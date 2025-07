El 75% de autónomos teme que 2025 sea un desastre económico

Si le preguntas a un autónomo cómo ve el año 2025, probablemente te responderá con mucha cautela. Y no es para menos. Según un reciente estudio de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), casi tres de cada cuatro autónomos no creen que este año vaya a ser mejor para la economía española. Esta sensación de incertidumbre y desánimo está muy presente en un colectivo que, como pocos, sabe lo que es remar contra corriente.

La verdad es que las razones detrás de este pesimismo son claras y muy concretas. Por un lado, la inflación sigue afectando el día a día de los negocios pequeños y medianos. Los costes no paran de subir y eso obliga a muchos autónomos a subir precios, aunque saben que puede ahuyentar clientes. No es una situación fácil: más del 70 % ha tenido que hacer este ajuste para intentar mantener su negocio a flote, pero con la economía de muchos consumidores tan ajustada, la tensión se siente en el ambiente.

Dificultades reales en el día a día

Además, la morosidad sigue siendo una sombra que no desaparece. Casi la mitad de los autónomos se queja de que cobrar a tiempo es un problema constante, algo que limita su capacidad para invertir o simplemente para cumplir con sus gastos habituales. Es como tratar de llenar un cubo con un agujero en el fondo.

Y si hablamos de la relación con las instituciones, la cosa no mejora. ATA ha dejado claro que no entrará en las negociaciones del nuevo sistema de cotización para 2026-2028 mientras no se resuelvan los problemas pendientes del año pasado. Esto habla de una desconfianza que va más allá de lo económico y que toca la fibra de muchos autónomos que sienten que sus preocupaciones no se escuchan ni se atienden.

Las familias con algún miembro autónomo lo notarán significativamente. / EP

Claro que no todo es negativo. Hay autónomos que han logrado mantener o incluso aumentar su actividad, pero la mayoría mira hacia el futuro con cautela, como quien se prepara para una tormenta que podría alargarse.

Al final, la realidad para muchos es que 2025 será un año para aguantar, resistir y esperar que las condiciones mejoren. Y es que, aunque la incertidumbre pesa, también está la esperanza de que las políticas públicas den un giro y brinden el apoyo que tanto necesitan.