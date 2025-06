Las grandes eléctricas lanzan su propio ‘contrainforme’ del apagón y culpan sólo a Red Eléctrica

El choque entre energéticas en busca de los culpables del apagón no deja de enconarse. La patronal de las grandes eléctricas Aelec, que agrupa a Iberdrola, Endesa y EDP, ha elaborado su propio ‘contrainforme’ sobre las causas del apagón, y que se suma a los ya publicados la semana pasada por el Gobierno y por Red Eléctrica, el operador del sistema eléctrico. Unos documentos que parten de los mismos hechos, pero que llegan a conclusiones radicalmente diferentes en un intento de repartir las responsabilidades o directamente de endosárselas en exclusiva unos a otros.

El gran apagón fue la consecuencia de un fenómeno de exceso de tensión en el sistema eléctrico que acabó derivando en una reacción en cadena, a la postre imparable, en que fueron desconectándose plantas de producción eléctrica hasta el colapso total. En eso coinciden todos los informes conocidos hasta ahora. Pero la cuestión es por qué se produjo ese exceso de tensión y por qué no funcionaron los mecanismos para atajarlo, y en esto Gobierno, Red Eléctrica y las grandes energéticas disienten sobre la relevancia del papel de cada uno de ellos en provocar estos problemas de tensión.

El día del apagón el sistema eléctrico español no disponía de capacidad suficiente para controlar la tensión cuando empezó a desbaratarse. El Gobierno no establece en el informe de su comité de análisis cuál es la causa que más pesó para crear esta situación, y deja en el aire si se debió a un fallo de planificación de Red Eléctrica o aincumplimientos de las obligaciones legales de las eléctricas. Red Eléctrica sí dice tenerlo claro, y se autoexculpa para responsabilizar exclusivamente a las compañías energéticas.

Y las grandes eléctricas, por su parte, aseguran haber cumplido estrictamente la normativa y señalan a Red Eléctrica como culpable único por haber programado pocas plantas de energía convencional (nucleares, centrales de gas, carbón y grandes hidroeléctricas, que dan estabilidad al sistema) y por haber reaccionado tarde o incorrectamente para revertir los problemas.

“La causa principal del cero eléctrico no fue otra cosa que un fallo grave en el control de tensión por no tener suficientes plantas de energía convencional acopladas para resolver los problemas”, ha subrayado Marta Castro, directora de Regulación de la patronal eléctrica Aelec. “Red Eléctrica es el único responsable de control de tensión y de la programación del sistema. El problema del 28 de abril es que Red Eléctrica no actuó todos los recursos que tiene a su alcance para controlar la tensión (...) El 28 de abril pudo haberse evitado si se hubieran activado los recursos necesarios, y así lo ha demostrado la generación de los días posteriores al apagón".”.

El informe de Aelec, encargado a las consultoras Compass Lexecon e Inesctec, denuncia especialmente que Red Eléctrica programó sólo nueve centrales de energía convencional el día del apagón (la menor cantidad en todo 2025) que sirven para dar estabilidad al sistema, y que la situación de escasez era aún más grave en Andalucía -la zona cero del apagón-, donde sólo había una central de gas activa. Y en el documento también se denuncia que Red Eléctrica reaccionó tarde e intentó activar dos centrales de gas sobre la marcha, pero el apagón se produjo antes de que pudieran enchufarse.

Las dudas sin aclarar

Sin embargo, el informe de Aelec no analiza algunos factores que el Gobierno y la propia Red Eléctrica utilizan para responsabilizar a las eléctricas de contribuir a desencadenar el apagón. Red Eléctrica publicó la semana pasada su propio informe en el que acusa directamente a las compañías eléctricas y pone todo el foco en que el apagón se habría evitado si las centrales con obligación con obligación de aportar capacidad de control de tensión hubieses actuado correctamente y si algunas plantas de generación no se hubieran desconectado incorrectamente cuando la tensión estaba en niveles dentro de la normativa. Pero el informe de Aelec no ha entrado a analizar la cuestión relevante de si las centrales obligadas a ayudar a controlar la tensión lo estaban haciendo correctamente (Gobierno y REE han constatado que no).

Por otro lado, las consultoras contratadas por la patronal eléctrica para elaborar el informe confirman que no han constatado de manera pericial que las plantas de producción de electricidad que se desconectaron lo hicieron correctamente, y asumen que es así porque se lo han transmitido los principales socios de Aelec (Iberdrola, Endesa y EDP) en relación a sus propias instalaciones. La patronal se agarra a que la desconexión masiva de plantas da entender que se trata de un problema general del sistema eléctrico y no de fallos concretos en una multitud de instalaciones.

"La pregunta relevante es porque decenas de plantas eléctricas [con una potencia conjuntas de más de 2.000 megavatios] de tecnologías distintas, en zonas geográficas distintas y propietarios distintos se desconectan en 20 segundos. Es difícil determinar que haya fallos en todas ellas, y lo más plausible es que haya desconexiones por un problema sistémico, por el aumento de tensión", han apuntado tanto las consultoras como la propia Aelec. "No hay que confundir causas y consecuencias. Las plantas se desconectan por la sobretensión, no al revés", ha sentenciado la directora de Regulación de la patronal eléctrica.