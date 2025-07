¿Tienes más de 65 años y no cotizaste lo suficiente? Podrías recibir una pensión de casi 8.000 euros anuales aunque nunca hayas trabajado

Llegar a la jubilación sin haber cotizado ni un solo día ya no es sinónimo de quedarse sin ingresos. Aunque muchos lo desconocen, la Seguridad Social ofrece una pensión no contributiva para personas mayores de 65 años que carecen de recursos suficientes y no han podido cotizar lo necesario durante su vida laboral. En 2025, esta ayuda alcanza los 7.905,80 euros anuales, es decir, 564,70 euros al mes.

Requisitos: edad, residencia e ingresos

Esta pensión está pensada para quienes no cumplen con los mínimos de cotización exigidos para acceder a una pensión contributiva (al menos 15 años). A cambio, deben acreditar tres condiciones:

Tener 65 años o más en el momento de la solicitud.

en el momento de la solicitud. Haber residido legalmente en España durante al menos 10 años entre los 16 años y la edad de jubilación , siendo dos de ellos consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.

durante al menos , siendo a la fecha de la solicitud. Carecer de rentas suficientes: los ingresos personales no deben superar los 7.905,80 euros anuales.

Umbrales más altos si se convive

El criterio económico cambia si el solicitante vive con familiares, como pareja, hijos, padres o hermanos. En ese caso, se considera el total de ingresos del hogar. Los límites en 2025 son los siguientes:

Con cónyuge o familiares hasta segundo grado:

2 convivientes: 13.439,86 euros/año

3 convivientes: 18.973,92 euros/año

4 convivientes: 24.507,98 euros/año

Con padres o hijos:

2 convivientes: 33.599,65 euros/año

3 convivientes: 47.434,80 euros/año

4 convivientes: 61.269,95 euros/año.

Cuantía mínima garantizada

Incluso si se tienen ingresos personales superiores al 35 % de la pensión (más de 2.767,03 euros al año), esta ayuda nunca se reduce por debajo del 25 %, es decir, un mínimo de 141,18 euros al mes o 1.976,45 euros anuales.

En los casos en que más de una persona del mismo hogar tenga derecho a esta pensión, la cuantía por beneficiario se ajusta. Por ejemplo, si hay dos beneficiarios, cada uno cobraría 480 euros mensuales.

Un plus si se vive de alquiler

Una novedad poco conocida es que los beneficiarios de pensiones no contributivas que residen en una vivienda alquilada pueden acceder a un complemento de hasta 525 euros anuales. Este importe se suma a la pensión siempre que se cumplan los requisitos específicos del programa.

Una ayuda vital... que muchos desconocen

Se trata de una de las pocas prestaciones que no exige haber cotizado nunca. Es, en esencia, un salvavidas para quienes han trabajado en la economía sumergida, realizado tareas de cuidados no remuneradas o sufrido largos periodos de exclusión laboral.

Aunque la pensión se concede de forma indefinida, es obligatorio presentar cada año una declaración de ingresos para seguir recibiéndola. En caso de duda, se puede acudir al IMSERSO o a los servicios sociales de tu comunidad autónoma para recibir orientación y tramitar la solicitud.