El banco de inversión Natixis vaticina "alta probabilidad" de un adelanto electoral en España para finales de 2025 o principios de 2026

El banco de inversión francés Natixis asegura que hay una "alta probabilidad" de que se produzca un adelanto electoral entre finales de 2025 y principios de 2026 debido a las "frágiles alianzas parlamentarias" del Gobierno socialista. Esta es una de las principales conclusiones del informe España: ¿hacia la caída del Gobierno? El equipo de analistas del banco de inversión, liderado por el español Jesús Castillo, desgrana en este documento las principales opciones del Ejecutivo para maniobrar en medio de una profunda crisis de credibilidad espoleada por los casos de corrupción en la cúpula del PSOE.

"Dadas las ya frágiles alianzas parlamentarias en torno al Partido Socialista, el calendario electoral hasta 2027 y el inminente inicio del procedimiento de elaboración del proyecto de presupuesto para 2026, parece probable que este gobierno no resista hasta las próximas elecciones generales, previstas para julio de 2027". El equipo de Natixis adelanta que es difícil determinar con precisión el momento de la caída del Gobierno, "que prevemos pueda producirse entre finales de 2025, en caso de fracaso en la votación del presupuesto, y una probable derrota en las elecciones regionales de Andalucía en junio de 2026".

Para Natixis la entidad hay tres escenarios posibles escenarios para Pedro Sánchez. El primero, y más improbable, que el presidente no "haga nada". Los analistas vaticinan que esto llevaría al PSOE a "una debacle sin precedentes en España que podría parecerse a la los partidos socialistas en Francia o Grecia". El segundo, la disolución del Congreso y del Senado, aunque ya ha sido descartado por Sánchez. Sin embargo, para el banco de inversión "sigue siendo una vía posible en un horizonte a más largo plazo para evitar que las elecciones en la mayoría de las regiones y las elecciones municipales previstas para mayo de 2027 se conviertan en un voto de castigo antes de las elecciones generales". Y el tercero, la solicitud por parte del presidente de un voto de confianza al Congreso de los Diputados. "Esta opción parece poco probable debido a los importantes riesgos que conlleva. En caso de no ser votado, el Gobierno no tendría otra opción que dimitir, lo que daría lugar a nuevas elecciones, a menos que los diputados otorgaran su confianza a otro candidato elegido por el Rey, lo que parece improbable dada la composición actual de la Cámara", expone el documento.

Opciones para la oposición

En el caso de la oposición, el banco de inversión señala dos posibles escenarios de actuación: romper la coalición parlamentaria o plantear una moción de censura. Y respecto a los socios del Gobierno, Natixis expone que el Gobierno está formado por ministros socialistas, de Sumar e independentistas.

"Hasta ahora el Ejecutivo se ha beneficiado de un sistema de apoyos heterogéneos y de geometría variable, basado en partidos regionalistas, algunos de los cuales son más o menos independentistas, más o menos liberales en sus convicciones económicas y es posible que algunos de ellos quieran desmarcarse de un gobierno que está marcado por la corrupción", recoge el informe.