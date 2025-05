Iberdrola y Endesa denuncian fallos graves en la red de REE días antes del apagón y piden ampliar la investigación

Las grandes eléctricas mueven ficha para reorientar las investigaciones en marcha para determinar las causas del gran apagón. La patronal Aelec, que agrupa a Iberdrola, Endesa y EDP, denuncia que en los días anteriores y en las horas previas al colapso energético del 28 de abril ya se detectaron fallos graves en la red, con “variaciones extremas y generalizadas” en la tensión de la red de Red Eléctrica. Y por eso piden ampliar la investigación en marcha, especialmente la que se está desarrollando por la asociación de los grandes operadores de red europeos Entso-e, para incluir estos episodios en las indagaciones y no circunscribir las pesquisas a sólo los segundos previos al histórico apagón.

La asociación de Iberdrola y Endesa denuncia que ya en los días 22 y 24 de abril se observaron grandes perturbaciones en la red, tanto que provocaron la desconexión automática de instalaciones de producción de electricidad y de grandes clientes (como la refinería de Cartagena de Repsol o varias líneas de tren de alta velocidad de Adif). Y la patronal eléctrica también alerta de que en las horas precedentes al apagón, que se produjo a las 12.33 horas, también se registraron oscilaciones severas que se iniciaron al menos a las 10.00 de la mañana.

Aelec advierte de que las primeras informaciones trasladadas por Entso-e (la asociación europea en la que también participa Red Eléctrica de España) sobre la cronología de eventos que condujeron al apagón se circunscribe sólo a los 20 segundos anteriores al colapso y no hace mención alguna a las socilaciones de tensión que hubo a lo largo de toda esa mañana y también en la semana anterior. La patronal denuncia en un comunicado que “durante toda la mañana la situación del sistema fue inestable, y en los segundos anteriores al colapso se registraron valores de tensión en la red eléctrica por encima de los límites considerados como de emergencia”.

"En los nudos de interconexión con la red de transporte se empezó a advertir en todo el territorio peninsular un incremento en la inestabilidad de la tensión a partir de las 10:00h de la mañana, incrementándose a partir de entonces. Estas tensiones elevadas y oscilantes pudieron medirse en diversos nudos de la red de transporte cuyas medidas son observables por las empresas de Aelec”, apunta Marina Serrano, presidenta de la patronal de las grandes eléctricas. La asociación de las energéticas denuncia que estos episodios de sobretensión se registraron, por ejemplo, en un nudo de la red de transporte de Red Eléctrica en Andalucía, en la subestación de La Lancha (Córdoba), y en otro en Badajoz.

Cruce de señalamientos

La patronal de Iberdrola, Endesa y EDP pasa así al ataque en el juego de señalamientos en plena de la resaca del gran apagón y cuando las investigaciones continúan en busca de las causas del incidente y, por ende, de los posibles responsables. Unas responsabilidades que ponen en juego potenciales indemnizaciones multimillonarias para compensar las pérdidas provocadas por el apagón.

El Gobierno apuntó la semana pasada que en los 20 segundos previos al apagón se habían detectado desconexiones masivas de plantas de producción en tres subestaciones de Granada, Badajoz y Sevilla. Y entonces Red Eléctrica de España (REE) salió rápidamente al paso para autoeximirse de responsabilidad de estos episodios y señalar en todo caso a las compañías eléctricas. "Los tres eventos de pérdida de generación previos al cero energético se produjeron por causas ajenas a la red de transporte. El origen de estas desconexiones se podría situar en las propias plantas de generación o en redes no gestionadas por Red Eléctrica", indicaron desde el grupo presidido por Beatriz Corredor y que tiene al Estado español como mayor accionista con una participación del 20% a través de SEPI.

Además, el Gobierno sólo ha descartado hasta ahora varias hipótesis que podrían vincular directamente a Red Eléctrica con el origen del apagón. "Ahora sabemos claramente, uno, que no fue problema de cobertura; dos, que no fue problema de reserva; y tres, que no fue problema del tamaño de las redes", subrayó hace una semana la propia vicepresidenta Sara Aagesen. Esto es, el Gobierno subraya que había suficiente producción de electricidad disponible para cubrir la demanda prevista, que había energía de respaldo para evitar problemas y que las redes tenían capacidad para absorber esa energía. Tres ámbitos cuya responsabilidad corresponde a Red Eléctrica.

Asimismo, de momento el Ejecutivo sólo ha descartado que se haya producido un ciberataque en los sistemas de REE, pero se continúa con las investigaciones en los sistemas informáticos de los centros de control que gestionan las compañías eléctricas y de las plantas de generación de electricidad, también en manos de las energéticas.

Causa o consecuencia

En paralelo, Aelec también se lanza a advertir de que que las informaciones transmitidas por Entso-e, y recogidas por el Ministerio español para la Transición Ecológica, parecen apuntar que la desconexión de plantas de producción de electricidad con una potencia de 2.200 megavatios (MW) es el posible origen del incremento de las oscilaciones en la red que derivaron en el apagón. Pero la asociación de Iberdrola y Endesa subraya que aún está por determinarse si es la pérdida de producción la que provocó la sobretensión en la red o fue las oscilaciones de tensiones las que por el contrario forzaron la desconexión de las plantas.

"Aelec recuerda que, hasta la fecha, no hay constancia de que el origen del incidente esté en la desconexión de ninguna instalación de generación. Por el contrario, las empresas de Aelec observaron incrementos de tensión en la red eléctrica que fue el origen de que se desconectaran distintas instalaciones de generación y de consumo", se queja la asociación. "En todo caso, la pérdida de 2.200 MW no debería ser la causa de ningún apagón, sino que el sistema debería aguantar la pérdida de hasta 3.000 MW de potencia de generación, según los criterios establecidos por la propia ENTSO-E". Es por ello que la patronal de las grandes eléctricas españolas reclaman que la investigación se amplíe tanto a toda la mañana del 28 de abril como a los días previos al incidente, para valorar el origen de las variaciones de tensión experimentadas por el sistema eléctrico ibérico.