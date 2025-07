Malas noticias si cobras el Ingreso Mínimo Vital: una herencia podría costarte miles de euros

A veces la vida da un giro inesperado. Pasamos por momentos duros… y de pronto llega algo que parece una bendición: una herencia, un ingreso que no esperabas. Pero cuidado, porque lo que parece una salida puede convertirse en una trampa si no se gestiona bien.

Imagina que estás cobrando el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y te llega esa ayuda económica. Lo lógico sería respirar aliviado, ¿no? Pues no siempre. La Seguridad Social puede considerar que ya no estás en situación de vulnerabilidad y, por tanto, quitarte la prestación. Y lo más delicado: puede incluso pedirte que devuelvas todo lo que has cobrado de forma indebida.

Y es que el IMV está pensado para personas que atraviesan momentos de vulnerabilidad económica. Si tu situación mejora notablemente —aunque sea por algo puntual como una herencia—, la ayuda puede dejar de tener sentido legalmente.

Un millón de hogares la reciben

Desde su puesta en marcha, hace cinco años, el IMV ha llegado a más de un millón de hogares en España, beneficiando a unos tres millones de personas, según el Ministerio de Inclusión, liderado por Elma Saiz. La idea es ofrecer un colchón económico a quienes lo necesitan de verdad. Pero esa necesidad se revisa cada año.

Entonces… ¿qué cuenta como ingreso o patrimonio?

Aquí es donde conviene no perderse. La Seguridad Social revisa tus ingresos y patrimonio del año anterior, aplicando criterios fiscales. Y hay varios elementos que entran en juego:

Herencias → Se consideran una ganancia patrimonial y se cuentan enteras, sin rebajas.

→ Se consideran una y se cuentan enteras, sin rebajas. Alquileres → Se tiene en cuenta el rendimiento neto (ingresos menos gastos).

→ Se tiene en cuenta el rendimiento neto (ingresos menos gastos). Cuentas, fondos, planes de pensiones … → Se valoran por su saldo al 31 de diciembre .

pensiones → Se valoran por su saldo al . Inmuebles que no alquilas → Se aplican las reglas de imputación de renta del IRPF.

También se computan pensiones y otras prestaciones, tanto públicas como privadas. Solo algunas rentas están exentas, como las ayudas al estudio o determinadas pensiones compensatorias.

💡 Un dato clave: si ya no cobras el subsidio de desempleo cuando solicitas el IMV, ese ingreso no cuenta.

PI STUDIO

Veámoslo con un ejemplo realista

Si tienes 10.000 euros ahorrados y heredas otros 10.000 , llegas a 20.000 euros , justo por debajo del límite de 20.353,62 € . Podrías seguir recibiendo la ayuda.

euros y heredas , llegas a , justo por debajo del límite de . Podrías seguir recibiendo la ayuda. Pero si heredas 20.000, el total sube a 30.000 euros. En ese caso, te quedas fuera del IMV.

¿Y si tu situación empeora durante el año?

Hay algo que no todo el mundo sabe: si el año pasado no cumplías los requisitos, pero ahora sí —porque has perdido tu trabajo, por ejemplo— puedes pedir el IMV desde abril hasta diciembre. Eso sí, tendrás que acreditar que estás en una situación de vulnerabilidad sobrevenida.

En esos casos:

Solo cuentan los ingresos reales que llevas acumulados en lo que va de año.

en lo que va de año. No se tienen en cuenta subsidios ya agotados.

Pero, ojo: el año siguiente, la Seguridad Social volverá a hacer cuentas. Y si ve que te pasaste de la raya, podría pedirte que devuelvas parte o todo lo cobrado.

¿Y qué es exactamente el patrimonio neto?

Se suman todos los activos que tienes —salvo tu vivienda habitual— y se restan tus deudas (las que estén relacionadas con esos activos). Eso incluye:

Participaciones en sociedades .

. Inmuebles, cuentas, fondos, depósitos, seguros, planes de pensiones .

. Créditos o préstamos asociados a esos bienes.

📌 El valor que se usa es el que figura en las últimas declaraciones fiscales disponibles.

Consulta antes de que te sorprendan

Si estás recibiendo el IMV y has heredado o has tenido un ingreso significativo, lo más sensato es consultar cuanto antes a la Seguridad Social. Puedes hacerlo en sus oficinas o en su web oficial. Cada caso tiene sus matices, y actuar a tiempo puede evitarte más de un susto.

La verdad es que el Ingreso Mínimo Vital es un alivio para muchas familias, pero también conlleva obligaciones. La ayuda no es automática ni indefinida. Se revisa, se actualiza... y, si toca devolver, no hay excusas: el desconocimiento no te libra de la responsabilidad.