comprado Bollo. El capital está viendo que el sector primario va a ser estratégico y, por lo tanto, está invirtiendo. Ganar dimensión es fundamental en el sector primario. Y yo creo que es una de las vías para conseguir que mejoren es darles ese mensaje, porque a veces, desde el punto de vista político, también se les da un mensaje equivocado, se les dice que hay que seguir siendo pequeñitos, pero eso no es rentable.

¿Y fomentar el consumo de productos de proximidad, es una solución?

Si te fijas en Carrefour o en Erosky cada vez más las empresas también de distribución, por mucho que se concentren, tienen que ser buenos vecinos. ¿Qué quiere decir? Que en los surtidos cada vez es más importante la presencia también de productos locales. Hay veces que esa conexión con el producto local es física, en términos de distancia, pero también es emocional. Eso lo ha hecho, por ejemplo, Ametller. La idea es colaborar también en lo que los ingleses llaman el 'nearby consumption', el que la gente valore mucho también que sus decisiones de compra contribuyen a crear riqueza en el entorno en el que vive. Una estrategia alimentaria no debe de estar absolutamente orientada solo desde la administración, sino que ha de tener sentido comercial, han de ver que les sale rentable. Creo que a veces al consumidor lo hemos mareado con, esto es producción integrada, esto es ecológico, esto es orgánico... Pero lo de la proximidad lo entiende mejor y aquí, afortunadamente, tenemos una industria alimentaria potente, tenemos centros tecnológicos que ayudan en temas de innovación. Catalunya tiene que jugar, y no voy a decir al conseller de Agricultura lo que tiene que hacer, a lo del producto local, pero eso no es suficiente, pues somos exportadores. La proximidad está bien para un determinado tipo de empresas, Noel o Casa Tarradellas, necesitan más dimensión y capacidad exportadora. Nuestro modelo debe de tener en cuenta ambas cosas.

¿Cuál va a ser su mensaje para la asamblea de este martes?

Vamos a poner mucho más foco no tanto en la parte cuantitativa de los datos, sino fundamentalmente en dos cosas: una, que hemos estado hablando, es poner en valor el gran esfuerzo que toda la cadena ha hecho en estas situaciones tan difíciles como el covid o ahora el apagón y el ciudadano visualiza, y la segunda, en cómo para ser tan competitivo hay que innovar, hay que atraer talento. Hay que seguir poniendo en valor, pues, que para tener competitividad hay que seguir avanzando en digitalización, en sostenibilidad, en eficiencia operativa, en la logística, en lo que llamamos omnicanalidad y tener suficiente atractivo para atraer el talento. Y cuando hablamos de talento incluimos la diversidad, incluimos a gente joven a través de formación dual...

Por cierto, a ustedes ¿el precio de los alquileres, en este caso de los locales comerciales, les afecta?

Evidentemente, al pequeño es al que más le afecta, pero con diferencia, nos pasa a nosotros, le pasa a las peluquerías, le pasa a las ferreterías, lo que más afecta es el relevo generacional. Ese el motivo por el que se cierran muchos negocios, que cuando llega la jubilación, no hay relevo. Pero eso está pasando en muchísimos sectores, incluso en el transporte. Por eso si te fijas, la mayor parte del comercio de proximidad que reemplaza el que cierra casi siempre es de inmigración. En Barcelona, básicamente paquistanís en franquicia y en Madrid, básicamente chino. Sí que es verdad que se van cerrando cada vez más tiendas, no de alimentación, y que el sector inmobiliario está intentando reconvertir los bajos en viviendas. Cuando te he dicho el tema del e-commerce que no despega en alimentación, sí que lo hace en otros sectores como el textil o la electrónica, en todo lo que implica sobre todo un surtido muy profundo que es difícil que alguien tenga en una tienda física.