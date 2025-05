Ángela de Miguel, tras ganar las elecciones de Cepyme: "Hay que volver a situar a la pyme en el debate público y recuperar influencia"

Ángela de Miguel ha pedido "volver a situar a la pyme en el centro del debate público y recuperar influencia" en sus primeras declaraciones como presidenta de la patronal Cepyme ante un auditorio lleno de empresarios que han vivido con expectación el recuento final de votos. De Miguel se ha impuesto a Gerardo Cuerva en las elecciones celebradas este martes en la Asamblea General Electoral. La nueva presidenta de la organización ha llamado ha denunciado que "las pymes cada vez son menos y más pequeñas" y llama a trabajar para revertir esta situación. Los dirigentes empresariales reunidos en Madrid han acogido con euforia contenido el relevo en la organización tras una campaña electoral con reproches cruzados entre ambos candidatos.

De Miguel era la candidata alternativa que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, estaba buscando para disputar la presencia de Cepyme a Cuerva, ya que en los últimos meses los presidentes de ambas patronales se habían distanciado. Las diferencias entre ambos dirigentes han llevado a Cuerva a admitir "múltiples presiones" durante el proceso electoral por parte de Garamendi para que no opte a la reelección en los próximos comicios, así como de parte del Gobierno.

"Empezamos una nueva etapa. Hoy es un día para celebrar la democracia interna. Una democracia que refuerza la legitimidad y la representatividad de esta gran organización que es Cepyme", ha indicado De Miguel tras conocerse su victoria, a la vez que se ha comprometido a ser la "voz" de las pymes. De Miguel ha agradecido a Cuerva su labor en los últimos seis años. "Lo importante son las pequeñas y medianas empresas españolas. Toca sentarse juntos y ponerse a trabajar. La situación de la pyme en España es dramática. Sufrimos trabas burocráticas, un absentismo laboral alarmante y una presión fiscal asfixiante. No hay tiempo que perder porque la pyme española no puede esperar", ha asegurado.

De Miguel ha asegurado que "no cree en modelos presidencialistas y ha agradecido a todas las personas que le han apoyado durante la campaña electoral. "He trabajado con hombres y mujeres comprometidos al 100% en este proyecto y que vienen con muchas ganas de ponerse en marcha", ha asegurado. La nueva presidenta de Cepyme también ha tenido recuerdo para su familia. "Gracias a mi madre por enseñarme a ser libre y soñadora".

Proyecto ilusionante

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha destacado minutos después de las primeras declaraciones de De Miguel que se siente expectante ante el nacimiento de un nuevo proyecto muy ilusionante. "Por primera vez hay en España una mujer al frente de unas de las grandes organizaciones empresariales de España", ha destacado. Garamendi también ha asegurado que "no sobra nadie en la organización" y ha llamado a trabajar por las pymes "desde hoy mismo". "Yo, como representante de los empresarios de este país, sinceramente, darle la enhorabuena. Estoy encantado. Yo creo que vamos a tener una magnífica presidenta de Cepyme", ha indicado Garamendi, que ha calificado este martes como un "día de fiesta de la democracia".

El presidente de la CEOE ha asegurado que tras esta victoria se cierra la división que ha causado este proceso electoral y ha indicado que la diferencia de votos entre ambos candidatos, que es de solo 30 votos, se debe a que "la correlación de votos en Cepyme es muy diferente a la representatividad". "Creo que es un momento disruptivo de cambio. No se renuncia a lo que se ha trabajado antes, aquí no se echa, no se cambia a nadie, simplemente es un nuevo momento, es un nuevo proyecto, es un nuevo proyecto para los próximos cuatro años", ha apuntado.

Por su parte, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha felicitado a la presidenta de la CEOE-Cepyme Valladolid, Ángela de Miguel, por ganar las elecciones. "Felicidades Ángela de Miguel, elegida presidenta de Cepyme, y agradecimiento a Gerardo Cuerva por su labor estos años. Seguiremos trabajando juntos para reforzar el papel de nuestras pymes en la economía", ha escrito el ministro en un mensaje publicado en la red social 'X', recogido por Europa Press.