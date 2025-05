Autoridad Fiscal: "El aumento del gasto en defensa va a tener un impacto directo en déficit y deuda"

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Cristina Herrero, ha explicado este lunes en el Congreso de los Diputados que elevar en 2025 el gasto en defensa en casi 10.500 millones de euros, hasta alcanzar el 2% del PIB, -tal como ha anunciado que hará el presidente del Gobierno- "probablemente pueda hacerse mediante una reasignación de partidas" dentro del Presupuesto prorrogado. Sin embargo, eso no evitará que la decisión tenga "un impacto completo en gasto, déficit y deuda".

Durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados, Herrero ha explicado que, si ese margen de casi 10.500 millones que el Gobierno ha encontrado en los Presupuestos para ampliar las partidas de defensa sin romper el techo autorizado no se destinara a ello, el ejercicio 2025 podría acabar con menos gasto, menos déficit y menos deuda. "Eso es así", ha reafirmado de forma rotunda.

Como prueba de esta evidencia, Herrero ha explicado que, de hecho, en su informe de seguimiento sobre el Plan Fiscal enviado a Bruselas el 30 de abril, el Gobierno ha elevado del 3,7% al 4,1% su previsión de crecimiento del gasto para este año, para dar cabida al mayor gasto en defensa.

Preguntas retóricas

"¿Es falso que el aumento del gasto en defensa se pueda hacer con una reestructuración de las partidas del Presupuesto? No. ¿Es decir, cabe en el Presupuesto? Sí. ¿Es cierto que no va a tener impacto en términos de gasto, ni de déficit, ni de deuda? No, el impacto va a ser completo. ¿Eso va a desencadenar algún tipo de sanción en Bruselas? Entiendo que no". Con esta secuencia de preguntas retóricas y respuestas, Herrero ha querido dejar claro a diputados cuál es su enfoque sobre el encaje de un mayor gasto en defensa en las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea.

La razón de que España no resulte sancionada pese a incumplir el gasto comprometido para este año (un aumento del 4,1% en lugar del 3,7% comunicado a Bruselas) es que el mayor gasto de este año se puede compensar con la mejor evolución anotada el año pasado (es lo que se llama la 'cuenta de control'). En 2024, el gasto computable creció el 4,1%, por debajo del 5,3% comunicado a Bruselas, y eso, según el Gobierno le deja un margen de 7.300 millones para gastar en años siguientes.

Incumplimiento de la regla nacional

Con todo, Herrero ha advertido de que, si bien, por una parte, las cuentas públicas cumplieron con las nuevas reglas europeas en 2024, por otra parte incumplieron la regla de gasto nacional, que es diferente y está definida en la ley de estabilidad presupuestaria (de 2012).

Ello es porque el gasto, a todas luces, creció en 2024 por encima de la tasa del 3,2%. Este incumplimiento de la regla de gasto nacional obliga al Estado a presentar en el Congreso de los Diputados un plan de reequilibrio para los ejercicios 2025 y siguientes en el que debe incorporar el mayor gasto en defensa previsto por el Gobierno. No obstante, Herrero ha admitido que esta obligación de presentar un plan de reequilibrio por incumplimiento de la regla de gasto nacional ha sido sistemáticamente eludida por todos los gobiernos (del PP y del PSOE) desde su introducción (en 2012).

Financiación autonómica: la teoría de la manta

Durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda, Herrero ha querido dar respuesta a una pregunta formulada por la portavoz de ERC, la diputada Pilar Valluguera, sobre el impacto que tendría la nueva financiación singular para Catalunya a la que alude el acuerdo que su formación y el PSOE alcanzaron para la investidura de Salvador Illa, como 'president' de la Generalitat.

"No lo hemos estudiado suficientemente como para pronunciarnos", ha dicho Herrero. "Lo único que hemos dicho, de una manera coloquial, es que la manta es una. Y, o la hacemos más grande, o, si uno de los que está debajo se hace más grande, otro se tendrá que hacer más pequeño. Airef no entra en nada más", ha añadido la presidenta de la Autoridad Fiscal.

"No creo que Airef haya dicho que mejorar a Catalunya implica perjudicar a otras comunidades, porque puede ser a costa del Estado. Ahí, Airef no entra", ha querido aclarar Herrero.

La titular de la Autoridad Fiscal sí ha reiterado el criterio del organismo a favor de que cualquier operación de condonación de deuda autonómica vaya acompañada de una condicionalidad.