Juanma Moreno: "El arco mediterráneo aporta liderazgo económico y social a nuestra nación"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reivindicado "el papel de la España mediterránea" durante la apertura institucional del Foro del Mediterráneo, que se celebra en Málaga hasta este miércoles 18 de junio. "El arco mediterráneo aporta liderazgo económico y social a nuestra nación", aseguró Moreno para poner el foco sobre "un protagonismo que no siempre se ha sabido ver o no siempre se ha tenido en cuenta para los ejes estratégicos de referencia.

El máximo responsable del Gobierno andaluz defendió que el Mediterráneo "es un uno de los espacios geográficos más importantes en términos históricos, culturales económicos y sociales que hay no solo en la Unión Europea y en el norte de África, sino también en el mundo". "Y lo dicen las propias cifras, el arco mediterráneo -con permiso de Madrid- es un gran polo competitivo del país al que evidentemente hay que tener en cuenta", insistió.

En este punto, Moreno esgrimió que "el arco mediterráneo suma el 47% del PIB nominal de nuestro país, más del 50% de sus exportaciones y la mitad de la población del país". "Por tanto, aportamos algo que es fundamental, que es el liderazgo económico y el liderazgo social a nuestra nación", reiteró.

La España Mediterránea

Asimismo, el presidente de Andalucía expuso que siempre ha defendido -porque se ha criado en esta zona- "el protagonismo de la España periférica y el papel que tiene la España Mediterránea".

"Las provincias andaluzas bañadas por el Mediterráneo -Málaga, Granada, Almería y una parte de Cádiz- han contribuido a que Andalucía cerrara el año 2024 con la mejor cifra de inversión extranjera de su historia", subrayó para poner un ejemplo e invocar la pujanza de la tierra en la que gobierna.

Conexión ferroviaria

A su juicio, "apoyar el impulso de las provincias y regiones mediterráneas es impulsar España y posicionar también a Europa". "Para eso es importante contar con un desarrollo en infraestructuras imprescindibles como el transporte, el agua y la energía; es fundamental que se acelere el ritmo de ejecución de las infraestructuras que están comprometidas y, en especial, ese Corredor Mediterráneo del que llevamos hablando tanto tiempo: esa red que la que depende en gran parte el éxito de la red logística de Andalucía todavía no se ha terminado", enfatizó.

Moreno también recordó que "Andalucía tiene una posición privilegiada como puente entre Europa y África". "Juega un papel importante y podemos sacar mucho más partido, no solo Andalucía sino el conjunto del país, a esa conexión ferroviaria", agregó.

Energía

Igualmente, Moreno sostuvo que "Andalucía necesita una mayor inversión en sus redes de transporte energético y recordó que "Andalucía, como el resto de España, está generando una enorme capacidad de producción de energía renovable".

"Somos primera potencia fotovoltaica y estamos trabajando el mix de energía verde, que produce el 66% de la energía que consumimos los andaluces; en una comunidad de 9 millones de personas el 66% de la energía es renovable y, sin embargo, la inversión de estas redes es hoy un 40% inferior a la media de España", apuntó.

Incluso, el presidente andaluz lamentó que "cuando se produjo el apagón, las provincias orientales andaluzas fueron las últimas de toda España en recuperar esa electricidad". "Y eso es arco mediterráneo, es algo que tenemos que resolver", incidió.

Vista de la intervención de Juanma Moreno. / José Luis Roca

El reto del agua

A continuación, Moreno destacó que en materia de agua "el entorno mediterráneo tiene otro reto fundamental". "Es algo que compartimos con el resto de comunidades autónomas mediterráneas, desde Cataluña hasta Andalucía, y que compartimos también con el resto de regiones mediterráneas en Europa y como he podido comprobar ahora en mi responsabilidad en el Comité de las Regiones y Ciudades".

En opinión del presidente andaluz, "una política de estado en materia de agua es más necesaria que nunca y una política europea en materia de agua también es más necesaria que nunca".

"Este es uno de los principales retos que a los que nos enfrentamos y del que depende el futuro de muchísimas actividades económicas. No podemos producir hidrógeno verde sin agua. No podemos producir microchips, como se van a producir en Málaga, sin agua. Lo mismo pasa si hablamos de las verduras y las frutas. O no podemos tener turismo, no podemos tener progreso si no tenemos garantizada el agua en el arco mediterráneo", afirmó.

En la recta final de su discurso, Moreno también destacó la importancia de una iniciativa como el Foro del Mediterráneo, que se está celebrando en Málaga. Así, animó a los asistentes a que "saquen partido a este gran foro, a sus propuestas e iniciativas, siempre buscando un beneficio común". "Sin duda alguna, están en el sitio adecuado, están en el foro adecuado y están con las personas adecuadas", concluyó el presidente de la Junta de Andalucía.