Herencias sin líos: cómo dejar una casa a un hijo sin desheredar al resto

Un experto en derecho sucesorio lo dice claro: “Dejar una vivienda a un hijo no es el problema; el problema es no hacerlo bien”. Y tiene razón. Porque, cuando llega el momento de repartir, las buenas intenciones pueden convertirse en conflictos familiares si no se ha dejado todo bien atado.

Evitar disputas, un gesto de amor

Hablar de herencias sigue siendo un tema incómodo. Nos da miedo, lo aplazamos, lo disfrazamos. Pero hay algo que todos deberíamos tener claro: prevenir es un acto de amor.

Este especialista, al frente de un portal de asesoramiento legal, recibe a diario consultas de personas que, entre números, leyes y emociones, solo quieren evitar futuros quebraderos de cabeza a sus seres queridos.

¿Se puede dejar más a un hijo que a otro?

Sí, se puede. Pero dentro de unos límites. Según el Código Civil español, la herencia se reparte así:

Un tercio es la legítima estricta: debe repartirse a partes iguales entre todos los hijos.

es la legítima estricta: debe repartirse a partes iguales entre todos los hijos. Otro tercio es la mejora, que se puede dar íntegramente a uno o varios hijos.

es la mejora, que se puede dar íntegramente a uno o varios hijos. El último tercio es de libre disposición: puede ir a cualquier persona, incluso fuera de la familia.

Esto significa que, legalmente, un hijo puede recibir hasta el 100 % de la mejora y del tercio libre, además de su parte obligatoria. Pero si se ignora el reparto justo de la legítima, el testamento podría ser impugnado.

¿Y si quiero dejar la casa solo a uno?

El experto lo explica con claridad: “Si el valor de la vivienda no respeta las legítimas de los demás herederos, habrá problemas”. Existen tres formas de hacerlo:

Donarla en vida : posible, pero su valor contará en la herencia y deberá compensarse a los hermanos.

: posible, pero su valor contará en la herencia y deberá compensarse a los hermanos. Dejarla en herencia solo a un hijo : inválido si excluye la legítima del resto. Podría anularse el testamento.

: inválido si excluye la legítima del resto. Podría anularse el testamento. Legarla: puede hacerse si hay otros bienes con los que compensar al resto.

En todos los casos, es vital que la voluntad esté bien reflejada en el testamento y se haga una valoración justa del inmueble.

Desheredar: solo con causa justificada

La ley permite desheredar, pero solo por motivos graves, como:

Maltrato físico o psicológico

Negación injustificada de alimentos

Acusación falsa de delitos

Atentado contra la vida del testador

🔴 Y, ojo , hay que demostrarlo. No basta con decirlo.

El testamento, tu mejor aliado

Estas son las 5 claves que recomienda el experto para redactar un buen testamento:

No lo dejes para el final. Hacerlo pronto da paz. Sé claro con el reparto y los usufructos. Designa un albacea, si hay bienes complejos. Evita modelos genéricos si tienes hijos de distintas parejas o varios inmuebles. Consulta a un profesional. Lo barato puede salir caro.

Nubes en el horizonte fiscal

Otros especialistas en derecho sucesorio advierten: vienen cambios legales que podrían encarecer las herencias, especialmente si se trata de inmuebles. Y muchos hijos que heredan la casa de sus padres acaban vendiéndola para poder pagar los impuestos. Así que más que nunca, toca planificar bien y con tiempo.