Corredor reivindica la confianza del Gobierno en Red Eléctrica por las nuevas funciones asignadas tras el apagón

La cúpula de Redeia, la matriz de Red Eléctrica, afrontaba el examen de los dueños de la compañía dos meses después del gran apagón con la primera junta de accionistas de la corporación. La presidenta no ejecutiva del grupo, Beatriz Corredor, ha insistido en autoexculpar por completo a Red Eléctrica y en culpar en exclusiva a las eléctricas como responsables del histórico ‘cero eléctrico’ del 28 de abril. Y también ha reivindicado el respaldo que entiende que mantiene el Gobierno en la labor de Red Eléctrica como operador del sistema eléctrico, dado que el Ejecutivo le ha encomendado nuevas funciones y le ha dado más poder tras el apagón.

El Consejo de Ministros aprobó la pasada semana un ‘macrodecreto’ de medidas para fortalecer el sistema eléctrico tras el apagón en el que se le encomendaron nuevas tareas a Red Eléctrica, como la elaboración de un plan de trabajo con propuestas técnicas necesarias para el buen funcionamiento del sistema, así como el desarrollo de un nuevo procedimiento de operación para coordinar el desarrollo de las redes eléctricas y también una propuesta de requisitos mínimos de monitorización de incidentes. Asimismo, el Gobierno dio más poder a Red Eléctrica dándole acceso a los datos de los 30 millones de clientes de electricidad del mercado español como ‘punto de acceso único’ de toda la información, hasta ahora repartida en las bases de las compañías eléctricas.

Una ampliación de las competencias de Red Eléctrica que han llevado a Corredor a reivindicar en la junta de accionistas que el real decreto del Gobierno “muestra su confianza en el operador del sistema con nuevas funciones”. El Gobierno, principal accionista de Redeia con un 20% a través de la estatal SEPI, ha mantenido en los dos últimos un respaldo tibio a la cúpula de la corporación. Un apoyo condicionado, además, a que las investigaciones de la CNMC y de los tribunales acaben por identificar a los culpables del apagón. Hasta entonces, el Ejecutivo ha optado por ratificar a Corredor y al consejero delegado, Roberto García Merino, en sus cargos a la espera de la depuración de responsabilidades de las instrucciones administrativas y judiciales en marcha.

La presidenta de Redeia ha vuelto a confirmar el “cumplimiento estricto de la normativa antes, durante y después del cero eléctrico” por parte de la compañía y ha señalado a las compañías eléctricas como responsables directos del incidente por no cumplir sus obligaciones legales para controlar la tensión del sistema eléctrico el día del apagón. “Lo que habría pasado si los operadores hubieran cumpliendo con sus obligaciones de control de tensión es que no habríamos tenido oscilaciones, no habríamos perdido el sincronismo, y no habríamos tenido apagón”.

