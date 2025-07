Edu Saz, experto en inversión inmobiliaria, alerta de por qué no debes comprar un piso anterior a 1985: "Puede ser tu ruina"

El acceso a la vivienda es una de las grandes preocupaciones de los españoles. Según el último barómetro del CEO (Centro de estudios de opinión), con datos recogidos entre el 14 de febrero y el 14 de marzo de este año, es la primera preocupación de la ciudadanía, con un 37%.

Es por eso por lo que, una vez se tome la decisión de comprar un piso, se adquiera uno que valga la pena por su valor, y no uno que con el paso de los años se deteriore y no valga la pena por lo que se pagó.

De eso habla Edu Saz, un arquitecto que, además, es creador de contenido en YouTube, donde su canal cuenta a finales de junio de 2025 con casi 34.000 suscriptores, y en el que habla de inversiones inmobiliarias, reformas, finanzas personales y emprendimiento, entre otros temas.

En uno de sus vídeos, Saz explica el peligro de comprar una vivienda anterior a 1985 y por qué es un riesgo.

Nunca debes comprar un piso de más de 40 años

"España tiene en parque inmobiliario muy antiguo, y es por eso por lo que, a veces, reformar el piso íntegramente no es suficiente", alerta Edu Saz. "A veces, lo más caro está fuera del piso, en el propio edificio". Saz explica que lo primera que hay que mirar antes de comprar un piso es la fachada del edificio. "Es lo primero que ve el banco cuando va a tasar tu vivienda, lo que verás tú si vives ahí o lo que verá un futuro comprador".

Un piso con buena fachada se vende antes y por más dinero, por lo que alerta en el título del vídeo del peligro que puede suponer adquirir una vivienda en un bloque antiguo: "Puede ser tu ruina".

¿Cómo puedo saber si un bloque de pisos es antiguo?

¿En qué características debemos fijarnos para saber si el bloque del piso que vas a comprar está en condiciones o no? Pues, sobre todo, en si tiene grietas gruesas y óxido saliendo de una de ellas, ya que ello puede ser señal de que hay armaduras metálicas dentro que están deterioradas, lo que supondría que tiene una patología estructural, y ello puede suponer un gran problema.

También hay que buscar si hay humedades, filtraciones laterales o paredes con moho. Estos problemas pueden no ser solucionados solo con una simple reparación, sino que habría que hacer un servicio mucho más costoso, que puede no valer la pena.

Aislamientos

Otro factor es comprobar si el edificio tiene aislamiento, ya que en su mayoría no lo tenían los construidos antes de 1985. Que no haya es un claro indicador de que el bloque no tiene cámara aislante ni aislamiento térmico, lo que provoca temperaturas más extremas en invierno y verano, que se traduce, a su vez, en una factura más elevada de la eléctrica o del gas.

Esto puede suponer otro coste añadido. Además, hay otros servicios de seguridad y movilidad, como el ascensor o la rampa mecánica para los vecinos que lo necesiten, y el coste de añadir estos servicios puede ser muy elevado si se trata de un bloque antiguo.

PI Studio

Por tanto, es importante comprobar que, si se trata de un bloque antiguo, no debe tener ninguno de estos problemas, ya que el valor del piso puede caer drásticamente con el paso de los años y el comprarlo puede no ser una buena inversión.