Aagesen niega “ninguna negociación” para ampliar las nucleares y descarta que los clientes paguen más porque las centrales no sean rentables

Las grandes eléctricas presionan desde hace meses para explorar con el Gobierno un cambio en el calendario de cierre de las centrales nucleares españolas. Pero el intento ha quedado en una situación de bloqueo porque tanto el Ejecutivo como las compañías energéticas propietarias de las plantas (Iberdrola y Endesa como socios mayoritarios en las diferentes centrales y con Naturgy y EDP con participaciones minoritarias en algunas de ellas) mantienen firmes sus posiciones maximalistas, con condiciones previas por ambas partes que chocan frontalmente. Las eléctricas exigen una rebaja de impuestos para hacer rentables las centrales y el Ejecutivo lo rechaza de plano.

A pesar del revuelo mediático y político de los últimos días, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, desmiente ningún avance, a la espera de que las eléctricas presenten una propuesta formal que no implique trasladar costes a los consumidores a través del recibo de luz. “No existe ninguna negociación en marcha” para ampliar la vida de las centrales nucleares, ha zanjado Aagesen este miércoles desde Cádiz. “La situación es exactamente la misma que hace meses. Nada ha cambiado”.

El Gobierno descarta iniciar un diálogo real sobre la revisión de las fechas de cierres hasta que las compañías propietarias hagan una propuesta concreta, formal y consensuada entre todas las empresas. Y una vez que las eléctricas articulen una posición común, el Gobierno exige que la propuesta que trasladen cumpla con unas líneas rojas para tramitarla: que se garantice la seguridad de las centrales, que la ampliación de la vida sirva para asegurar la seguridad de suministro eléctrico y, sobre todo, que no implique una subida de la luz al trasladar a la factura parte de los costes que ahora asumen las propias compañías eléctricas.

"Las centrales nucleares, si quieren seguir, necesitan una reducción de impuestos y no cubrir el 100% de los costes de la gestión de los residuos", ha indicado Aagesen en referencia a la reclamación de las compañías energéticas de reducir la carga fiscal de los reactores para garantizar su viabilidad económico. “El Gobierno nunca va a permitir que seamos los consumidores, que sean las pymes y las empresas y sus ecosistemas, los que tengan que pagar el aumento de la vida de las centrales nucleares", ha sentenciado.

Las cuatro grandes eléctricas pactaron en 2019 entre ellas y con el Gobierno un calendario de cierre de todas las centrales nucleares, que contempla clausuras escalonadas entre 2027 y 2035. Las compañías piden aplazar esos cierres y ampliar la vida, pero sólo si hay una revisión de las condiciones económicas y fiscales de las plantas. "Las empresas ya en el año 2019 definieron su calendario de cierre. Fueron ellas las que vieron que no les salía rentable seguir ampliando la vida útil de las centrales nucleares y, por lo tanto, ese es el escenario actual”, ha indicado Aagesen.

La exigencia gubernamental de que la propuesta de las eléctricas no conlleve el traslado de costes a todos los consumidores en el recibo de luz es la que ha condenado hasta ahora a una parálisis total el proceso para intentar aplazar el cierre de las centrales nucleares españolas. Y es que para las eléctricas propietarias de los reactores resulta imprescindible una rebaja de los impuestos que pagan las centrales para plantearse una ampliación de las operaciones y aplazar su clausura. Si no hay una revisión de las condiciones de fiscalidad y económicas de las plantas nucleares, las compañías dicen no estar interesadas en seguir con ellas porque no son rentables. Es su propia línea roja.

Gobierno y eléctricas están protagonizando una gran ‘partida de póker’ que bloquea el inicio de una negociación formal sobre el futuro de las nucleares. Un juego en el que ambas partes buscan llegar en una posición de fuerza en el momento en que se abran las conversaciones de verdad. Las exigencias previas e irrenunciables de uno y otros sobre los impuestos de las nucleares se han convertido en el escollo fundamental para que se produzca cualquier avance.