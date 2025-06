Un experto en finanzas adelanta cómo será el futuro de jubilación: “La regla del 4%”

Javi Linares, uno de los divulgadores financieros más directos del momento, ha encendido todas las alarmas en su canal de YouTube con un análisis crudo pero contundente: “El futuro de las pensiones en España está más que complicado”.

Según Linares, la fortaleza financiera del país es “tremendamente débil” y el sistema de pensiones solo se sostiene cuando hay más trabajadores aportando que jubilados cobrando. “Con las tasas de natalidad actuales y una política de inmigración ineficaz, eso ya no ocurre en España”, afirma. Y va más allá: “Si uno depende única y exclusivamente del Estado para jubilarse, debe prepararse para trabajar hasta los 70, 75 u 80 años en el futuro”.

Frente a este escenario, Linares plantea una bifurcación inevitable: “O sigues confiando en el Estado, o te preparas y tienes un plan alternativo”. Su propuesta es clara: construir un patrimonio que genere una renta vitalicia, una especie de “pensión propia” que te permita jubilarte antes —quizá con 55, 60 o 65 años— sin depender del Estado.

Para conseguirlo afirma que es clave invertir en instrumentos como los fondos indexados, que, según Linares, pueden ofrecer una rentabilidad anual media del 7% al 10%. Linares ilustra el impacto del interés compuesto con un ejemplo demoledor: si inviertes 300 euros al mes durante 30 años, podrías alcanzar más de 553.000 euros. Aplicando la conocida regla del 4% en finanzas personales, eso te permitiría retirar más de 2.000 euros al mes de forma sostenible.

En sus propias palabras: “Lo más importante es entender que debes invertir para que no sea el Estado quien te diga cuándo te vas a jubilar”. El vídeo también lanza acusaciones duras contra la gestión política. Linares sostiene que “el Estado omite y te miente a la cara” para evitar el descontento social y tapar una “tremenda mala gestión”. No señala a un partido en particular: “Esto no va ni de izquierdas ni de derechas, porque los dos hacen exactamente lo mismo”.

La receta de Linares es clara, concreta y realista: ahorrar e invertir entre un 15% y un 30% de tus ingresos. Para él, es la única manera de no ser “un esclavo del Estado hasta los 75 años”. Su mensaje cala especialmente entre los jóvenes y profesionales de mediana edad que miran al futuro con incertidumbre. Como él dice: “Lo que ya está pasando en el norte de Europa, con retraso, siempre acaba llegando al sur”.