¡Atención autónomos y empresas! Hacienda recibirá tus facturas en tiempo real (y no hay marcha atrás)

A veces, los grandes cambios empiezan de forma silenciosa. Y este es uno de ellos. A partir de 2026, cualquier factura que emitas podrá llegar directamente a la Agencia Tributaria en tiempo real. El sistema se llama Verifactu, y promete ser uno de los mayores cambios en cómo empresas y autónomos gestionan sus cuentas.

¿La idea? Muy simple: que cada factura quede registrada desde el primer instante. Sin posibilidad de retoques. Sin desapariciones. Un paso más hacia la digitalización… y hacia el control.

¿Qué es Verifactu y por qué importa?

No es una aplicación nueva, ni un programa que tengas que aprender desde cero. Verifactu es, en esencia, una conexión directa entre tu software de facturación y Hacienda. Cuando emitas una factura, el sistema generará un archivo especial, con todos los datos clave (importe, fecha, cliente, etc.) y una especie de "firma digital" que demuestra que no ha sido modificada.

Y sí, esa información viajará automáticamente a la Agencia Tributaria, o al menos estará lista para ello.

Eva Abril

¿Y si prefiero no enviar nada al instante?

Buena noticia: no estás obligado a remitirlo en tiempo real. Puedes configurar tu software para que guarde los registros y los envíe más adelante, siempre que cumpla con las normas técnicas. Eso sí, el sistema debe ser compatible con Verifactu y estar preparado para cuando llegue el momento.

¿Esto va conmigo?

Si trabajas por cuenta propia o tienes un negocio, probablemente sí. Pero hay algunas excepciones (pocas) que la AEAT ha bautizado como la “regla de los cuatro NO”:

Si no estás obligado a emitir facturas. Si ya trabajas con el sistema SII. Si tu domicilio fiscal está en Navarra o el País Vasco. O si tienes una resolución específica que te exime.

Para el resto, es cuestión de tiempo.

¿Qué pasa si no lo hago?

Aquí no hay lugar para despistes: las sanciones pueden llegar a 50.000 euros. La Ley Antifraude es clara al respecto y busca cerrar la puerta a los viejos trucos, como usar software que permite modificar facturas sin dejar huella.

Y si emito facturas desde el extranjero…

También cuentan. Si estás bajo legislación española, debes seguir las normas de Verifactu aunque trabajes desde fuera. Las facturas tendrán que llevar un código QR y mostrar si se han enviado (o no) a Hacienda. Además, ya no podrás anular una factura porque sí: antes, deberás haberla enviado y validado.

¿Puedo salirme si me arrepiento?

No durante el año en curso. Una vez entras, te comprometes hasta el 31 de diciembre. A partir de enero siguiente, puedes decidir si continúas o no.

Un cambio de chip, no solo de sistema

Verifactu no va solo de tecnología. Va de confianza, trazabilidad y transparencia. De que Hacienda ya no tenga que revisar tus cuentas a posteriori, porque lo verá todo casi al momento.

Y es que el sistema no solo registra la factura: también anota si la corriges, si la anulas, si la devuelves… todo queda documentado. Y si Hacienda te pide explicaciones, tienes que estar listo para demostrar que usas el sistema como es debido.

2025, el año para prepararse

Aunque la fecha oficial de entrada en vigor es 2026, el sistema ya está disponible de forma voluntaria. Y eso abre una ventana perfecta para ir adaptándose poco a poco.

¿Lo mejor? No hay un único programa obligatorio. Puedes usar tu software habitual, siempre que se adapte a los requisitos. Así que no hay excusa para no ir dando pasos.

En resumen: Verifactu va a cambiar la forma de facturar en España. No porque lo diga Hacienda, sino porque es un paso natural hacia un sistema más ágil, limpio y difícil de burlar.

Y si lo miras bien, no es solo un cambio técnico. Es una manera nueva de hacer las cosas. Con claridad desde el principio. Sin letra pequeña. Sin sorpresas.